V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 95 kilometrů v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku byl mimo provoz, situace se může změnit, aktuální informace o provozu jsou na webu lanovky.
U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byly minus dva stupně pod nulou, mlha, vítr dosáhl v nárazu 57,6 km/h a sněhu bylo neměřitelné množství, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.
Sněžka s nadmořskou výškou 1603 metrů má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Na Sněžce jsou extrémní klimatické podmínky.
Kabinová lanovka je v denním provozu v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00. Horní úsek bývá kvůli silnému větru mimo provoz častěji. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu ráno fungoval. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h.
Na horách napadl první sníh, bílá pokrývka zahalila Praděd a Sněžku
Sněhovou přeháňku zachytili meteorologové v sobotu také na Lysé hoře, informovali na Facebooku.
V Královéhradeckém kraji ráno bylo zataženo až oblačno, nejvyšší teploty byly do sedmi stupňů nad nulou, na hřebenech Krkonoš od minus tří do minus jednoho stupně Celsia. Přes den má být dál zataženo až oblačno, ojediněle přeháňky, nad 800 metrů sněhové.
Od severu bude oblačnosti postupně ubývat, večer do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou osm až 11 stupňů Celsia, na horách od jednoho do čtyř stupňů nad nulou, uvedli na webu meteorologové.
V sobotu přejde přes Česko studená fronta, denní teploty se o víkendu budou pohybovat kolem deseti stupňů Celsia. V noci na neděli může mrznout. Po víkendu se oteplí.