Netradiční podívanou mají lidé v Jičíně. Provazochodci si vyhlédli dvě nejvyšší obytné budovy ve městě a natáhli mezi nimi dva popruhy o délce rovných 200 metrů. Až do neděle budou chodit mezi hotelem reStart a protějším věžákem ve 45 metrech nad zemí, program doplňuje Valdštejnské slavnosti.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Obloha je sice zatažená, ale nad Jičínem v pátek před polednem naštěstí neprší. Dvojice slacklinerů se právě spouští na lanech kousek od budovy hotelu, pak vstávají a opatrně jdou na druhou stranu.
Jeden z lezců po několika metrech zavrávorá a od pádu do korun stromů ho zachrání bezpečnostní úvazek. Chvíli se pohupuje, pak se vymrští nahoru, nabere zpět síly a pokračuje dál.
„Sletěl jsem víckrát. To jsem si kalibroval tu lajnu, protože předtím jsem několikrát šel po té druhé, která je jednodušší. Člověk musí být fakt opatrný a jít pomalu, zlehounka a být ve střehu,“ líčí Vojtěch Hora (na snímku), když se dostane na druhou stranu.
Každá z natažených lajn je jiná. Ta, po které právě přešel Vojtěch Hora, je těžší a pružnější. Více se prověsí, kroutí a při sebemenší chybě vymrští provazochodce ven.
„Druhá lajna je víc hightech materiál. Je pevnější a lehčí, takže toho hodně odpustí,“ doplňuje Vojtěch Hora.
Po druhé lajně přešel na střechu bytového domu David Blažek (na snímku), který předtím pro změnu zkoušel pružnější popruh. Dvě cesty v brzkém sledu za sebou se na jeho silách projevily. Lajnu šel proto až od poloviny, aby bezpečně dorazil na druhou stranu.
„Potřeboval jsem už trochu rozložit síly,“ říká David Blažek a protahuje si ramena, která při balancování dostávají zabrat.
„Důležité je mít posílený střed těla, ale ten toho vydrží hodně. Dřív vám začnou padat ramena. Zkuste si zvednout ruce nahoru. Po dvou minutách je ucítíte. Chce to trénink. Já jsem teď měsíc dva nechodil a je to na fyzičce cítit,“ přiznává David Blažek.
Po lajně chodí David Blažek pátým rokem. Hned na začátku zkusil i high lajnu, tedy chození ve výškách, a okamžitě jí propadl. Trasa v Jičíně je podle něj neobvyklá tím, že vede přímo ve městě.
„Většinou chodíme ve skalách nebo v přírodě. Tohle je super. Lidi mávají a křičí na nás. Někomu to může vadit, ale mně ne, rád jim zamávám zpátky. Chápu, že je to pro ně nevšední podívaná,“ dodává David Blažek.
Parta nadšenců se do natahování lan pustila ve čtvrtek. Akci inicioval Tomáš Boček z Jičína, který bydlí nedaleko obou místních „mrakodrapů“.
Dron nejprve mezi budovami natáhl vlasec, po kterém provazochodci přetáhli pevnější provaz. Po něm pak ve výšce 45 metrů tahali samotný popruh. Původně se předpokládalo, že vzdálenost bude kolem 260 metrů, nakonec je to rovných 200 metrů.
„Celý život na ty věžáky koukám a když jsem začal chodit po lajně, napadlo mě uspořádat toto. Vyjednali jsme to, kluci přijeli s materiálem a natáhli dvě lajny. Teď je nás tady asi sedm, očekávám, že v sobotu sem dorazí kolem 20 lidí,“ míní Tomáš Boček. Na snímku se rozcvičuje Tomáš Valenta, známý extrémními projekty.
Nápad zaujal šéfa hotelu reStart Jana Enta, který provazochodcům poskytl střechu i zázemí. Akci spojili s Valdštejnskými slavnostmi a nechali si v místním minipivovaru uvařit i speciální pivo – Mrakochodce, což je nachmelená hořká jedenáctka. „Hned jsem tušil, že by takováhle akce mohla být moc fajn. Nabízíme Jičíňákům i turistům něco, co tu ještě nebylo. S nadsázkou jsme to nazvali Mezi jičínskými mrakodrapy,“ říká Jan Ent z hotelu reStart. Na snímku je v akci Tomáš Valenta.
Hlavní program se koná v sobotu, kdy se na nebi nad Jičínem předvedou špičkoví slacklineři. Největším lákadlem bude vystoupení Tomáše Valenty (na snímku), který jako jediný v Česku zvládá překonat slackline na speciálně upravených lyžích. Chodit se bude mezi budovami ještě v neděli.
