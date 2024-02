Sněžka je ve ztrátě. V Náchodě propouští, šít tam bude jen pro armádu

Sněžka, podnik známý kdysi hlavně kabelkami a po desetiletí i opěrkami do aut, míří v Náchodě do útlumu. Důvodem je dlouhodobě ztrátový provoz. Současným majitelem je brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka, která Sněžku a další společnosti ze skupiny koupila v roce 2022.

„Jde o redukci v naší skupině. Máme závod Autotext ve Snině na Slovensku a závod v Benešově nad Černou v jižních Čechách, kam momentálně budeme stěhovat práci z Náchoda. Majitel chce ze tří provozů dlouhodobě udržovat dva,“ uvedl výkonný ředitel Sněžky a náchodský zastupitel Jan Zima (ANO).

„V závodě v Náchodě nyní máme asi 154 zaměstnanců a jednáme o tom, že by tu zůstalo řádově 40 operátorů plus obslužný personál ve výrobě omezené na jednu dílnu. Ke konci ledna dostalo výpověď 100 až 120 zaměstnanců, někteří jsou dlouhodobě nemocní, na mateřské a podobně, s těmi jednáme individuálně. Ti, co byli v práci, dostali výpověď, ale ještě se to během dvou měsíců může vyvinout,“ řekl Jan Zima.

Úřad práce situaci sleduje. „Zatím přišlo na úřad pouze několik bývalých zaměstnanců, nyní máme informaci o propouštění v řádu nižších desítek, které probíhá aktuálně. Doposud se nejednalo o hromadné propouštění ve smyslu zákoníku práce, nemáme tedy bližší informace o propouštěných ani o dalším vývoji ohledně zbylých zaměstnanců. O možnosti propuštění všech zaměstnanců se mluvilo již v loňském roce, ale zatím k tomu nedošlo. Současně komunikujeme s osobami, které zřejmě mají zájem část zaměstnanců od Sněžky převzít,“ sdělil ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák.

Galanterie, pak auta Sněžka se ještě po revoluci zaměřovala pouze na galanterii, čelila levným dovozům z Asie, ale pod vedením dlouholetého předsedy a oceňovaného manažera Miloslava Čermáka našla příležitost v automobilovém průmyslu. Od roku 2002 začala šít hlavové opěrky, například pro Ford Mondeo. Postupně koupila další čtyři společnosti, měla kapacitu šít 60 tisíc opěrek denně. Po recesi znovu rostla. Před deseti lety měla skupina v Česku a na Slovensku 1 400 pracovníků a obrat jeden a půl miliardy korun. Ještě před sedmi lety zaměstnávala kolem 1 100 lidí, těžko však sháněla šičky a nabírala i Poláky, Ukrajince nebo Mongoly. Společnost RIQ Investments koupila družstvo na jaře 2022, v portfoliu má třeba výrobce nástrojů Amati Kraslice, který byl před několika lety ve špatné ekonomické situaci. Výrobu kabelek v třebechovické provozovně Sněžka zastavila v roce 2022, závod v Náchodě již přešel z dvousměnného provozu na jednosměnný. Vedení společnosti loni odhadovalo obrat celé skupiny na víc než 300 milionů korun, ale už tehdy avizovalo, že se postupně chce odklonit od zakázek automobilového průmyslu, protože nečekané výpadky ve výrobě aut se nepříznivě dotýkaly i Sněžky. Šití pro automotive činilo 75 procent obratu Sněžky, jde o potahy sedadel, hlavové opěrky či opěry ruky, šedesát procent jde na vývoz.

Firma podle vedení Sněžky měla loni ztrátu kolem 30 milionů korun, téměř polovina částky souvisela s uskutečňovanou restrukturalizací, kdy majitelé nechali snížit počet závodů z pěti na tři. Ve Veselí nad Moravou kvůli tomu před více než rokem zavřel Stival Automotive, kde přišlo o práci asi 120 lidí, hlavně šičky.

„Nynější příčiny propouštění v Náchodě jsou kombinací vlivů. Pohybujeme se v segmentu s velmi malou přidanou hodnotou. Zakázky pro automotive to vždy kompenzovaly tím, že tam byly vysoké objemy, avšak výrazně rostou vstupy a nedají se protlačit do ceny zákazníkům. Pokles v automotive je cítit, zákazníci po nás chtějí ceny z roku 2020 nebo 2021, aby nám tu zakázku vůbec dali. Rostly ceny energií i minimální zaručená mzda,“ vysvětluje Jan Zima, který ve Sněžce působí osmnáct let.

Šéf podniku kvituje spolupráci s úřadem práce, obracel se i na velké firmy v okolí, například Hronovský, Saar Gummi Czech, Hartmann-Rico a další, jenže nikdo příliš nenabírá.

„Celkový pohled na náš výrobní segment je, že jde o montovnu, nemáme se moc o co opřít nebo kde hledat pomoc. Jsme spíš braní tak, že ty lidi ochotné pracovat za nižší mzdu bereme okolním firmám. Nikoho to moc netrápí, protože nezaměstnanost je nízká. Situace se ale poměrně rychle otáčí a trend není úplně příznivý, ekonomická situace není jednoduchá a firmy končí a bude jich třeba více,“ odhaduje Zima.

Podíl nezaměstnaných na Náchodsku činí ke konci ledna 4,5 procenta. V meziměsíčním srovnání nezaměstnanost vzrostla ve všech okresech kraje, nejvíc právě na Náchodsku o 319 lidí, tedy o 10,7 procent.

Výpovědi v podniku, který v Náchodě funguje od roku 1950 a začátkem tisíciletí měl dokonce přes 700 pracovníků, budí ve městě rozruch. „Už propouštějí s odstupným, nevím, jestli všem, prostě konec, finito,“ napsala diskutující na jedné z náchodských facebookových skupin.

Pouzdra na lékárničky, opasky, vesty

Družstvo se brání, že jde o spekulace. Úplný konec výroby zatím nepředpokládá.

„Spolupracujeme teď s firmami, které dodávají měkkou výrobu pro armádu a bezpečnostní složky, vesty, pouzdra na lékárničky, přístroje či opasky pro policisty. To by měl být program, který v Náchodě zůstane. Nebude tu žádný program pro automotive, pouze byznys pro armádní a bezpečnostní složky. Má to svá specifika, ale vidíme to jako cestu, protože v automotive, které dlouho platilo za stabilní odvětví a dlouho téměř jediné v České republice rostlo, je nyní nejistota. Automobilky hodně tlačí na cenu, což chápu, ale pro nás je dlouhodobě neudržitelné provozovat firmu ve ztrátě,“ podotkl Jan Zima z vedení společnosti.

Sněžka už svým lidem nabízí, že mohou přejít do závodu v Benešově nad Černou u Kaplice, a oznámila to i úřadu práce.

„Budou přecházet, ale pokud to bude hodně úspěšné, tak půjde třeba o 15 lidí, víc jich ochotu třeba ani mít nebude. Lidé se zde neradi stěhují za prací,“ řekl Jan Zima.