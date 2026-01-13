Všude sněhová kaše, láteří řidiči. Uklidit dočerna nelze, brání se silničáři

Řidiči v Hradci Králové si stěžují na nedostatečně ošetřené silnice po nočním sněžení. Podobné problémy sdíleli na sociálních sítích i o víkendu. V úterý ráno měli potíže nejen v bočních ulicích, ale i na hlavních tazích. Neprohrnuté byly i ulice a parkoviště u základních škol. Silničáři se hájí, že na údržbě pracují naplno od pátku.

Obávaná ledovka, která například ve středních Čechách zastavila některé vlaky i autobusové linky, se v úterý v Hradci nekonala. Jenže v noci nasněžilo a silnice ve městě včetně druhého silničního okruhu, ale i výpadovky směrem na Pardubice nebo Rychnov nad Kněžnou připomínaly ráno spíš sněhovou oranici.

A docházelo i k různým kuriózním situacím, se kterými se řidiči potýkají spíš na horách.

V půl osmé ráno se například od sídliště v ulici Na Kotli pokusil s dětmi do školy autem vyrazit asi třicetiletý tatínek. Ale protože zaparkoval v téměř neznatelném sjezdu z hlavní ulice a na silnici ležela hluboká rozježděná vrstva sněhu, nedokázal se pohnout z místa. Vyjet se mu podařilo až díky dalším třem mužům, ale po několika metrech opět uvázl, tentokrát beznadějně. Skupinka auto odstrkala ke krajnici, aby neblokovalo provoz, a rodina musela jít na autobus.

„Mám zimní gumy a tohle jsem absolutně nečekal. Bydlím tu osm let a něco takového se mi stalo poprvé. Silničáři toho asi mají moc, ale od noci se evidentně nedostali ani do ostatních ulic,“ podíval se uvázlý šofér na zasněženou křižovatku ulic Na Kotli a Fučíkova.

„Věděla jsem, že nemám jezdit“

Jenže o moc lepší to nebylo ani na druhém silničním okruhu. Rozdíl byl hlavně v barvě oranice. Zatímco ve vedlejších ulicích ležel ještě bílý rozježděný sníh, Gočárův okruh připomínal čerstvě rozorané pole. Přestože pluhy, traktory s radlicemi i sypače tu vidět byly, na nečekané přívaly sněhu by jich bylo potřeba násobně víc.

„Už když jsem se vzbudila, věděla jsem, že dnes bych vyjíždět neměla. A ten blbej pocit se potvrdil, i když spíš až přímo v Hradci. Cesta od Rychnova mi trvala dvojnásobek času než normálně a ve městě to byl fakt horor. Neprohrnuto a klouzačka,“ zhodnotila v areálu škol v Heyrovského ulici učitelka Dita, která denně dojíždí z 30 kilometrů vzdálených Častolovic.

Krátce před osmou hodinou ráno nastala kuriózní situace na křižovatce ulic Hradecká a 17. listopadu. Řidič škodovky, který odbočoval z hlavní ulice do školského areálu, dostal smyk a bokem doklouzal až do středu přechodu pro chodce, po kterém právě procházela skupinka středoškoláků. Vše skončilo jen omluvou a pokrčením ramen.

„Tak dnes jsme měli, pánové, kliku,“ okomentoval hrozící malér jeden ze studentů.

U škol v kolonách

Kvůli hnědé břečce se na druhém silničním okruhu jezdilo nanejvýš padesátkou a v odbočkách jen krokem. O moc lepší situace nebyla ani na výpadovce do Pardubic. Tam, kde se běžně jezdí více než stokilometrovou rychlostí, se ráno jezdilo asi jen poloviční.

„Byly vyjeté koleje a přejíždění z jednoho pruhu do druhého byl vyložený risk. Krátce před Pardubicemi se situace zlepšila, ale to mohlo být díky teplejšímu vzduchu. Ale v pardubických ulicích to na rozdíl od Hradce bylo výrazně lepší a sníh prohrnutý,“ konstatovala paní Iveta, která mezi Hradcem a Pardubicemi cestuje denně.

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Kvůli vrstvě rozježděného sněhu nebyly na Gočárově okruhu často vidět ani přechody pro chodce a například „minutová“ parkovací místa pro rodiče s dětmi u základních škol Úprkova i Štefcova pluh neviděla od začátku nočního sněžení.

Auta přivážející školáky proto často zastavovala jen u krajnice a tvořily se tak nepříjemné fronty.

Zatímco například cyklostezka vedoucí kolem hasičského stadionu v Brněnské ulici byla vzorně prohrnutá už v sedm hodin ráno, na chodníky v Malšovicích se první „jednomužné“ pluhy dostaly až krátce před desátou hodinou.

Problémy už o víkendu

Obdobná kritika se na silničáře snesla i na sociálních sítích. Už od víkendu si místní stěžovali, že Hradec zaspal sněžení z pátku na sobotu a v úterý byla podle diskutujících situace podobná.

„V 5 ráno jsem jel do Pardubic. Moravské Předměstí pod sněhem, okruh pod sněhem a Hradubická pod sněhem. Nikdo na to ani nesáhl. V Pardubicích jenom mokro,“ napsal Michal Dušek.

„Ráno nepotkáte po městě jediný sypač, cesty absolutně neprohrnuté, je to jedna velká hromada rozježděného sněhu,“ přidala se Klára Šrámková.

Úklid dočerna nelze, řekl ředitel

Silničáři tvrdí, že zimní údržbu nezanedbali. V terénu jsou nepřetržitě už od pátku, kdy předpověď hlásila sněžení.

„Předsypávali jsme komunikace před první frontou. Údržba probíhá kontinuálně. S ohledem na množství jsou používány hlavně radlice na stahování rozbředlé kaše. Je potřeba si uvědomit, že zmírňujeme závady způsobené klimatickými podmínkami. Část lidí si myslí, že musí jezdit po černém, ale to nejde. Pakliže je minus 8 stupňů, posypová sůl nezabírá. Nelze ošetřit úplně všechny vozovky dočerna,“ upozornil ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.

V úterý ráno podle něj technika vyjela do ulic už v půl třetí ráno, aby preventivně posypala vozovky před hrozící ledovkou. V Hradci Králové byla nasazena veškerá technika kromě nakladačů, které zatím vzhledem k množství sněhu nejsou potřeba.

„Od šesti hodin ráno probíhá údržba přechodů a zastávek MHD odmetáním, protože napadly další centimetry sněhu. Probíhá také posyp solí, případně kombinací soli a inertního materiálu,“ doplnil ředitel.

Jenže třeba u škol v ulicích Jana Masaryka, Víta Nejedlého nebo na třídě SNP není údržba příliš vidět. Rodiče na místech pro vyložení dětí sníh pouze rozjezdili do mohutné kaše vysoké přes 15 centimetrů. Ředitel přiznal, že na tato místa teprve dojde.

„Primárně řešíme dopravu v pohybu, to znamená průjezdní úseky vozovek a chodníků. Po splnění všech úkolů budeme řešit i ta parkovací stání,“ sdělil.

