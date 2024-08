Počkej, až tě trefím. Sněhovou koulovačku na koupališti si užily desítky dětí

Házet sněhovými koulemi uprostřed parného léta? Na Jiráskově koupališti v Náchodě nic neobvyklého. Letní koulovačka se zde koná pravidelně už od roku 2014. Do sněhové bitvy se zapojily desítky návštěvníků.

Organizátoři nemohli akci lépe načasovat. Tyto dny se řadí mezi nejteplejší v roce, teploty už dopoledne překročily tropickou třicítku a někde atakují až pětatřicítku. Zimní bitva proto návštěvníkům přišla více než vhod. Na hromadu umělého sněhu, kterou technici přivezli z náchodského zimního stadionu, se návštěvníci plovárny vrhli před polednem a hned se pustili do sněhové přestřelky. Nad hlavami létaly desítky koulí různých velikostí.

Nejaktivnější byli mladí fotbalisté, kteří do Náchoda přijeli na soustředění. „Mít v létě sníh je skvělé. Nic podobného jsem ještě nikde nezažil. Je to zábava, jsem rád, že to tady je,“ pochvaloval si Tomáš Havlíček z Hradce Králové, zatímco se během rozhovoru snažil uhýbat sněhovým koulím, které přilétaly ze všech stran.

Někteří se v kupě sněhu zchladili podobně jako při saunování. „Je to netradiční, ale je to dobrý. Zkusil jsem si stoupnout do sněhu a už po chvilce jsem měl úplně ledové nohy,“ zhodnotil Lukáš Svoboda.

Přihlížející trenéři se mladé fotbalisty snažili přeci jen trochu usměrňovat. Trochu to připomínalo koučování při zápase. „Neházejte takové rány, jen obloučky, aby se to rozprsklo a nikoho to nezranilo,“ volal na své svěřence jeden z trenérů opřený o zábradlí u bazénu.

2,5 kubíku sněhu

Některé „projektily“ přesto zasáhly i návštěvníky, kteří koulovačku zpovzdálí pozorovali nebo se slunili na dekách. Dospělí však měli pro spontánní zimní přestřelku pochopení. Karolínu Kejzlarovou z Náchoda osprchovala sněhová koule ve chvíli, když si pod stromem balila věci a chystala se s kočárkem odjet. „Bylo to překvapení, ale nevadí mi to, jsou to děti. Jen ať si hrajou a užijou si to,“ pravila smířlivě.

Sněhová hromada kvůli úmornému vedru rychle odtávala. Z koulí, které děti vytvářely, prakticky okamžitě stékala voda. Po dopadu na trávník z nich po chvilce zbyla jen kaluž. Zásobárna sněhu vedle bazénu vydržela asi hodinu.

Pracovníci zimního stadionu přivezli na vozíku 2,5 kubíku sněhu, který při úpravě ledu po tréninku krasobruslařů rolba sesbírala. Zimní stadion je v Náchodě v provozu celoročně, takže „munici“ pro sněhovou bitvu nemuseli deponovat a ze stadionu ji operativně dopravili na tři kilometry vzdálenou plovárnu. Díky tomu město koulovačku může libovolně načasovat.

„Není to akce, kterou bychom plánovali dlouho dopředu, protože sníh máme k dispozici kdykoli. Když vidíme, že se blíží tropické dny, tak jen pár dní předem ohlásíme, kdy bude koulovačka,“ sdělil Martin Cöger, vedoucí odboru kultury a sportu na náchodské radnici.

Jiráskovo koupaliště s padesátimetrovým bazénem, brouzdaliště, chrliči vody a čtyřdráhovou skluzavkou zahájilo letošní sezonu v polovině června. V nejteplejších dnech návštěvnost přesáhne i tisícovku. Plovárna, která se nachází u rybníku Podborný na okraji Náchoda, bude otevřená do posledního srpnového víkendu.