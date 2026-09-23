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Nepovedená? Spíše ohavná. Kontroverzní socha budila rozpaky, osud má zpečetěný

Tomáš Hejtmánek
  16:15

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Socha královéhradeckého starosty Františka Ulricha - V popředí Gočárův regulační plán se slunečními hodinami. (8. listopadu 2010) | foto: Jan Strouhal, MAFRA

Jen osm měsíců vydržela před lety na svém místě socha významného hradeckého starosty Františka Ulricha, za jehož působení město získalo přízvisko Salon republiky. Hradec Králové ji po kritice odborníků i veřejnosti nechal potupně odvézt na dvůr technických služeb. Teď ji věnuje hradeckému muzeu, které sochu uloží ve svém depozitáři v Josefově. Má uchovat památku na nepovedený pokus uctít starostu.

Kontroverzní socha z černého šumavského dioritu budila vášně už při svém odhalení v listopadu 2010. Odborníci kritizovali její řemeslné provedení, proporce i nelichotivou podobu.

Sochu by prý lépe vyřezal zručný dřevorubec motorovou pilou. Nadto působila, jako kdyby starý shrbený muž seděl na toaletě, ještě s výraznou jizvou přes oko.

„Socha Stanislava Hanzíka není ani tak nepovedená jako ohavná. Rozlišujme umění dobré a špatné, abychom měli nějaké vodítko pro to, co ukazovat a co nechat ve stínu depozitů,“ popsal dílo už dříve hradecký historik umění Ladislav Jackson.

Radnice zvažovala i prodej skupině sběratelů, která však po zaslání fotografií svůj zájem stáhla.

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23. září 2026  13:39,  aktualizováno 

Nepovedená? Spíše ohavná. Kontroverzní socha budila rozpaky, osud má zpečetěný

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Socha královéhradeckého starosty Františka Ulricha - V popředí Gočárův...

Jen osm měsíců vydržela před lety na svém místě socha významného hradeckého starosty Františka Ulricha, za jehož působení město získalo přízvisko Salon republiky. Hradec Králové ji po kritice...

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