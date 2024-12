Sněžku zasáhly poryvy o síle orkánu, silný vítr hrozí ve většině Česka

Vítr může lámat stromy a poškodit lesní porosty. Nebezpečné mohou být uvolněné předměty či zlomené větve, které mohou komplikovat dopravu. Lidé by měli zajistit okna a dveře či volně uložené věci, být opatrní při pobytu venku a řízení vozidla. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, upozornili meteorologové.

Už ráno zasáhl vítr o síle orkánu Sněžku. Podle měřicí stanice na poštovně Anežka na vrcholu Sněžky v neděli krátce po 8:00 dosahoval vítr v nárazech rychlosti přes 120 km/h. Hranice orkánu činí 117,7 km/h. Teplota se pohybovala okolo minus šesti stupňů, ale pocitová teplota vlivem větru kolem 18 stupňů pod nulou.

Horní úsek lanovky proto nepojede celý den, sdělil vedoucí provozu Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla. Mimo provoz byl také v sobotu odpoledne. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších v Královéhradeckém kraji, které mají fungovat, vítr neomezil.

Sněžka s výškou 1 603 metrů ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry a klima na ní je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Často neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

Když je horní úsek lanovky mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku jezdí v závislosti na počasí od 8:00 do 18:00.

Lavinové nebezpečí

V Krkonoších platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti a varování horské služby před pády větví a stromů pod tíhou sněhu. U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno minus pět stupňů Celsia, mlha a 54 centimetrů sněhu. Vítr dosahoval v nárazech rychlosti 18 metrů za sekundu (64,8 km/h), informovala na webu Horská služba (HS) Krkonoše.

Na hřebenech Krkonoš je 50 až 80 centimetrů sněhu, od soboty napadlo zhruba deset centimetrů a stále sněží za silného větru. Více sněhu je uloženo na některých závětrných svazích. „Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu,“ uvedl Jan Doubek z krkonošské HS.

První stupeň lavinového nebezpečí platí také v polské části Krkonoš. Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.

Meteorologové na neděli pro Krkonoše předpovídají zataženo až oblačno, místy sněhové přeháňky, odpoledne ustávání srážek, ale už večer od západu opět déšť se sněhem, postupně v polohách pod 700 metrů nad mořem déšť.

V Krkonoších má v neděli nasněžit až deset centimetrů sněhu. Nejvyšší denní teploty budou do plus dvou stupňů nad nulou, nad 1000 metrů nad mořem minus čtyři až minus jeden stupeň Celsia. Vítr má zesilovat.