Model hory, panoramatická projekce. Sněžku přibližuje nová expozice

Otevřená je celoročně zdarma v provozní době lanovky. Podle starostky Pece pod Sněžkou Ilony Semrádové (nestraník, SNK Velká Úpa – Pec) je cílem expozice představit Sněžku turistům ještě před cestou na její vrchol.
„Původní prostor jsme chtěli proměnit v zajímavé místo, které Peci přinese novou myšlenku a kam budou moci přijít turisté. Dozvědí se zde spoustu zajímavých informací, které do té doby o Sněžce nejspíš nevěděli. Když pak na horu vyjedou, možná si o to víc uvědomí, jak je Sněžka exkluzivním místem,“ uvedla starostka.
Expozice plná moderních technologií začala na ploše víc než 170 metrů čtverečních vznikat na jaře, celou ji financovala městem vlastněná společnost Lanová dráha Sněžka.
Dominantou sálu je 4,3 metru dlouhý plastický model Sněžky a jejího okolí, na který se promítá videomapping. Ukazuje proměny krajiny v průběhu ročních období, turistické trasy, přírodní zajímavosti, horské boudy a další stavby. Projekci doprovází hlasový komentář.
Nepřehlédnutelným prvkem je i půlkruhová panoramatická projekce. Déšť, mráz, sníh, bouřka a kroupy připomínají, jak rychle se na krkonošských hřebenech může měnit počasí.
Sněžka všemi smysly
Podle Kateřiny Soukupové ze společnosti M Plus, která stálou výstavu realizovala, bylo cílem vytvořit něco jiného než klasické muzeum s vitrínami a dlouhými texty.
„Sněžka je dynamické místo a stejná má být i její prezentace. Zájemci si mohou horu prohlédnout v detailu, něco si vyzkoušet, zahrát si, sledovat projekci nebo se na chvíli nechat vtáhnout do zdejšího počasí a krajiny,“ vysvětlila. Důležité podle ní bylo, aby výstava zaujala děti i dospělé.
Expozici doplňují projekce promítané na podlahu, kukátka, dotykové obrazovky s informacemi o historii lanové dráhy, stavbách na Sněžce a událostech, které se na hoře odehrály. Návštěvníci si mohou vyzkoušet kvíz nebo si prohlédnout proměny Krakonoše.
Obsah je v češtině, němčině a polštině. Novou expozici mohou navštívit i lidé, kteří se nechystají jet lanovkou na Sněžku.
„Velká část návštěvníků přijede do Pece, vyjede lanovkou na Sněžku a zase jede domů. Moderně pojatá expozice může pro ně být důvodem, aby se tady zdrželi déle. Stejně tak se sem můžou projít i lidé ubytovaní v Peci, když je třeba špatné počasí,“ myslí si František Hrdlička, který žije v Peci pod Sněžkou.
|
V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Na projektu se podílela také Správa Krkonošského národního parku. Jedna z částí multimediální výstavy seznamuje s národním parkem a pravidly, jak se na Sněžce a v jejím okolí chovat. Hravou formou ukazuje příklady správného i nevhodného chování.
„Naším cílem není návštěvníky odrazovat, ale pomáhat jim pochopit, že pohybují-li se v národním parku, vstupují do citlivého prostředí. Právě tato expozice ukazuje, že cestovní ruch a ochrana přírody nemusejí stát proti sobě. Čím více lidé o Sněžce vědí, tím je větší šance, že k ní budou přistupovat s respektem,“ sdělil ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.
|
OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům
Sněžka patří mezi turisticky nejvytíženější lokality České republiky. V letní sezoně na ni denně vyjde až devět tisíc lidí, další výletníky tam doveze kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou s přepravní kapacitou 250 pasažérů za hodinu. Téměř čtyřnásobnou kapacitu má lanová dráha z polské Karpacze na vrch Kopa nedaleko Sněžky.
Nové toalety i kuličkodráha
Původní bistro bylo více než rok zavřené. Bývalému nájemci skončila smlouva a radnice se rozhodla zachovat občerstvení pouze v horní stanici lanové dráhy.
„Dlouhodobě jsme se zabývali budoucím využitím těchto prostor. Ve hře byla dětská herna nebo muzeum lanovek. Nakonec to vyhrály Krkonoše, jejichž středobodem je Sněžka. Nechceme pouze návštěvníky vyvézt lanovkou na horu, aby se tam vyfotili. Naším cílem je, aby se o Sněžce také něco dozvěděli,“ poznamenal Jiří Špetla, ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka.
Kromě expozice se v letošním roce dočkaly modernizace toalety a vedle dolní stanice před časem město otevřelo venkovní kuličkovou dráhu.
Od začátku letošního roku lanová dráha zdražila jízdné o 10 procent, hlavní sezona je o dva měsíce delší a trvá od začátku května do konce října. Zpáteční jízdenka z Pece na Sněžku pro dospělého stojí 750 korun, dosud to bylo 680, ve vedlejší sezoně 570 korun. Jednosměrný lístek z Pece v hlavní sezoně vyjde na 400, ve vedlejší na 310 korun.
|
Sedělo se bokem a někdy padala lana. Lanovka na Sněžku od roku 1950
Původní dvousedačková lanová dráha vyjela na nejvyšší českou horu poprvé v roce 1949. V provozu byla více než 63 let. Poslední pasažéry svezla v roce 2012.
V letech 2013 a 2014 ji nahradila moderní kabinová lanovka za více než 300 milionů korun.