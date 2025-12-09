Policisté hledají další lidi, které obelhal gang falešného právníka

Autor:
  12:27
Kriminalisté z Náchodska hledají další lidi poškozené v kauze falešného právníka. Organizovanou skupinu už dříve obvinili mimo jiné z podvodů. Nyní policie zveřejnila fotografie i video s jednašedesátiletým mužem, jenž skupinu podle vyšetřovatelů řídil, a vyzvali, ať se přihlásí ti, kterým právní služby nabízel.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Náchodští kriminalisté se případu nadále intenzivně věnují a zjišťují nové skutečnosti. Existuje důvodné podezření, že poškozených bude mnohem více, než se doposud podařilo zjistit,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková k případu.

Muž na snímcích mohl lidem nabízet a poskytovat právní služby, případně se s nimi mohl setkávat v rámci jiných obchodních aktivit. „Kriminalisté hledají osoby, které s tímto mužem přišly do styku, protože mohou mít cenné informace pro probíhající trestní řízení,“ řekla mluvčí.

Kriminalisté hledají poškozené v kauze falešného právníka.
Kriminalisté hledají poškozené v kauze falešného právníka.
Náchodští kriminalisté vyzvali, ať se jim ozvou další poškození lidé, kterým obviněný jednašedesátiletý muž bez patřičného vzdělání nabízel a poskytoval právní služby.
Padělané usnesení náchodského okresního soudu
6 fotografií

S jakýmikoli informacemi k obviněnému muži se dá obrátit na policii na telefonních číslech 974 534 510 nebo 974 534 492, případně na mobilním telefonu 735 785 346. Informace je možné zaslat také na e-mailovou adresu krph.podatelna@policie.gov.cz.

O rozkrytí rozsáhlého případu hospodářské kriminality informovali policisté v říjnu. Jednašedesátiletého muže, čtyři další lidi a tři firmy stíhají coby organizovanou skupinu pro jedenáct skutků. Zahrnují podvody, krácení daní, zkreslování údajů o stavu hospodaření, legalizaci výnosů z trestné činnosti, padělání veřejných listin, maření spravedlnosti a poškození věřitele.

Skupinu podle kriminalistů řídil právě jednašedesátiletý muž, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve soudně trestaný.

Skupina se pokoušela třeba o ovládnutí jiné společnosti. V případu figurují i padělané dokumenty. Cílem skupiny bylo získat peníze a zmanipulovat právní procesy, šlo o milionové částky.

Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny

Falešný právník například na začátku roku 2023 podle kriminalistů přesvědčil zástupkyně jedné společnosti z Náchodska, že je schopen vymoci neexistující pohledávku. „Na základě smyšlených právních služeb vystavil sérii faktur, které společnost uhradila v celkové výši přesahující 850 tisíc korun. Aby utvrdil jejich důvěru, předložil jednatelkám společnosti padělané usnesení Okresního soudu v Náchodě s falešným razítkem a smyšleným číslem jednacím,“ popsala jeden ze skutků mluvčí.

Obviněným hrozí tresty až na 10 let a osm měsíců, právnickým osobám peněžité tresty, zákaz činnosti nebo zrušení subjektu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku

Krádež senzorů z trutnovské firmy

Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak...

Přestavba železnice k automobilce zadrhává, nadjezd v Týništi se zpozdí

Železniční stanice Týniště nad Orlicí

Modernizace nádraží v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která má přinést také výstavbu nadjezdu nad železniční tratí v centru města, se nejspíš o rok odloží. Správa železnic měla už v létě vybrat...

Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...

Policisté hledají další lidi, které obelhal gang falešného právníka

Kriminalisté hledají poškozené v kauze falešného právníka.

Kriminalisté z Náchodska hledají další lidi poškozené v kauze falešného právníka. Organizovanou skupinu už dříve obvinili mimo jiné z podvodů. Nyní policie zveřejnila fotografie i video s...

9. prosince 2025  12:27

Hradec postaví sto bytů v Kuklenách, cenu za nový chce srazit o třetinu

Pozemky určené pro stavbu nových bytových domů v Hradci Králové. Na snímku...

Bytovou revoluci chystá rozjet Hradec Králové. Ojedinělý projekt města by měl aspoň pro začátek srazit cenovku zhruba stovky nových bytů v Kuklenách o 30 procent. Také má do města přilákat mladé...

9. prosince 2025  9:49

Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku

Krádež senzorů z trutnovské firmy

Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak...

8. prosince 2025  11:31

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

Pohled z dronu na rozestavěnou křižovatku Mileta. Nyní pokračují práce na...

Hradecká křižovatka Mileta coby největší městská dopravní stavba v republice jde proti trendu. Zatímco termíny otvírání nových silnic se zpožďují, Mileta naopak zrychluje. K tomu přibývá velkorysých...

8. prosince 2025  10:38

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Náměstí v Jaroměři už nebude jen parkoviště, projekt počítá i s náplavkou

Na historickém náměstí v Jaroměři zaparkuje 280 aut, po přestavbě bude o...

Do rekonstrukce historického centra se na jaře pustí Jaroměř na Náchodsku. Jejím cílem je vrátit život na vylidňující se náměstí Československé armády. Sníží se počet parkovacích míst, naopak...

7. prosince 2025  7:35

Zmatky v Trutnově. Veletoče ministerstva přinutily přesunout ohňostroj k Uffu

Ohňostroj v Hradci Králové

Ani Bojiště, ani Krakonošovo náměstí. Trutnov nakonec ohňostroj o silvestrovských oslavách přesune ke společenskému centru Uffo. Silvestr zkomplikovaly veletoče ministerstva. Ke změnám donutila město...

6. prosince 2025  7:48,  aktualizováno  8:48

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lom v Libči přírodní památkou nebude, řešení Trutnovu poradí odborníci

Lom v Libči je oblíbený mezi otužilci i potápěči.

Budoucnost lomu v trutnovské části Libeč je v rukou města. Cenná lokalita se přírodní památkou, jak o to usilovali ekologičtí aktivisté, nestane. Krajský úřad návrh po půl roce zamítl. S řešením...

5. prosince 2025  16:43

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.