Sněžku zasáhl orkán, horská služba varuje před sílou větru i na jiných místech

Na hřebenech hor může rychlost větru přesahovat 108 kilometrů v hodině a v nižších polohách přes 70 kilometrů v hodině. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti 60 kilometrů v hodině, uvedli na webu správci lanovky.

Polští správci parku varovali i před poklesem teplot. Po 05:30 bylo na Sněžce minus 2,5 stupně Celsia, za další čtyři hodiny teplota klesla pod minus čtyři stupně. „Podmínky pro pěší turistiku vysoko v Krkonoších jsou obtížné. Buďte opatrní,“ uvedl polský Krkonošský národní park.

Na hřebenech Krkonoš leží do 30 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech stále platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice. „Větší vrstva sněhu je na závětrných svazích a ve žlabech. Tam se mohou vyskytnout malé laviny z klouzavého sněhu, které se zastaví ještě na svahu,“ uvedl Jan Doubek z Horské služby Krkonoše.

V sobotu horská služba varovala před námrazou a ledovkou. V neděli tato výstraha již neplatí.

V Královéhradeckém kraji leží na části nesolených silnic ve vyšších polohách regionu zbytky zledovatělého či přemrzlého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména na Broumovsku v okrese Náchod a na Rychnovsku, kde mohou být silnice dnes ráno i namrzlé. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré a sjízdné bez omezení, uvedli silničáři.

V kraji by podle meteorologů mělo dnes odpoledne a večer v polohách nad 600 metrů místy sněžit. V celém kraji se dají čekat dešťové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů Celsia, na horách má být od nuly do tří stupňů.