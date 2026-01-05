V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Autor: ,
  10:16
V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech, uvádí Horská služba Krkonoše.
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025) | foto: kamery HD Internet

Bouda pod Sněžkou (5. ledna 2025)
Husova bouda, Pec pod Sněžkou (5. ledna 2025)
Sněžka, směr Pomezní boudy (5. ledna 2025)
Dvořákova bouda, Špindlerův Mlýn (5. ledna 2025)
6 fotografií

První, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí horská služba na české straně Krkonoš vyhlásila v pátek 2. ledna.

Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.

„Za posledních 24 hodin napadlo 15 centimetrů nového sněhu a za poslední sněžení 70 cm nového sněhu v kombinaci se silným jihozápadním větrem. Během dne budou srážky sněhové v kombinaci s jihozápadním větrem,“ sdělil dnes vedoucí lavinové komise horské služby a horský záchranář ze Špindlerova Mlýna Robert Dlouhý.

Více sněhu je na severních svazích Krkonoš, zejména na polské straně, kde platí druhý stupeň lavinového nebezpečí. Jde o oblast Sněžných jam (Śnieżne Kotły), Kotle Malého a Velkého stavu (Mały a Wielki Staw), Kotle Lomničky (Kociol Lomniczki) a Kotle pod Šišákem.

Na závětrných svazích nad pásmem lesa se mohou vlivem větru vyskytnout deskové laviny z navátého sněhu.

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)
Bouda pod Sněžkou (5. ledna 2025)
Husova bouda, Pec pod Sněžkou (5. ledna 2025)
Sněžka, směr Pomezní boudy (5. ledna 2025)
6 fotografií

„Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Lze očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý.

První stupeň lavinového nebezpečí v Krkonoších nadále platí na jižním úbočí Sněžky, v Obřím, Labském a Modrém dole a v údolí Bílého Labe. „Tam je uvolnění laviny možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to pouze ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu,“ uvedl Dlouhý. Podle něj je tendence lavinového nebezpečí setrvalá.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki (Kotel Lomničky) nebo Bialy Jar.

Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.

Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

V Krkonoších bylo ráno mrazivé. U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo skoro jasno, 12 stupňů pod nulou a 29 cm sněhu, z toho 12 cm nového, vyplynulo z informací horské služby.

Česko čeká podle předpovědi meteorologů mrazivý týden. V tomto týdnu bude v Česku sice většinou slunečno, ale mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. Před víkendem spolu s oteplením přibude i oblačnosti, na horách by mělo začít opět sněžit.

Sněhové zpravodajstvíZobrazit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve zmijovce a s bramboračkou. Prezident navštívil národní park v Krkonoších

Prezident Petr Pavel na procházce Krkonošským národním parkem (29. prosinec...

Prezident Petr Pavel v pondělí navštívil Krkonošský národní park (KRNAP). Byť se podle mluvčího parku Radka Drahného jednalo o prezidentovu soukromou návštěvu, řešila se i „napjatá situace na resortu...

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny

Secesní průčelí hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku

Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Sojka míří do Plzně, Viktoria využila možnost zpětného odkupu z Hradce

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové.

Alexandr Sojka se po půl roce vrací z Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého fotbalisty. Nadějný záložník se ještě v...

5. ledna 2026  10:52

Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Jiří Sabou

Když na konci října královehradecký klub oznámil, že Jiří Sabou skončí nejpozději 31. ledna na pozici sportovního ředitele, spekulovalo se, že by se měl v blízké budoucnosti upsat brněnské Zbrojovce....

5. ledna 2026  10:30

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:16

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Útočník z nákupního centra v Hradci Králové jde do vazby, hrozí mu až 20 let

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Královéhradecký okresní soud poslal do vazby dvaatřicetiletého cizince, který útočil v pátek v podvečer v hradeckém obchodním centru. Napadl teleskopickým obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

4. ledna 2026  17:12

Opuštěný hotel na náměstí raději koupilo město, bálo se vzniku ubytovny

Secesní průčelí hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku

Kdysi tu bývaly plesy, u vstupu fungovala restaurace a v hotelových pokojích se střídali turisté, obchodní cestující a pracovní návštěvy místních průmyslových podniků. Hotel Orlice, někdejší Panský...

4. ledna 2026  9:30

Útočník v Hradci použil obušek a sekáček, policie ho obvinila z pokusu o vraždu

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Policie obvinila dvaatřicetiletého cizince z pokusu o vraždu. V pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího muže, přičemž zranil i jednu svědkyni. V případě odsouzení mu...

3. ledna 2026  14:56,  aktualizováno  21:52

Miliony diváků a světová média. Špindl bude generálkou na olympiádu, věří starosta

Premium
Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura

Světový pohár má pro Špindlerův Mlýn nevyčíslitelnou hodnotu, říká starosta Martin Jandura o blížícím se vrcholu sezony. Nejlepší světové lyžařky se do Krkonoš sjedou 24. a 25. ledna, ve Svatém Petru...

3. ledna 2026

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové....

2. ledna 2026  18:04,  aktualizováno  22:14

Rok 2026 v hradeckém kraji: Iron Maiden, nové nemocnice i zářící aréna

Kapela Iron Maiden a jejich maskot Eddie na koncertě v Letňanech (31. května...

Nový rok 2026 je tady. Vybrali jsme nejočekávanější události, které letos zahýbou Královéhradeckým krajem. Nepůjde jen o sportovní či kulturní zážitky. Novinky potěší i turisty na horách, řidiče nebo...

2. ledna 2026  12:20

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, čeká se další sníh

Zasněžené okolí Boudy pod Sněžkou (2.ledna 2026)

Horská služba v Krkonoších vyhlásila poprvé v letošní zimní sezoně první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejmírnější riziko a podmínky pro horské túry jsou všeobecně bezpečné, přesto se mohou v...

2. ledna 2026  10:59

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.