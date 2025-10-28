Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Autor:
  14:26
Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako „vycházkovou do města“. Horská služba návštěvníkům doporučuje, aby podmínky v horách nepodceňovali.
Pocitově zimní s dny výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské...

Pocitově zimní s dny výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. (26. října 2025) | foto: Horská služba ČR

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
19 fotografií

„Kolem třetí odpoledne v neděli obdrželi záchranáři na dispečinku ve Špindlu prosbu o pomoc s transportem dvou vyčerpaných osob ze Slezského domu. Z Pece pod Sněžkou vyrazila hlídka na místo a nestačila se divit – na místě bylo asi dvacet lidí, kteří chtěli se záchranáři odjet,“ přiblížili horští záchranáři.

Nakonec transportovali šest lidí, kteří podle jejich slov skutečně potřebovali pomoc. „Jeden ze zasahujících záchranářů komentoval výbavu turistů spíše jako vhodnou na procházku po městě než na hřebeny hor,“ doplnili.

Rekordní říjnový sníh. Aspoň čtvrt metru je na Šumavě, Jeseníkách i Krkonoších

Akce však nebyla zcela jednoduchá. Horská služba sice díky sněhové pokrývce mohla vyjet nahoru vozidlem, ale jízda dolů od kaple po silnici by kvůli špatné viditelnosti představovala velké riziko. Záchranáři proto zvolili cestu přes Polsko a přes Pomezní boudy se vrátili zpět do Pece pod Sněžkou.

„Na vině je bohužel jednoznačně nezodpovědný přístup turistů k plánování túry a nedostatečná výbava,“ uvedli horští záchranáři.

Zasahovali také například v Jeseníkách, kde jeden z návštěvníků uklouzl a poranil si nohu. Ve složitém terénu mu pomáhali pomocí nosítek.

Náročný víkend Horské služby. Na Sněžce zachraňovala lidi v teplákách i botaskách

Horská služba proto prosí veřejnost, aby nepodceňovala povětrnostní podmínky, které na českých horách nyní panují. Kromě počasí je podle ní potřeba myslet i na náročnější terén. Tomu je nutné přizpůsobit své vybavení, včetně vhodné obuvi. A protože se stmívá dříve, záchranáři doporučují přibalit do batohu také čelovku.

Nedostatečně vybavení turisté nejsou pro horské záchranáře ničím novým. Loni během prvního zasněženého víkendu pomáhali výletníkům v teplácích a lehkých botách. Před čtyřmi lety narazili v Krušných horách na ženu v ponožkách a sandálech. A také v Beskydech zachraňovali pár s nevhodným oblečením – muž vyrazil na túru v teplácích, žena v teniskách.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

Seniorka v kavárně domlouvala předání peněz, podvod odvrátila žena od vedlejšího stolu

Penzistka v Náchodě málem přišla o téměř 400 tisíc korun. Podvodník ji zmanipuloval sérií telefonátů, že má napadený účet, žena proto vybrala hotovost a chtěla ji předat údajnému bezpečnostnímu...

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

28. října 2025  14:26

Budovu s duší nejde zbourat, říká podnikatel. Textilku přestavěl pro auta

Jeden z významných trutnovských podnikatelů Jan Kranát se celý život pohyboval kolem automobilů. Zkraje 90. let založil společnost Autostyl a roky přes ulici pozoroval upadající továrnu tehdejšího...

28. října 2025  8:10

Tři gymnázia neotevřou první ročníky osmiletého studia, kraj rozhodl o útlumu

Osmiletá gymnázia v Nové Pace a Hořicích na Jičínsku a v Hostinném na Trutnovsku příští školní rok z rozhodnutí kraje neotevřou první ročníky osmiletého studia. Nahradí je čtyřletými studijními...

27. října 2025

Opilý bezdomovec v hospodě vytáhl z igelitky sto tisíc, svědek volal strážníky

Starší muž s igelitkou peněz zaujal v pátek večer návštěvníky jedné hradecké restaurace. Když už opilý platil útratu, rozložil po stole bankovky v hodnotě přes 100 tisíc korun. Hosté měli strach, aby...

27. října 2025  15:37

Další zima jako loterie pro řidiče. Parkoviště na Šerlichu se nerozšíří

Premium

Turisty mířící autem na hřebeny Orlických hor čeká i v letošní sezoně loterie, zda na ně především za hezkého počasí zbude parkovací místo. Rozšiřování parkoviště na nejoblíbenějším nástupním bodě v...

27. října 2025

Seniorka v kavárně domlouvala předání peněz, podvod odvrátila žena od vedlejšího stolu

Penzistka v Náchodě málem přišla o téměř 400 tisíc korun. Podvodník ji zmanipuloval sérií telefonátů, že má napadený účet, žena proto vybrala hotovost a chtěla ji předat údajnému bezpečnostnímu...

27. října 2025  12:15

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

26. října 2025  13:12

Diagnóza agresivní sadismus. Chtějí vidět strach a odpor, vysvětluje sexuolog

Premium

Specializuje se na léčbu duševních nemocí, sexuálních poruch či terapie parafilních (deviantních) pacientů. Psychiatr a sexuolog Ondřej Trojan v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, co se honí hlavou...

26. října 2025

Design umí potěšit, říká sklářka. Pro Neratov tvořila bohoslužebné náčiní

Leona Marie Špačková předala v létě kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách bohoslužebné předměty, na nichž pracovala dva roky. I díky projektu Sklo pro Neratov budou zdejší mše...

26. října 2025  8:06

Hradec Kr. - Teplice 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatil, dál pokračují bez prohry

Už šest ligových zápasů v řadě tepličtí fotbalisté neprohráli. Na půdě Hradce Králové tuto sérii prodloužili díky remíze 0:0. Za hosty se sice trefil Matyáš Kozák, jeho gól však kvůli ofsajdu...

25. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:24

Advantage Consulting, s.r.o.
BRUSIČ NEREZU

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 33 000 - 37 000 Kč

Dalších 32 284 volných pozic

V sedle jsem usínal, říká ultracyklista o závodě od Španělska po Rumunsko

Má za sebou extrémní cyklistické závody v Polsku, Švýcarsku i v Nizozemsku. Ale pět tisíc kilometrů dlouhý Transcontinental Race ze Španělska přes Francii, Itálii, Albánii, Makedonii, Srbsko a...

25. října 2025  7:53

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.