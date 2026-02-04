Město má hotovou studii, s první částí začne ještě letos. Vstup do lanovky by se měl stát reprezentativním.
„Myslíme si, že si zaslouží lepší užití než bistro. Sněžka je jedinečné místo. Věříme, že návštěvníci při čekání ocení, když se mohou zábavnou formou dozvědět o Sněžce něco víc. Z expozice by se mohlo stát místo, kam zájemci přijdou, i když nejedou lanovkou,“ říká starostka Pece pod Sněžkou Ilona Semrádová (SNK Velká Úpa – Pec).
Koncept prvního nadzemního podlaží nové stanice lanové dráhy vypracoval pražský ateliér hipposdesign.
Bývalému nájemci skončila smlouva a radnice se rozhodla zachovat občerstvení pouze v horní stanici. Podle starostky vytíženost bistra klesala. Podle některých zastupitelů však bistro mělo zůstat v provozu až do doby, než začne vznikat expozice.