Vosy se usadily v rozkroku sochy Havlíčka Borovského, zasáhli hasiči

Oznamovatel přivolal městské strážníky v pátek 17. června dopoledne do parčíku v Jablonského ulici kvůli nebezpečnému hnízdu. Vosy se usídlily na památkově chráněné soše od Antonína Máry z roku 1929.

„Hlídka vyjela situaci prověřit, nicméně hnízdo nebylo na první pohled zcela zřetelné,“ uvedl velitel hořických strážníků Stanislav Nosek.

Městská policie poté přizvala profesionální hasiče, protože báň se nacházela přímo před Základní školou na Habru a vosy mohly vážně ohrožovat alergiky. Hasiči totiž likvidují hmyz jen v případě, že hrozí pobodání dětí nebo alergiků a týká se to veřejných míst. Většinou roj či hnízdo naberou do plastového pytle a chemickými prostředky hmyz zahubí.

Jeden z hasičů v ochranné kukle a s vakem vylezl po žebříku k soše, aby hnízdo sundal.

Jedni zásah kritizovali, další vtipkovali

Na facebookovém profilu města, které se pyšní zdejší kamenickou školou a mnoha sochami v plenéru, budil kuriózní případ pozornost. Část diskutérů kritizovala, že hasiči přikročili k hubení, protože litovali, že se jedná o včely, jak se v příspěvku nejdřív mylně psalo. Podle jiných kritiků bylo hubení zbytečné, protože vosí hnízdo vysoko nad soklem prý nikoho neohrožovalo.

„Jsem alergická na kočky. Vyhubíme kočky v celém městě?“ horlila pisatelka pod přezdívkou Sandra Bé.

„Asi by se Karlík divil, jak ho skoro 170 let po smrti příroda obdařila. Je to kuriozita ve městě kamenné krásy. Sám jsem alergik a po jednom bodnutí většinou musím na kalciovku,“ žádal Stanislav Nosek debatéry, aby nenapadali hasiče.

Některé lidi to podnítilo k veršování a vtípkům. Jakub Starý přirovnal báň k bezpečnostní kameře. Miroslav Ambroš zase poznamenal, že socha je teď konečně kompletní.

„Exhumovat a odsoudit za veřejné pohoršování. Co sis to, Karle, dovolil před školou - takhle kazit naši slušnou mládež,“ poznamenal Jiří Kuchař.

„Taková pěkná kuriozita, kolik lidí by teď v létě nalákala,“ mínila Vendula Jantar Ametystová.

„Škoda, stávala se z toho nejslavnější socha Hořic,“ litoval Martin Samko.