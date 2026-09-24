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Na Sněžce poletuje mokrý sníh, vrcholky Krkonoš pokryla hustá mlha

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  14:54
Pohled ze Sněžky ve směru na Pomezní boudy (24. září 2026).

Pohled ze Sněžky ve směru na Pomezní boudy (24. září 2026). | foto: Humlnet

První letošní sněžení na Sněžce. (24. září 2026)
První letošní sněžení na Sněžce. (24. září 2026)
Nejčastěji se dnes udává, že je Sněžka vysoká 1 603 metrů, ale na některých...
Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...
30 fotografií
Na Sněžce se dnes dopoledne zatáhlo a vytvořila se hustá mlha. Místy poletuje mokrý sníh. Na hřebenech Krkonoš se zatím nedrží a na víkend má přijít babí léto. Webkamera Humlnet hlásí, že nyní na nejvyšší hoře Česka okolo 2,5 stupně Celsia.

Nejnižší teplotu okolo nuly hlásí Bouda pod Sněžkou. Naopak v Peci pod Sněžkou je skoro 10 stupňů Celsia.

Slabé sněžení zachytila okolo poledne webkamera Humlnet.

Pohled ze Sněžky ve směru na Pomezní boudy (24. září 2026).
První letošní sněžení na Sněžce. (24. září 2026)
První letošní sněžení na Sněžce. (24. září 2026)
Nejčastěji se dnes udává, že je Sněžka vysoká 1 603 metrů, ale na některých mapách je třeba uvedená výška 1 602 m.
30 fotografií

Ještě ve středu večer byl podle webových kamer na Sněžce slušný výhled po okolních horách. Vydrželo to do dnešního rána, kdy se okolo 9. hodiny rychle změnilo počasí.

Lanovka z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je podle webu Lanová dráha Sněžka v provozu od 8 do 19 hodin. Lanovka z Růžové hory na Sněžku je mimo provoz.

Prodloužený víkend plný turistů

Turisté by si měli dát pozor hlavně na hustou mlhu. Na záběrech z webkamer je vidět, že se mraky drží pouze ve vyšších partiích Krkonoš. V Peci pod Sněžkou je viditelnost dobrá.

Na hřebeny Krkonoš dostane turisty také lanovka na Medvědíně, v provozu je i kabinkový Černohorský Express z Janských Lázní na Černou horu.

Krkonošská střediska se připravují na nájezd turistů o prodlouženém víkendu, kdy má být jasno až polojasno. V nižších polohách budou příští týden teploty stoupat až k 26 stupňům.

27. května 2026
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