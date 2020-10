Do dvorské zoo přijela z Vídně samice slona Drumbo, je v novém pavilonu

Nová samice slona afrického Drumbo dorazila do královédvorského safari parku z vídeňské zoo Schönbrunn. Šestačtyřicetileté zvíře v nově zrekonstruovaném pavilonu doplní dvě stávající samice Saly a Umbu, kterým je 38 a 39 let. Podle odborníků by měla slonice výrazně obohatit jejich sociální život.