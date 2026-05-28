Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Tomáš Hejtmánek
  9:59
V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí loni v září rezignoval a s ním i celá rada města. Zastupitelé obratem zvolili nové vedení, slabá koalice je však závislá na hlasech Tuzarových lidí.
Městský úřad ve Smiřicích

Městský úřad ve Smiřicích | foto: Facebook Starosta Smiřic informuje

Nový smiřický starosta Pavel Seidl a místostarostka Martina Ceplová navštívili...
Smiřice připravovaly projekt revitalizace zámeckého pivovaru na restauraci,...
Smiřice připravovaly projekt revitalizace zámeckého pivovaru na restauraci,...
Nové vedení Smiřic vycouvalo z chystané revitalizace zámeckého pivovaru. Podle...
8 fotografií

Tuzar vedl Smiřice od roku 2002. Že současná koalice pro řízení města není nikterak komfortní, ukazuje výsledek posledního zastupitelstva, které se konalo minulé pondělí. Zastupitelé se neshodli ani na tak banální věci, jako je oprava toalet na prvním stupni smiřické základní školy.

„Jsou tu dvě extrémní frakce. Když něco vymyslí jedna, druhá to nechce přijmout. Dva opoziční zastupitelé nám to shodili, protože s tím nesouhlasili,“ popsal situaci v zastupitelstvu starosta Pavel Seidl (Smiřice, Rodov, Trotina náš domov), který Smiřice vede od loňského září.

Ve svém nepravidelném facebookovém reportu Starosta Smiřic informuje uvedl, že nezávislé výběrové řízení organizované Sdružením místních samospráv bylo některými zastupiteli zpochybňováno ve snaze prosadit firmu, která se do řízení vůbec nepřihlásila.

Kvůli tomu, že prázdniny jsou již za dveřmi a stavební úpravy měly proběhnout v době, kdy jsou děti doma, se práce nejspíš o rok odloží.

Radary už zpomalují řidiče

Spory mezi bývalým a současným vedením Smiřic se dlouho vedly také o měření rychlosti vozidel na průtahu městem. Zastupitelé, kteří stáli za změnami na radnici, dlouho požadovali, aby město instalovalo na Palackého ulici úsekové radary.

Bývalé vedení to odmítalo a v dopise občanům, který našli obyvatelé Smiřic ve schránkách letos v únoru, vysvětlili, že podle nich nejsou pro město dobrým počinem.

Městský úřad ve Smiřicích
Nový smiřický starosta Pavel Seidl a místostarostka Martina Ceplová navštívili koncem září 2025 ředitele Základní školy Smiřice Romana Kopeckého (vlevo).
Smiřice připravovaly projekt revitalizace zámeckého pivovaru na restauraci, penzion a wellness, v roce 2025 ho zastavily.
Smiřice připravovaly projekt revitalizace zámeckého pivovaru na restauraci, penzion a wellness, v roce 2025 ho zastavily.
8 fotografií

„Instalace radarů totiž zruší omezení rychlosti pro nákladní vozidla na 30 kilometrů za hodinu. Toto omezení je důležité zejména v řepné kampani, 2 která trvá téměř půl roku,“ uvedli bývalí členové rady.

Smiřice nakonec radary za 1,8 milionu korun bez daně pořídily. Technici je namontovali na konci dubna a přestože ještě neměří, protože zbývá osadit nové značky a otestovat předávání dat, jejich přítomnost už je ve městě patrná.

„Už dnes vidíme zklidnění dopravy. Zatím se radary testují. Ostrý provoz bychom chtěli spustit do konce června,“ sdělil starosta.

Měřiče budou nejen kontrolovat rychlost, ale odhalí také auta v pátrání. Policii tak systém dokáže upozornit na průjezd kradených vozidel a ještě odeslat fotografii s řidičem. Přestupky bude pro Smiřice vyřizovat, stejně jako třeba pro Blešno na silnici I/11, magistrát v Hradci Králové.

Ať si to řídí sami

K výměně na smiřické radnici došlo loni v září. Podle bývalého starosty Luboše Tuzara však přeskupení sil fakticky nastalo už o víc než rok dříve.

Zatímco původní koalici tvořila Volba pro Smiřice a ODS, novou většinu utvořilo uskupení Smiřice, Rodov, Trotina náš domov s některými zastupiteli za ODS a Volbu pro Smiřice. Bývalé vedení o nich hovoří jako o zrádcích.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Chtěli v září získat většinu v radě města. My jsme proto rezignovali, ať si to vezmou i s funkcemi, kde je trestněprávní odpovědnost,“ vysvětlil pro iDNES.cz Tuzar. Další důvody komentovat nechtěl.

Zrušili revitalizaci pivovaru

Svůj pohled bývalí radní přednesli občanům v únorovém dopise. V něm informovali, že nová většina v zastupitelstvu v květnu 2025 zrušila plánovanou revitalizaci zámeckého pivovaru. Smiřice přitom na opravu objektu už měly požádáno o stavební povolení.

Nový starosta postup obhajuje. Podle něj šlo o velký vnitřní rozpor mezi zastupiteli. Projekt měl přijít až na 200 milionů korun, za které měla v městském objektu být restaurace a wellness hotel.

„Věděli jsme, že neexistuje žádný zájemce, který by si to pronajal a provozoval to. Město by investici splácelo 50 let. Celé to vypadalo tak, že město by za velké peníze zrevitalizovalo zámecký areál, z čehož by pak těžily soukromé subjekty, které jsou v dalších budovách,“ vysvětlil Pavel Seidl.

Rozepře nad dětskými skupinami

Podle nové radní Adély Mrózkové (za ODS), jedné ze tří přeběhlíků, neplnilo bývalé vedení dlouhodobě úkoly zadané zastupitelstvem. Naopak podle ní nekriticky zvedalo ruku pro návrhy bývalého starosty.

„Vedení nebylo ochotné ke spolupráci, proto jsme chtěli mít v radě některé zastupitele a podílet se na rozhodnutích. Původně jsme nechtěli, aby pan starosta skončil, ale jeho rozhodnutí respektujeme,“ uvedla Mrózková.

Rozepře vyvolalo třeba zrušení záměru vybudovat prostory pro dětské skupiny pro dvakrát 18 dětí.

„Zakázka už měla vysoutěženého dodavatele, a to včetně rozvazovací podmínky, že v případě, že město nedostane dotaci, nemusí být realizována,“ upozornili bývalí radní. Podle nového vedení to není potřeba, jelikož současné kapacity ve Smiřicích a okolí poptávce dostačují. Navíc dětí ve městě nepřibývá.

Územní plán bude nový

Smiřice také zastavily změnu územního plánu, která měla umožnit výstavbu bytů i hřiště v Rodově. Podle Seidla odborníci radnici doporučili rovnou přijmout zcela nový územní plán. Město už soutěží jeho zpracování.

„To byl další lehký střet, kdy část zastupitelů chtěla jen další úpravy a část nový územní plán, který bude město řešit z nějakého modernějšího pohledu,“ uvedl starosta Pavel Seidl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  9:59

Vyšší ceny, nižší příjmy. Svaz potvrdil, že SP ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou

Rakouská lyžařka Katharina Truppeová na svahu ve Špindlerově Mlýně během...

Pořádání Světového poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně skončilo ztrátou kvůli vyšším cenám a nižším příjmům oproti původnímu rozpočtu, řekl na setkání s novináři David Trávníček, prezident Svazu...

27. května 2026  17:14,  aktualizováno  17:26

V archeoparku představili repliku pravěké studny, při výrobě použili dobové sekery

Konstrukce pravěké studny v Archeoparku Všestary je tři metry pod zemí a metr...

V Archeoparku Všestary u Hradce Králové představili věrnou repliku pravěké studny podle významného nálezu z Ostrova na Chrudimsku. Je tři metry hluboká a při stavbě konstrukce experimentální...

27. května 2026  15:14

OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i...

27. května 2026  14:54

Rozhořčená Plotiště. Přímá propojka tangenty a D11 je možná, vyhlídky nejisté

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...

Obyvatele Plotišť nad Labem rozpálila debata o propojení dvou pro Hradec Králové zcela klíčových silnic. Probírala se otázka, která drtivou většinu místních trápí už přes dva roky. A to, zda je možné...

27. května 2026  14:14

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

27. května 2026  11:46

Výstřely, chaos a evakuace. Cvičení v Hradci simulovalo útok v obchodním centru

Policejní cvičení v obchodním centru Aupark v Hradci Králové. (26. května 2026)

V úterý dostali strážníci oznámení na tísňovou linku, že v obchodním centru Aupark v Hradci Králové byl na toaletách nalezen zraněný člověk. Když na místo dorazili, v prostorách centra už se ozývaly...

27. května 2026  7:41

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

26. května 2026  16:22

Zraněného pod hrází přehrady Les Království tentokrát oživovali marně

Les Království - dobře patrné přepadní otvory pod korunou hráze

Pod hrází přehrady Les Království na Trutnovsku v pondělí zemřel jednašedesátiletý muž. Patrně spadl dolů. Zdravotničtí záchranáři se ho pokusili resuscitovat, ale neúspěšně. Okolnosti úmrtí...

26. května 2026  13:14

Krádež nákladu za desítky milionů předstíral, řekl soud a řidiče potrestal

Krajský soud v Hradci Králové

Královéhradecký krajský soud potrestal pěti lety vězení řidiče Ionela A. za loňskou krádež motorů do osobních aut za 35 milionů korun. Když je vezl kamionem z Polska do České republiky, nechal podle...

26. května 2026  12:19

Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy

Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou dokumentaci oprav chátrajícího železobetonového bulváru Benešovy třídy. V létě město projektanta vybere, do...

26. května 2026  8:50

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.