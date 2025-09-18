Kraj odmítl slíbené miliony, dům na počest autora hymny bude chátrat dál

Tomáš Hejtmánek
  15:10
Rodiště autora hudby k české hymně Františka Škroupa se nejspíš nedočká opravy kulturního domu, na který se kdysi Češi skládali, aby hudebníkovi vzdali hold. Škroupův dům v Osicích u Hradce Králové sice za tři roky oslaví rovných sto let od svého vzniku, jenže chátrat bude zřejmě dál. Kraj chce zrušit smlouvu o rekonstrukci objektu, obec jej ale zpět převzít nechce, protože sama nemá na záchranu peníze.

Přestože se obec před lety dohodla s krajem, že objekt opraví, nová krajská vláda dává od záměru ruce pryč. Odvolává se na přílišné náklady i na to, že Škroupa v obci připomíná pamětní síň na tamní faře.

„Není to úplně šťastné, protože Škroupův dům chátrá už od 70. let. Osice však mají pamětní síň. Za mě by zasloužila rekonstrukci i ta fara, která se k němu alespoň nějak vztahuje. Škroupův dům byl postaven k 10. výročí vzniku republiky. Není ani spojen s jeho dětstvím, že by se v něm narodil,“ vysvětlil na posledním zasedání zastupitelstva hejtman Petr Koleta (ANO), proč kraj o záchranu objektu tolik nestojí.

Hlavní problém jsou peníze. Když kraj před sedmi lety objekt převzal a dohodl se s obcí na tom, že dům opraví, odhadovaly se náklady na rekonstrukci na 20 milionů korun. Hejtmanství nechalo vypracovat projektovou dokumentaci a získalo stavební povolení. Ukázalo se však, že větší naději na získání dotací by mohla mít obec, proto se kraj a Osice předloni dohodly, že budovu převezme zpět obec. To se však už hovořilo o nákladech ve výši 60 milionů.

Chátrající Škroupův dům se vrátí obci, zázemí tu najde knihovna i pošta

„V tuto chvíli se ta částka rovná 100 milionům. Máme před sebou stavby sociálních domů, nemocnice, školy. Zdá se nám ta částka velká,“ zdůvodnil Koleta rozhodnutí kraje.

Samotné stavební náklady na záchranu budovy z roku 1928 by měly činit 88 milionů korun, další peníze zřejmě bude stát vybavení. Že se kraj chce z dřívější smlouvy vyvázat, potvrzuje i starosta Osic Stanislav Bydžovský (nez.): „Úplně to padlo. Připravuje se dohoda, že odstupujeme od té smlouvy. Je to smutné, takhle blízko rekonstrukce ještě nikdy nebyla.“

Čtyři desítky let opuštěný

Objekt původně sloužil jako kulturní dům, později v něm byla také knihovna nebo pošta. Opuštěn je asi 40 let. Kraj v něm chtěl původně zřídit pobočku hradeckého muzea, uvažovalo se také o amatérském divadle, ale záměr nakonec nenašel podporu. Poté se zvažovalo, že objekt částečně využije základní škola a do dalších místností se přestěhuje administrativa místní akční skupiny Hradecký venkov.

Chátrající Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku
Chátrající Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku
Škroupův dům v obci Osice
Škroupův dům v obci Osice
16 fotografií

Vlastní koncepci přinesla také neziskovka Dobré divadlo, která pořádá divadelní představení, hradecké Nábřeží řemeslníků nebo komentované prohlídky v Hradci Králové a Litomyšli. Spolek navrhoval v Osicích vybudovat centrum národního obrození, které by nabízelo výukové programy pro školní zájezdy.

„Chtěli jsme dětem přiblížit osobnost Františka Škroupa a jeho působení. Třídy by se tu ocitly v jiném století. Při příjezdu by je vítal Škroup, vedli bychom s nimi diskusi na téma vlastenectví. Děti by se pak rozdělily do skupin. Božena Němcová by s nimi tvořila verše, Bedřich Smetana by je zhudebnil, u Mánesa by malovaly, s Tyršem by chvíli cvičily. Nakonec by 1 si upekly třeba placky s Magdalenou Dobromilou Rettigovou,“ představil tehdy vizi Dobrého divadla Tomáš Langr. milionů asi stál

Obec dům převzít odmítá

Nakonec projekt počítal s opravou kulturního sálu, v němž by se pořádaly besedy, plesy a další akce. V přízemí mělo být přistavěná zázemí a bistro. Také se měla stěhovat Škroupova pamětní síň, knihovna, pošta i kanceláře obecního úřadu. I to byl podle hejtmana jeden z důvodů, proč rekonstrukci nepodpořit.

Kraj chce opravit Škroupův dům, zchátralé památce jinak hrozí demolice

„V tu chvíli by i ostatní obce mohly říct, proč nedostanou takové peníze (na jejich objekty),“ zmínil Koleta.

Náměstek hejtmana pro oblast kultury a regionálního rozvoje Jiří Štěpán (Hlas samospráv) stál před lety jako hejtman u záměru objekt zachránit. Dnes přiznává, že tak vysoké náklady jsou problém.

„Objekt ani není registrovaný jako památka. I v Programu obnovy venkova se dotace pohybují v jednotkách milionů a často jde o kofinancování státních dotací do regionálního rozvoje,“ řekl Štěpán.

Zda se plány na rekonstrukci naplní, je nyní krajně nejisté. Budova dál chátrá, rozpadají se vnější i vnitřní omítky, v oknech straší vytlučená skla a některá křídla už ani nejde zavřít.

„Pro nás to znamená, že budeme muset dát do pořádku obecní úřad. Počítali jsme s tím, že se přesune, tak jsme do něj už neinvestovali,“ dodal zklamaně starosta, podle něhož je ve špatném stavu i budova úřadu. Obec se totiž v minulosti soustředila na obnovu školy a další infrastruktury.

Obec zatím tvrdí, že odmítne převzít Škroupův dům zpět do svého majetku. Vrátit se měl až s rekonstrukcí. Ruina tak zřejmě dál zůstane Královéhradeckému kraji, který neví co s ní.

„Budeme o tom s obcí ještě jednat. Chtěli bychom ji nějak motivovat, aby si dům vzala zpět,“ uvedl radní kraje pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO).

