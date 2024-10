Socha starosty Ulricha i nápady studentů, Hradec zvažuje proměnu náměstí

Dnes v 16 hodin na Ulrichově náměstí uspořádají workshop studenti tří vysokých škol.

Radnice v těchto dnech také zadala stavebně historický průzkum náměstí. Sleduje tím nejen jeho eventuální proměnu, ale hlavně pořízení pomníku Františka Ulricha. Předchozí dva pokusy dopadly až trapně a průzkum má být pojistkou, aby město pořídilo důstojnou připomínku dlouholetého starosty, jenž se zasloužil o moderní proměnu Hradce.

„Stavebně historický průzkum Ulrichova náměstí je prvním krokem k pomníku. Musíme vědět, jaké má hodnoty, co se dochovalo z původního řešení i co je potřeba respektovat. Bude to pojistka, aby to nedopadlo podobným fiaskem jako před dvaceti lety, kdy byl vybrán návrh, který vzápětí neprošel přes památkáře,“ připomněl náměstek primátorky Adam Záruba (Změna) událost z roku 2002, kdy soutěž na sochu Ulricha vyhrál Pavel Doskočil. Jeho návrh 14metrového pylonu se sedícím starostou byl na svou dobu příliš avantgardní.

Dokonce ostudná však byla nepovedená Ulrichova socha, jež vydržela na náměstí Svobody osm měsíců, než ji náklaďák odvezl do depozitu technických služeb.

Po průzkumu náměstí bude následovat soutěž sochařů a realizace pomníku. Výsledek soutěže, tedy podoba vítězného díla, by měl být znám příští rok. Už dříve město odhadlo, že socha by mohla být odhalena do tří let.

Dnešní workshop vychází z memoranda města s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou o spolupráci při navrhování proměn některých míst, prvním z nich bude právě zmíněné náměstí. Už vznikají konkrétní studentské návrhy, které chce Hradec představit v lednu. Smyslem dnešní debaty a komentované vycházky je setkání studentů s veřejností a předání zkušeností s územím Ulrichova náměstí.

„V prvním semestru zpracují studenti architektonický, urbanistický a sociální průzkum Ulrichova náměstí, jehož součástí a pomyslným zakončením bude návrh dočasných zásahů. Ty mohou sloužit jako podklad pro budoucí podobu Ulrichova náměstí. Cílem semestru je seznámit studenty s pojmem taktický urbanismus a s jeho smyslem v současném přebyrokratizovaném prostředí. Ve čtvrtek bude workshop přímo na místě, kde si studenti vyzkouší komunikaci s veřejnou správou, zájmovými skupinami a veřejností,“ uvedli architekti Martin Hrouda a Jiří Kotal ze studia U/U, kteří studentský tým vedou. Oba architekti jsou skateboardisté a jejich filozofií je zapojení freestylových sportů do plánování měst.

„Těším se, že návrhy studentů budou originální, inovativní a že přinesou potřebné nové impulzy a rozptýlení do konzervativní atmosféry našeho města,“ očekává náměstek Adam Záruba.

