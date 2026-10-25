Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku kvůli větru nepojede celý den, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, informovali zástupci společnosti Lanová dráha Sněžka.
Podle vedoucího provozu lanové dráhy Jiřího Špetly by měli být lidé opatrní také kvůli zledovatělému terénu, doporučil při výstupu na Sněžku použít nesmeky. „Led trvá, sníh se žene od západu. Je tam konec světa,“ sdělil ráno Špetla.
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Když horní úsek lanovky nejede, turisté mohou z Růžové hory v cestě na vrchol pokračovat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších ráno počasí neomezilo, vyplynulo z informačního portálu horských středisek. Situace se ale může změnit. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.
SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou na webu informoval, že z důvodu nepříznivého počasí budou v neděli uzavřeny Dětský park Kabinka na Černé hoře, lanové centrum Monkey Park v Peci pod Sněžkou a půjčovny na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, ve Velké Úpě a na Portáškách.
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Počasí v Česku od západu ovlivňuje výrazný frontální systém. V neděli bude převládat zataženo, na východě území zpočátku polojasno a od západu přejde přes naše území dešťové pásmo, večer pak od západu bude déšť ustávat a oblačnosti částečně ubývat a zejména na horách se místy vyskytnou přeháňky, které budou nad 1100 metrů sněhové, uvedli meteorologové na sociální síti.
Odpolední teploty vystoupí na sedm až 12 stupňů Celsia, na horách bude do plus dvou stupňů, ale pocitová teplota vzhledem k čerstvému větru bude nižší. Vítr bude silný i v nížinách, na horách kolem 90 km/h, navečer částečně zeslábne.