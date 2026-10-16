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Unikátní bagrování ze soulodí i kácející bobr. Slepé rameno Orlice se proměňuje

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  14:58
Povodí Labe obnovuje na okraji Hradce Králové slepé rameno Orlice zvané Holštejn. Jde o mokřadní území na Slezském Předměstí, kde se nachází evropsky významná lokalita a přírodní památka Orlice. Bagry na vojenských pontonech odtěžují usazeniny. V plánu je i kácení, aby hladina nebyla jen ve stínu. Některé stromy však už padly díky místním bobrům.

V mrtvém rameni Holštejn firma pracuje na odstranění dlouhodobě usazených sedimentů. Součástí jsou i úpravy vegetace a obnova vodních biotopů.

„Biologický stav lokality sledujeme dlouhodobě a bohužel si všímáme postupného ústupu vzácných druhů. Revitalizací chceme zlepšit podmínky pro jejich návrat a současně vytvořit pestřejší prostředí pro další rostliny i živočichy,“ říká generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marián Šebesta.

Bagry na Holštejně jsou usazeny na vojenských pontonech. (16. října 2026)
Soulodí s pontony a bagry na rameni Holštejn při pracích na odbahnění (18. září 2026)
Bagrování usazenin z mrtvého ramena Holštejn v Hradci Králové (16. října 2026)
Bagrování usazenin z mrtvého ramena Holštejn v Hradci Králové (16. října 2026)
Bagrování usazenin z mrtvého ramena Holštejn v Hradci Králové (16. října 2026)
18 fotografií

Firma vytěží usazeniny v objemu asi 4 000 m3. „Sedimenty se tu těží jen zřídka vídanou technikou: bagry umístěnými na plovoucím soulodí s využitím vojenských pontonů, což umožňuje provádět práce přímo z vodní hladiny,“ popisuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.

Odbagrováním se obnoví vodní prostor a zlepší se podmínky pro organismy vázané na vodní prostředí. Vzniknou také dvě nové tůně.

Čím je cenné mrtvé rameno Holštejn?

V minulosti zde byly zaznamenány cenné rostliny, jako například voďanka žabí či zvláště chráněné druhy vrbina kytkokvětá a řezan pilolistý.

Řezan je pozoruhodný svou biologií: na zimu rostliny klesají ke dnu, na jaře díky prohřívání vody vystupují k hladině, přes léto řezany kvetou a tvoří výběžky s dceřinými růžicemi. Jeho charakteristické listové růžice, jež mohou připomínat ananas, snadno upoutají pozornost.

„Rozsah zásahů byl navržen s ohledem na mimořádnou přírodní hodnotu mrtvých ramen a okolních luk. Ty patří k nejkvalitnějším částem zdejší krajiny, a proto bylo nutné pečlivě zvážit umístění i rozsah odbahňovacích prací,“ mírní možnou kritiku Šebesta.

Mrtvé rameno Holštejn v nivě Orlice leží sice na území ovlivněném historickou regulací řeky, ale zachovalo si řadu přírodních hodnot.

Nachází se zde množství terénních depresí, jež spolu s tůněmi, slepými rameny a říčními terasami připomínají dřívější podobu říční krajiny. Při vyšších vodních stavech Orlice se tyto louky v okolí ramene vzestupem hladiny podzemních vod často podmáčejí a zaplavují. I díky tomu se na území vyskytuje cenná vodní a mokřadní vegetace.

Částí území zůstane bez zásahů, aby se zachovala přirozená rozmanitost a různé typy stanovišť.

Chystané vegetační úpravy vycházejí z dendrologického průzkumu. Kácet se bude nikoli plošně, ale jen v nezbytné míře tak, aby se upravilo nynější zastínění a na vodní hladinu dopadalo více světla. Nové podmínky mají prospět rozvoji vodní a mokřadní vegetace, přírodní charakter si přitom lokalita zachová.

Vybrané části území se ponechají přirozenému vývoji. „Zde nám však kartami tak trochu zamíchal místní bobr, který měl na odborný dendrologický posudek mírně odlišný názor,“ vtipkuje Šebesta.

Revitalizace zlepší podmínky i pro řadu živočichů. Obnovené vodní plochy a mělčí pobřežní partie nabídnou vhodnější prostředí pro obojživelníky a vodní i suchozemský hmyz, jako jsou například vážky nebo vzácné druhy nosatců, a další vodní a na vodu vázané organismy.

Přírodní památku drží stát, ale peníze na péči škrtl. Koním pomůže Hradec

Při přípravě projektu, biologického průzkumu a návrhu revitalizačních opatření vycházelo Povodí Labe i z historických údajů a poznatků o vývoji území. Uzavřelo také memorandum s městem Hradec Králové, které upravuje postup při zajištění městských pozemků potřebných pro revitalizaci.

Revitalizaci ramene Holštejn připravili odborníci státního podniku Povodí Labe. Zhotovitelem je společnost PAS Natura, která vzešla z výběrového řízení. Smluvní termín dokončení prací je stanoven na duben 2028.

Ministerstvo životního prostředí poskytne dotaci ve výši způsobilých výdajů, tedy zhruba osm milionů korun. Peníze jsou z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

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