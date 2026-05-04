Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Autor: ,
  12:24
V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření známého pole Mapa republiky, kde bylo nejméně sněhu za 25 let. Sníh se teď drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech.
Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026). | foto: Humlnet

Vývoj celkové sněhové pokrývky v letošní zimě na Labské boudě.
Výhled od chaty Portášky nad Velkou Úpou (4. května 2026).
Výhled na Krkonoše od pevnosti Stachelberg (4. května 2026).
Poslední zbytky sněhu na Pláni nad Špindlerovým Mlýnem (4. května 2026).
12 fotografií

V Krkonoších bylo o víkendu většinou jasno, nejvyšší teploty šplhaly ke 20 stupňům Celsia, nad 1000 výškových metrů bylo do 16 stupňů, informovali na webu zástupci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pondělí má být oblačno až zataženo a o stupeň či dva méně.

„Sobota 2. května byl poslední den letošní zimy, kdy byla ještě na stanici ČHMÚ hlášena souvislá sněhová pokrývka. Na krkonošské Černé hoře (1297 m. n. m.) bylo naměřeno sedm centimetrů sněhu, v neděli už byla sněhová pokrývka pod automatickým sněhoměrným čidlem nesouvislá. Velmi podobné je to na celém hřebeni Krkonoš,“ uvedli meteorologové.

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Období se souvislou sněhovou pokrývkou na Černé hoře v místě měření začalo 24. prosince a sníh tam vydržel 130 dnů, což je nejkratší období za šest let měření.

„Nejdéle zde ležel sníh v sezoně 2021/2022, a to 181 dní, od 23. listopadu do 22. května,“ uvedli zástupci ČHMÚ.

Také na Labské boudě (1320 m. n. m.), kde mají meteorologové souvislou řadu měření od roku 1979, je uplynulá zima hodnocena jako sněhově podprůměrná. Sníh tam roztál už v úterý 28. dubna.

Vývoj celkové sněhové pokrývky v letošní zimě na Labské boudě.
Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).
Výhled od chaty Portášky nad Velkou Úpou (4. května 2026).
Výhled na Krkonoše od pevnosti Stachelberg (4. května 2026).
Poslední zbytky sněhu na Pláni nad Špindlerovým Mlýnem (4. května 2026).
12 fotografií

„Letošní maximum výšky sněhové pokrývky na stanici Labská bouda, pouze 102 centimetrů, bylo zaznamenáno už 24. dubna. Je to druhá nejnižší hodnota na Labské boudě od začátku měření, méně sněhu bylo pouze v zimě 2013/2014, a to 85 centimetrů,“ uvedli zástupci ČHMÚ.

Od listopadu 2025 do letošního března spadlo na Labské boudě 87 procent normálu srážek za období 1991 až 2020. Jediný srážkově významný měsíc byl podle meteorologů únor, kdy spadlo 187 procent normálu, přičemž odchylka průměrné měsíční teploty od normálu činila plus 2,3 stupně Celsia.

Ledových dnů, tedy dnů, kdy maximální teplota vzduchu nedosáhla nuly a panoval celodenní mráz, bylo v únoru na Labské boudě 17, přitom dlouhodobý únorový průměr je 20 dnů. Kromě ledna měly všechny měsíce kladnou odchylku teploty vzduchu od normálu, prosinec a březen dokonce více než plus tři stupně Celsia.

17. dubna 2026

„V březnu, kdy bychom měli na horách zaznamenávat maximum výšky sněhové pokrývky, byla průměrná měsíční teplota vzduchu +3,1 stupně Celsia nad normálem a spadlo pouze 35 procent normálu srážek. Letošní březnové maximum výšky sněhové pokrývky, 94 cm, je druhá nejnižší březnová hodnota od začátku měření v roce 1979. Letošní dubnové maximum, 78 cm z 1. dubna, je hodnota o 70 cm nižší, než je dlouhodobé průměrné dubnové maximum. Duben byl také velmi suchý, na Labské boudě spadlo pouze kolem 40 procent obvyklých srážek,“ uvedli zástupci ČHMÚ.

Zimní sezona v Krkonoších přesto z hlediska lyžařských středisek nebyla špatná. Vlivem mrazivého závěru listopadu a začátku prosince se provozovatelům podařilo připravit velmi dobré podmínky pro sjezdové lyžování. Vylepšení podmínek pak přinesl konec prosince a přelom roku s výrazným sněžením.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

4. května 2026  12:24

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  11:47

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:15

Baletka i bubeník. Drak vezme děti do pokojíku, kde ožijí rozbité hračky

Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.

Groteska si žádá vykřičník. Pokud tvůrčí tým – režisérka a choreografka Veronika Poldauf Riedlbauchová, scénografka Marianna Stránská a autor hudby Jan Čtvrtník – chtěl v královéhradeckém Divadle...

2. května 2026  7:17

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

1. května 2026  7:31

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta...

30. dubna 2026  15:44

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:48

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

30. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.