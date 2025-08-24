Nasadit pantofle, vzhůru na Sněžku! Příroda i peněženky však dostávají zabrat

Dominika Hejl Hromková
  19:14
Nejvyšší českou horu i letos obléhají davy lidí. Problém však podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) nepředstavuje velký počet lidí, ale to, že se často chovají bezohledně k přírodě, například chodí mimo vyznačené trasy a ničí vzácné rostliny. Návštěvníkům zde vadí hlavně vysoké ceny – voda za osmdesát korun či pivo téměř za devadesát nejsou výjimkou.
Sněžka zažila za slunného dne nápor turistů (13. srpna 2025).

Občerstvení v bistru u lanovky nahoře na Sněžce (13. srpna 2025).
Občerstvení v jednom z podniků cestou na Sněžku (13. srpna 2025).
Iva se synem Ondrou tráví léto v Krkonoších. Počasí jim vyšlo. Oproti červenci je tento srpen mnohem hezčí, takže maminka s malým chlapcem vymýšlí nejrůznější výlety. Vrchol nejvyšší české hory samozřejmě nesměl na jejich výletnickém seznamu chybět.

Na Sněžku se spolu vypravili minulou středu, stejně jako reportéři iDNES.cz. „Byli jsme tady už v pátek, přijeli jsme odpoledne a ani jsme nezaparkovali. Otočili jsme se a znovu vyrazili dnes, raději hned ráno,“ popisuje Iva reportérům v kabině lanovky. Má po operaci kolene, proto dala přednost lanovce před výšlapem. Ve středu kolem deváté hodiny ráno si v Peci pod Sněžkou na ni vystáli jen asi patnáctiminutovou frontu.

Kabina stoupá nahoru, pod námi se rozkládají jehličnaté lesy a vepředu se rýsuje vrcholek hory. Iva říká, že dolů kvůli kolenu pojedou taky lanovkou. Za zpáteční pro sebe a syna zaplatí tisíc korun. Dalších 300 korun stojí parkování.

Na Sněžce bují nelegální pikniky, trávníky před turisty tak opět chrání sítě

„S vyššími cenami musíme počítat, no,“ krčí rameny. To ale neznamená, že jí to nevadí. „Vůbec v okolí je draho. Byli jsme v zoo ve Dvoře Králové a půllitr vody tam stál 70 korun. Ne že bychom na to neměli, ale zaráží mě to,“ dodává.

Jízda netrvá ani 15 minut. O půl desáté je nahoře na Sněžce už docela dost lidí a další přijíždějí nebo přicházejí z české i polské strany. V hezkých letních dnech podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) počet turistů na Sněžce obvykle dosahuje jednotek tisíc lidí, někdy jich je až k deseti tisícům. Zpravidla nejvíce lidí na vrcholu bývá za pěkného počasí od 10 do 15 hodin.

Lidé se nahoře přioblékají a fotí si výhledy. Zaslechneme seniorku, která tady naposledy byla před 50 lety. Stěžuje si, že to v Peci pod Sněžkou nemohla poznat. Moc se jí nelíbí, jak se to tam změnilo. Nejkritičtější je k hotelu Horizont, vysoké hnědobílé budově ve tvaru kvádru dokončené v roce 1979, ale i k dalším apartmánům ve tvaru kostek, které tam vyrostly po revoluci.

Turisté zemřeli na Sněžce kvůli fotce. Pád prvního svedl z bezpečné trasy druhého

Nadšený není ani další turista Tomáš Komárek. Nahoru přijel lanovkou s manželkou a dvěma malými dětmi. „Hlavně ceny jsou hrozné. Pořád je šponují. Pokaždé, když sem přijedeme, zaplatíme za parkování víc než předtím. A v Peci taky už je strašně málo míst, kde se lze najíst za rozumný peníz,“ svěřuje se.

Na Sněžku vyrazil hlavně kvůli dětem. Chtěl je vzít na nejvyšší horu Česka a taky jim dopřát zážitek z lanovky. S manželkou mají jinak v Krkonoších mnohem oblíbenější trasy. Doporučuje třeba Jelení louky nebo kostelík v Malé Úpě.

„Na Sněžce je strašně moc lidí, dělají tady nepořádek a už je to moc masová záležitost,“ vysvětluje, proč dává přednost jiným místům. Jeho manželka doplňuje, že ale i Sněžka může být hezká při východu nebo západu slunce.

Blíží se poledne. Na vrcholu Sněžky žena balancuje na kamenitém povrchu v otevřených sandálkách na malém podpatku. K lanovce se vrací muž v modrých gumových pantoflích. Mezi lidmi je slyšet spíše polština než čeština. Brigádnice Klára v bistru u lanovky potvrzuje, že je to obvyklé.

Občerstvení v bistru u lanovky nahoře na Sněžce (13. srpna 2025).

„Chodí nám sem větší procento Poláků než Čechů. Může to být i kvůli počasí. Zatímco část července naše lanovka stála, ta jejich jela,“ popisuje. Její kolega Hubert si myslí, že je to taky proto, že Poláci v průměru vydělávají víc než Češi a spíš si mohou dovolit u nich utrácet. V bistru znovu potkáváme Ivu se synem Ondřejem. „Víte, jak jsem vám říkala o té vodě za 70 korun? Tak tady jsem si ji koupila za 80,“ volá na nás.

Brigádnice Klára potvrzuje i to, že občas si lidé výstup na Sněžku pletou s módní přehlídkou. „To tady máme furt. Lidi nám sem chodí v podpatcích, nedávno pršelo, foukal silný vítr a paní tady byla v minišatech,“ vypráví. V době naší návštěvy však naprostá většina lidí byla klasicky ve sportovním.

„Nedají si říct.“ Na Sněžku vyrážejí turisté v teplácích, dolů jezdí na sáňkách

Před dvanáctou hodinou jedeme lanovkou zpátky do Pece pod Sněžkou. Dole se tentokrát vine dlouhá fronta. Devětasedmdesátiletý pán, který je už skoro na řadě, nám říká, že čekal hodinu. Nově přicházející budou pravděpodobně čekat ještě déle.

Sítě proti „vandalům“

Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný hodnotí celkovou letošní návštěvnost jako standardní. Zatímco v chladnějším a deštivém červenci přišlo lidí méně, srpen čísla z minulých let dorovnává.

Zrovna minulý víkend park na sociálních sítích vyzýval, aby lidé zvážili, jestli se chtějí tísnit v davu cestou na vrchol Sněžky, nebo raději jet na výlet jinam.

„Když se v Česku mluví o overturismu v přírodních lokalitách, zmiňuje se Sněžka. Týká se to ale pouze některých dní a částí roku. Vůbec to neplatí celoročně. Jsou dny, kdy fouká a prší a nikoho tam nepotkáte, a pak jsou dny jako tyto, kdy tam může být šest až deset tisíc návštěvníků denně,“ srovnává Drahný.

Sněžka a označení zákazu vstupu (13. srpna 2025).

Občas se v souvislosti s overturismem na Sněžce objevují názory, jestli by nestálo za to počet návštěvníků regulovat. Drahný v tom ale moc smysl nevidí. Pro národní park není problém vysoký počet turistů, ale to, že se někteří chovají neukázněně. Chodí mimo vyznačené trasy a pošlapávají alpínské trávníky se vzácnými květinami a hnízdícími ptáky.

Parku se nicméně daří v posledních letech negativní dopady zmírňovat natažením ochranných sítí na vrcholu hory a v okolí Slezského domu. „V místech, kde jsme sítě nainstalovali, tam prohřešky prakticky vymizely. Dříve jsme řešili během dne 100 prohřešků, nyní řešíme jeden až dva za den,“ říká Drahný.

V Peci se vše točí okolo turistů

Vysoký počet turistů tak možná výrazněji dopadá na Pec pod Sněžkou. Ulice v centru lemuje poměrně nesourodá zástavba starých horských chat a moderních apartmánů. Reklamní poutače na domech lákají tu na ubytování, tu na nákup suvenýrů, tu na půjčovnu elektrokol a jiných sportovních potřeb.

Hromadný výstup na Sněžku v šortkách. Pro amatéry risk, varuje Horská služba

„Jsme turistické město, vše se zde točí okolo návštěvníků, většina obyvatel pracuje v oblasti turismu,“ podotýká starostka Ilona Semrádová. V současné době se v Peci ani žádné byty nebo domy ke stálému bydlení nestaví, v městečku vznikají jen nové ubytovací kapacity pro návštěvníky.

Trvalé bydliště má v Peci pod Sněžkou 636 lidí. Mezi nimi je i Lenka Macková, prodavačka ze sportovního obchodu. V Peci žije deset let.

Sněžka zažila za slunného dne nápor turistů (13. srpna 2025).

„Docela se to tady proměnilo. Vznikla tady spousta nových apartmánů. Místních lidí už tady moc není a ti, co tady zůstali, taky hodně pronajímají,“ popisuje život v Peci Macková. Ona je tam ale spokojená. Spíše však v létě a v zimě, kdy jezdí více turistů.

„Mimo sezonu je to v podstatě mrtvé město,“ upozorňuje Macková na největší nedostatek, který podle ní Pec pod Sněžkou má. To, že v místních restauracích jsou ceny vyšší než leckde v Praze (pivo v jedné restauraci za 89, smažený květák s bramborem za 225 korun), neřeší. Nechodí do nich.

Nasadit pantofle, vzhůru na Sněžku! Příroda i peněženky však dostávají zabrat

