O podnik je díky tomu velký zájem. Organizátoři původně počítali s maximálně tisícovkou diváků, nakonec jich podle všeho bude mnohem víc. I proto se rozhodli zavést vstupné. Navzdory oblevě bude závodní černá sjezdovka, kde se paralelní slalom pojede, ve špičkové kondici.
V České republice si Světový pohár v alpském snowboardingu odbude premiéru. Po nečekaném úspěchu Zuzany Maděrové na italské olympiádě získal sobotní závod nový náboj. Organizátorům přibyly příjemné starosti, o lístky je velký zájem. Původně měl být vstup zdarma.
|
Všichni na mě koukají jinak. Maděrová se chystá na závod ve Špindlu, má zlaté boty
Předseda organizačního týmu Světového poháru Petr Fousek odmítá, že by záměrem bylo „zpeněžit“ olympijský triumf Maděrové. Vstupenky šly do prodeje za mírné ceny, do 26. února stály 150 korun, v současnosti to je o stokorunu více.
„Výtěžkem ze vstupného pokryjeme náklady, které nám vzniknou v souvislosti se zajištěním předprodeje či bezpečnostních a organizačních opatření na místě tak, aby si diváci z místa odvezli mimořádný zážitek,“ vysvětlil Fousek.
Tentokrát bez tribun
Ve Svatém Petru bude místo pro tři tisíce diváků. „Aktuálně počítáme s návštěvou přesahující tisíc diváků přímo na dojezdu závodu,“ sdělil iDNES.cz Tomáš Haisl, marketingový ředitel Svazu lyžařů. Narozdíl od lednové zastávky Světového poháru v alpském lyžování na dojezdu nebudou tribuny.
„Velká část závodní trati je velmi dobře vidět z cílového prostoru, ve kterém je navíc k dispozici velkoplošná obrazovka, na níž poběží televizní přenos,“ doplnil Haisl.
Pro pořadatele je velkou výhodou, že na konci ledna na černé sjezdovce závodily elitní lyžařky včetně Mikaely Shiffrinové. Pracovníci tehdy do svahu napumpovali stovky tisíc litrů vody, pod vrchní vrstvou sněhu je uloženo téměř 40 centimetrů ledu. Do podloží nebylo nutné zasahovat. Sobotní paralelní slalom se pojede na 500 metrů dlouhém spodním úseku černé sjezdovky.
„Těžíme z toho, jak precizně byla připravena. I díky tomu závod neohrozí ani obleva posledních dnů,“ uvedl Jiří Fousek. Velmi slibně navíc vypadá víkendová předpověď počasí.
V sobotu má být slunečno a teploty se mají vyšplhat až na deset stupňů Celsia. „Jsme rádi, že nemusíme bojovat s přívaly sněhu, deště nebo s velkým větrem,“ poznamenal Tomáš Haisl. Meteorologickou situaci organizátoři konzultují se špindlerovskou meteoroložkou Alenou Zárybnickou.
|
21. února 2026
Kromě parkovišť ve Špindlerově Mlýně fanoušci budou moci nechat auta, podobně jako při lednovém Světovém poháru, na záchytném parkovišti ve vrchlabské části Vejsplachy. Do Špindlu je dopraví kyvadlové autobusy. Letošní sezona je pro špindlerovský skiareál mimořádná, ještě nikdy nehostil dvě tak významné sportovní akce během jediné zimy.
„Opakovaně se potvrzuje, že Špindlerův Mlýn je schopen pořádat světové poháry v různých disciplínách na špičkové úrovni,“ míní ředitel skiareálu René Hroneš.
Speciální motivace
Ve Špindlerově Mlýně budou o trofeje a body do celkového hodnocení seriálu Světového poháru bojovat ženy i muži. V pátek od 17:30 si šestnáct nejlepších závodníků a závodnic Světového poháru před Summit Sportem v centru vylosuje startovní čísla. Sobotní program začne v 9:00 kvalifikací. Vyřazovací jízdy, do kterých postoupí 32 žen a stejný počet mužů, odstartují ve 13:00.
|
SP ve snowboardingu Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky
V akci bude všech šest medailistů z nedávných olympijských her a jedenáct českých reprezentantů. Největší pozornost bude logicky upřena k Zuzaně Maděrové. Z prvního závodu po olympiádě si z polské Krynice odvezla druhé místo. Při druhém závodě v Polsku v paralelním obřím slalomu však po nepovedené jízdě ani neprošla kvalifikací. Před domácími fanoušky bude mít speciální motivaci.
„Doufám, že bude skvělá atmosféra, je to pro mě hodně důležitý závod. Hodně lidí chodí v Davosu a dobré je to taky v Cortině. Věřím, že Špindl se jim vyrovná,“ očekává olympijská šampionka.
Vedle Maděrové se představí také medailisté z loňského světového šampionátu juniorů Kryštof Minárik a Adéla Keclíková. Ester Ledecká se na domácí sjezdovce neukáže, přednost dá Světovému poháru ve sjezdovém lyžování v italském středisku Val di Fassa.