V Krkonoších leží na silnicích i deset centimetrů sněhu. Padat má celý den

Na dálnici D11 byl ráno rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách na otevřených úsecích silnic vítr tvořil sněhové jazyky, uvedli silničáři. Řidiči by měli být při jízdě velmi opatrní.

Meteorologové předpovídají sněžení v kraji po celou sobotu. Teploty by se měly pohybovat několik stupňů pod nulou, na horách by mělo být od minus šesti do minus devíti stupňů. Vítr bude po celý den tvořit místy na silnicích sněhové jazyky, uvedli meteorologové.

Na silnici I/14 v Batňovicích na Trutnovsku v sobotu ráno havarovalo osobní auto, nehoda se obešla bez zranění. Policie také vyjížděla k nehodě osobního auta na silnici I/35 v Podhorním Újezdu na Jičínsku. V místě nehody zřídila kyvadlový provoz jedním pruhem.