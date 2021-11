Kdo měl prkno, byl kámoš, vzpomíná snowboardista. Dnes legenda trénuje a surfuje

Co považujete za největší úspěch?

Asi že jsem všechno přežil, můžu chodit a dál jezdit, skákat a užívat si snowboarding. Taky že jsem díky sportu procestoval svět a poznal spoustu skvělých lidí. Co se týče výsledků, tak těch byla spousta, ale to už je minulost. To je podstatné, když se to děje, když to člověku vyjde, jak si přeje, když se mu podaří udělat, co chce. Někdy si spíš vzpomenu na pocity, než abych prohlížel tabulky, kde jsem vyhrál, kde byl druhý nebo kde si rozbil hubu. Ale přiznám se, že doma mám vystavených pár pohárů a medailí, a že auto, které jsem vyhrál před 20 lety, stále jezdí.

Největší vlnu jsem sjel ve Francii v Hossegoru na spotu La Nord. Byl to úlet, přední strana mohla mít tak 6 metrů, takže podle surfařů to byla třímetrová vlna. Martin Černík snowboardista