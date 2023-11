Na hřebenech Krkonoš letos poprvé silněji sněžilo. Lanovka na Sněžku stojí

Teplota se na hřebenech hor v sobotu ráno pohybovala těsně pod nulou a byla silná mlha. Napadaný sníh byl mokrý. Na Sněžce bylo minus 2,2 stupně Celsia, pocitová teplota však kvůli silnému větru byla na úrovni minus 12 stupňů, vyplývá z dat měřicí stanice na poštovně Anežka na vrcholu Sněžky.

Český hydrometeorologický ústav Zvolna postupující frontální rozhraní přineslo včera na většinu našeho území (s výjimkou západu Čech) déšť, na horách na severovýchodě pršelo vydatně.



V oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Rychlebských hor spadlo od včerejší noci většinou 40 až 60 mm. Přes 60 mm zaznamenali například na Červenohorském sedle, v Karlově Studánce, na Paprsku, Zakletém vrchu nebo stanici Branná-Františkov, přes 70 mm naměřila Ovčárna a nejvyšší úhrn zaznamenal Šerák 87 mm.... 117 6

V níže položených místech Krkonoš nesněžilo, ale pršelo. Například ve Špindlerově Mlýně od pátečního dopoledne napršelo téměř 30 litrů vody na metr čtvereční. Teplota se v horských střediscích dnes ráno pohybovala kolem tří stupňů nad nulou.

Sníh napadl také na některých vrcholcích Šumavy, uvádí ČHMÚ. Kolem 15 centimetrů leží na Blatném vrchu, 9 centimetrů na Plechém.

Silný vítr zastavil lanovku

Rychlost větru na Sněžce v sobotu ráno činila 70 až 80 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Během dne se situace může změnit. Když je horní úsek lanovky na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je dnes v provozu od 08:00 do 18:00.

V Krkonoších je dnes ještě v provozu lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Její provoz vítr neomezil.

Sněžilo také v Jeseníkách

První větší sněžení se v noci na sobotu objevilo také v Jeseníkách. Podle meteorologů pokryl vrcholky hor od nadmořské výšky 1000 metrů, v nejvyšších partiích leží až šest centimetrů. Podle provozovatele restaurace a hotelu na vysílači Praděd Tomáše Hrazdila sníh v porovnání s předchozími roky napadl podstatně později. Silnice z Ovčárny na Praděd je podle něj stále průjezdná.

„Letos je to první sníh, dosud se sem tam jen objevila nějaká vločka. Sníh napadl letos o hodně později, minulý rok padal už na začátku října. Cesta z Ovčárny je sjízdná zatím bez problémů, jsme v pohodě dostupní. Povrch totiž není promrzlý, dosud bylo celkem teplo, sníh se tak podle mě držet nebude. Přes den podle předpovědi se má teplota pohybovat kolem nuly, předpokládám, že to ještě roztaje. Je to jen první záchvěv,“ uvedl provozní nejvýše položené, celoročně provozované restaurace v České republice.