Majitel penzionu šmíroval hosty kamerou v koupelně, kde se koupaly i děti

Na případ upozornila v neděli TV Nova. Mluvila s několika hosty, kteří uvedli, že mohly být při sprchování natočeny i jejich děti. Majitel se podle policie brání, že sledovací zařízení do místnosti umístil, aby mohl hlídat majetek na pokojích, kde mu údajně hosté ničí vybavení. Podle informací iDNES.cz se jedná o penzion V Ráji.



Skryté kamery si hosté všimli okolo desáté večer a ihned kontaktovali policii, která vzápětí prohledala všechny pokoje v penzionu.

„Kamera se našla pouze jedna. Majitel si stojí za tím, že tam kameru dal, aby hlídal majetek. Záznamy máme k dispozici a v současné době vyhodnocujeme, co na nich všechno je a jak dlouho to celé trvalo. To, kam záznam z kamer putoval a kde byl ukládán, řešíme. V tuto chvíli nevíme, jestli se natočené záběry dostávaly někam dál nebo je měl majitel pro vlastní účely,“ řekl trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc.



Redaktorka iDNES.cz se majiteli penzionu dovolala, ten jí však položil telefon. Manželský pár s dětmi po incidentu z ubytování odjel. Majitel je prozatím podezřelý z trestného činu poškozování cizích práv, za což mu hrozí až tři roky vězení. „Může se však stát, že případ bude překvalifikován. Roli zde hraje spousta okolností. Bude záležet, co na záznamech z kamery je a jak s nimi bylo naloženo. Muži může hrozit i vyšší sazba,“ dodal Vincenc.