Nejnižší teplotu okolo nuly hlásí Bouda pod Sněžkou. Naopak v Peci pod Sněžkou je skoro 10 stupňů Celsia.
Slabé sněžení zachytila okolo poledne webkamera Humlnet.
Ještě ve středu večer byl podle webových kamer na Sněžce slušný výhled po okolních horách. Vydrželo to do dnešního rána, kdy se okolo 9. hodiny rychle změnilo počasí.
Lanovka z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je podle webu Lanová dráha Sněžka v provozu od 8 do 19 hodin. Lanovka z Růžové hory na Sněžku je mimo provoz.
Prodloužený víkend plný turistů
Turisté by si měli dát pozor hlavně na hustou mlhu. Na záběrech z webkamer je vidět, že se mraky drží pouze ve vyšších partiích Krkonoš. V Peci pod Sněžkou je viditelnost dobrá.
Na hřebeny Krkonoš dostane turisty také lanovka na Medvědíně, v provozu je i kabinkový Černohorský Express z Janských Lázní na Černou horu.
Krkonošská střediska se připravují na nájezd turistů o prodlouženém víkendu, kdy má být jasno až polojasno. V nižších polohách budou příští týden teploty stoupat až k 26 stupňům.
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27. května 2026