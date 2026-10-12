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Sněžku pokryly centimetry sněhu. První souvislá vrstva, řekli meteorologové

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  14:18
Pohled ze Sněžky směrem na Pomezní boudy z webové kamery v pondělí dopoledne...

Pohled ze Sněžky směrem na Pomezní boudy z webové kamery v pondělí dopoledne (12. října 2026) | foto: webkamera HD Internet

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)
V Krkonoších sněžilo. (12. října 2026)
Sněžka od Luční boudy (12. října 2026)
První letošní sněžení na Sněžce. (24. září 2026)
7 fotografií
Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ohlásila souvislou sněhovou pokrývku.

Sněžit začalo už v neděli, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale i v Jizerských horách a na Šumavě, informovali v pondělí na sociální síti meteorologové. Sněhový poprašek byl vidět na záběrech z webových kamer společnosti Lanová dráha Sněžka (LDS) ještě v poledne.

Pohled ze Sněžky směrem na Pomezní boudy z webové kamery v pondělí dopoledne (12. října 2026)
V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)
V Krkonoších sněžilo. (12. října 2026)
Sněžka od Luční boudy (12. října 2026)
7 fotografií

Na Sněžce bylo v poledne okolo nuly, ale pocitová teplota byla vlivem větru minus sedm stupňů, vyplynulo z údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory.

Model hory, panoramatická projekce. Sněžku přibližuje nová expozice

„Pondělí 12. října je první den letošní zimy, kdy některá ze stanic ČHMÚ hlásí souvislou sněhovou pokrývku v termínu měření v osm hodin. Tento údaj nám poskytují polští kolegové z meteorologické observatoře Sněžka. Sněžit začalo již v neděli,“ uvedli zástupci ČHMÚ.

První sněhové vločky byly podle informací meteorologů letos zaznamenány na Sněžce již 24. září, ale nešlo o ležící sníh. „Loni byl první ležící sníh naměřen 2. října, v roce 2024 to bylo dokonce již 12. září a rok předtím napadl první sníh na horách až 15. října,“ uvedli zástupci ČHMÚ na webu.

Vítr zastavil dnes dopoledne horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, která může jezdit do rychlosti větru 60 km/h. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu, uvedla na webu LDS.

Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.

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