Smlouva byla pro Hradec nevýhodná, ale boj o bytový dům na Benešovce nekončí

Víc než hodinu trvala na posledním zasedání hradeckého zastupitelstva diskuse kolem plánované směny městských pozemků, které potřebuje investor, firma Durychova s.r.o., aby mohl na prostranství mezi Durychovou ulicí a třídou Edvarda Beneše postavit dům se stovkou bytů.

Záměr dlouhodobě kritizují obyvatelé sousedního panelového domu i Komise místní samosprávy Moravské Předměstí-sever (KMS). Vadí jim úbytek zeleně, nejasné záruky i možný nedostatek parkovacích míst, který největší krajské sídliště sužuje už nyní.

Projekt je ve fázi studie a pro další postup potřebuje dohodu s městem, že mu prodá potřebné pozemky. Původně investor žádal zhruba dva tisíce čtverečních metrů, nyní chce o polovinu více, i když samotný dům by se nezvětšil.

Firma však plánuje větší úpravy v okolí, do kterých ji při zdlouhavém vyjednávání dotlačilo město. Přesto by podle zastupitelů i veřejnosti mohla být smlouva výhodnější. Odkazují se na odhady, podle nichž by investor měl v okolí bytového domu provést úpravy za zhruba 8 milionů, zatímco město by mělo investovat asi 12,9 milionu korun.

„Smlouva je pro město značně nevýhodná a nemohu pro ni hlasovat. Bavíme se, co má stavět město a co investor. Ty stavby jsou vyvolané investice. Chce-li investor stavět svůj dům, ať si ho postaví, ale vyvolané investice ať si zaplatí,“ řekl zastupitel a radní Hradce Králové Jiří Langer (za ANO).

S jeho názorem nesouhlasí úředníci, kteří dohodu dojednávali, ani zástupce investora právník Arnošt Urban:

„Naopak smlouva je pro město výhodná, protože investor vedle toho, že staví ve svém zájmu bytový dům pro město, vypracuje veškerou dokumentaci a získá všechna potřebná povolení a za své vybuduje propojení ulic Durychova a Benešova, které má město dlouhodobě naplánované. Vybuduje úpravu křižovatky ulic Štolbova a Durychova a také parkovací místa a všechno předá městu za symbolických tisíc korun.“

Vedle toho se investor zavázal připravit i dokumentaci, územní a stavební povolení pro parkoviště v Durychově ulici a u domu Harmonie I a také pro přeložku horkovodu a sousední park. Tyto čtyři akce by však mělo ve finále stavět město. Náklady se odhadují na 12,9 milionu.

Povinný jen horkovod

„Jednání byla velmi složitá, ale nakonec, myslím, je smlouva vyvážená. Investor přistoupil na většinu podmínek. Město se zavazuje pouze ke dvěma věcem: změní registrovanou studii a udělá přeložku horkovodu. To ostatní, jelikož investor nechtěl přistoupit na to, aby je zafinancoval on, nejsou povinné stavby. Město je vybudovat nemusí,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít. „Nebudu hlasovat ani pro 2,5 milionu pro horkovod. To je investice, která je vyvolána jejich stavbou. Ať si ji zaplatí!“ hřímal zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

Jenže situace kolem horkovodu je složitější. Jeho současná trasa vede těsně vedle budoucího objektu a přeložka by nebyla nutná, pokud by město netrvalo na vybudování nové propojky k Benešově třídě. Té totiž stojí v cestě.

Aby mohl investor vyprojektovat dohodnutou trasu propojky a horkovodu, potřebuje, aby město změnilo závaznou územní studii lokality U Milety. Podle smlouvy to má radnice stihnout do konce roku. Právě to však kritizují místní.

„Jak je možné, že investorovi mají být směněny pozemky, které jsou podle platné registrované studie Lokalita U Milety určeny pro zeleň a veřejné prostranství? Bude se územní dokumentace ohýbat podle přání investora?“ podivil se na posledním zasedání zastupitelů Miloš Krčál, který bydlí v sousedním domě.

„Nechť investor upraví projekt domu podle registrované studie a pak klidně můžete pozemky směňovat, ale nikoliv pozemky určené pro veřejné prostranství. Studie Mileta s propojkou počítá a přeložku horkovodu není potřeba provádět kvůli propojce v takovém rozsahu, jak ji plánuje investor. Město výrazně ušetří, pokud dodrží studii. Není přece možné, aby v Hradci investoři měnili územně plánovací dokumentaci podle svých potřeb,“ apelovala na zastupitele Markéta Šubová.

Podle hlavního městského architekta Pavla Brůny však úprava studie vzešla z jednání výboru pro územní plánování. Po několika setkáních jeho členové dospěli k názoru, že řešení navrhované investorem je přínosnější.

„Změna by měla proběhnout na podkladě schválení zastupitelstva. Děje se náprava stavu, která je podložena dlouhodobým jednáním,“ sdělil Brůna.

Lidem chybějí záruky

Město by mělo s investorem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. K faktické směně má dojít až ve chvíli, kdy developer získá stavební povolení. Pokud se mu to nepodaří do konce roku 2030, musel by městu zaplatit pokutu 5 milionů korun. Stejná suma mu hrozí, pokud by do čtyř let od vydání povolení nepostavil propojku a úpravy křižovatek. Zástupci KMS se však obávají, aby investor po získání pozemků projekt nezměnil. Navíc je zarazilo, že v podkladech pro zastupitele se objevila informace, že druhá část propojky bude „provizorní“.

4. března 2021

„Nikde nezaznělo, že by ta propojka měla být rozdělena na dvě části a že druhá půlka bude jen jako provizorní. Lidé chtějí mít garanci, že propojka bude postavena celá, chtějí mít garanci do kdy bude postavena a kdo ji bude financovat. Je nebezpečí, že větší část bude muset budovat město na své náklady,“ upozornila členka KMS a zastupitelka Táňa Šormová (KSČM). Ta se obává, aby nešlo o podobné provizorium, jako je panelové napojení lokality na parkoviště u Harmonie I.

Podle projektantky Romany Dürrerové, která je hradeckou zastupitelkou za HDK, však má jít o plnohodnotnou komunikaci: „Provizorní je pouze zaústění propojky na Benešovu třídu, protože ta je v těchto místech také provizorní a má dojít k její úpravě. Při té bude nutné dokončit i napojení propojky.“

KMS požadovala i finanční záruky investora ve formě kauce. To však firma při jednáních odmítla. „Takovéto kauce se obvykle do smluv města nedávají,“ potvrdil Vít.

„Argument, že kauce není zvykem, nemůže obstát. Tady někdo chce něco po městě a my si můžeme říct, co tam chceme. Po právní stránce jsou kauce naprosto v pořádku,“ odmítl Vítovo tvrzení zastupitel a senátor právník Jan Holásek (nez.).