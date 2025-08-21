Ve Valdicích zemřel vězeň. Údajně napadl dozorce, ti použili taser

  11:18
Ve Valdicích na Jičínsku zemřel ve středu ráno vězeň. Podle televizní stanice CNN Prima News zkolaboval poté, co ho dozorci zasáhli taserem při potyčce ve věznici. Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník, ale muže se nepodařilo oživit. Případ vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Výzvu k zásahu v prostoru věznice ve Valdicích jsme přijali před devátou hodinou. Zasahovali jsme u muže středního věku. Na místě byly tři výjezdové skupiny včetně záchranářského vrtulníku,“ potvrdil redakci iDNES.cz lékařský náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.

Zdravotníkům se však vězně zachránit nepodařilo.

„Mohu potvrdit úmrtí vězněné osoby ve věznici Valdice. Příčina úmrtí je aktuálně předmětem šetření. Ihned po kolapsu byla vězni poskytnuta okamžitá první pomoc jak ze strany příslušníků vězeňské služby, tak službu konajícího lékaře,“ popsala mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová pro CNN Prima News.

Podle informací televize v káznici ve středu ráno došlo k potyčce mezi vězni. Jeden z nich poté údajně napadl i dozorce, který následně použil taser. Po elektrickém výboji však muž zkolaboval a dozorci zavolali záchranku.

Na místo poté dorazili také kriminalisté. Přesnou příčinu smrti by měla odhalit pitva.

„Vyšetřování ve věznici nebudeme komentovat. Případ si převzala GIBS,“ uvedla mluvčí krajské policie Šárka Pižlová. Ani GIBS zatím nechce případ podrobněji komentovat.

