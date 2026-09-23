Kontroverzní socha z černého šumavského dioritu budila vášně už při svém odhalení v listopadu 2010. Odborníci kritizovali její řemeslné provedení, proporce i nelichotivou podobu.
Sochu by prý lépe vyřezal zručný dřevorubec motorovou pilou. Nadto působila, jako kdyby starý shrbený muž seděl na toaletě, ještě s výraznou jizvou přes oko.
„Socha Stanislava Hanzíka není ani tak nepovedená jako ohavná. Rozlišujme umění dobré a špatné, abychom měli nějaké vodítko pro to, co ukazovat a co nechat ve stínu depozitů,“ popsal dílo už dříve hradecký historik umění Ladislav Jackson.
Radnice zvažovala i prodej skupině sběratelů, která však po zaslání fotografií svůj zájem stáhla.