Školkám chybí místa pro děti, Hradec nezareagoval na výstavbu nových bytů

Byla to velká sláva, když se ve Svatojánské ulici na jižním okraji Hradce Králové před sedmi lety otevřela nová mateřská škola Podzámčí pro stovku dětí. Slavili hlavně rodiče, jelikož městské školky v té době musely odmítat 150 dětí ročně.



Jenže nyní se situace opakuje. Největší problém je opět v Podzámčí.

„Sice je tam relativně nová školka, ale kapacitně nebyla navržena na rozšiřující se zástavbu. V současné době tam jsou navíc vydána stavební povolení na šest vícepodlažních domů, takže se poptávka ještě zvětší,“ přiznává náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Zelení).

V Hradci Králové jde o žádanou lokalitu, kde je na rozdíl od jiných čtvrtí dostatek prostoru pro výstavbu. Vznikají tam projekty Labská louka, Rezidence Podzámčí nebo Labská zahrada. Jenže město zaspalo a včas si nepohlídalo, aby s novými domy vyrostla i školka i další zázemí. Chybí totiž urbanistická studie lokality.



Problémy s nedostatečnou kapacitou se přitom ve zdejší školce opakují každoročně. V lokalitě město není schopné zajistit ani umístění tříletých dětí, jak mu ukládá zákon.

„Od chvíle, co školka otevřela, musíme děti odmítat. Nedostanou se k nám dvouleté děti, ale ani děti spádové nebo sourozenci dětí, které do školky už dochází. Je nám to líto, protože spousta rodičů se k nám chce vracet, ale my jim nemůžeme vyjít vstříc. Když musíme každý rok děti odmítat, je to nepříjemné, protože pro to nemůžeme vůbec nic udělat,“ říká ředitelka Mateřské školy Podzámčí Dana Dvořáková.

Školka má nyní čtyři třídy a kapacitu 100 dětí, která je díky výjimce hygieniků zvýšena na 111 míst. Přesto město v lokalitě není schopné zajistit umístění tříletých dětí do školky, jak mu ukládá zákon.

Podobná situace panuje i v dalších částech Hradce, jinde se však nepředpokládá tak výrazný nárůst poptávky jako pod Kopcem svatého Jana. Kapacita městských školek je nyní na 98 procentech, jenže jen díky četným výjimkám hygieniků. Až skončí jejich platnost, bude město opět desítky dětí odmítat, jak tomu bývalo skoro pravidlem v minulosti.

Hradec se tak dostává o deset let zpátky. Tehdy tragický nedostatek kapacit radnice vyřešila rychlou výstavbou pěti nových školek za pět let.



Mezi lety 2011 a 2015 tak vzniklo téměř 400 nových míst, přibyly školky v Kuklenách, Malšovicích, na Moravském Předměstí, ve Svobodných Dvorech a právě v Podzámčí. Jenže od té doby výstavba nových školek zamrzla, přestože dětí přibývá. Celkem městské školky pojmou téměř tři tisícovky dětí.

„V tomto město selhalo“

„Pokud v několika školkách skončí výjimky, budeme úplně plní. Navíc se zvyšují nároky kvůli povinnosti umístění dětí. Když chceme některé školky rekonstruovat, nemáme žádný náhradní objekt, kam děti umístit. Narazili jsme na to i v koronakrizi. Když jsme měli zřídit školku pro integrovaný záchranný systém, museli jsme do jedné sestěhovat děti nad kapacitu,“ míní Hanousek.



Už městským architektům zadal vypracování analýzy potřeby nových školek v rozvojových plochách města: „Myslím, že potřeba budou na Plachtě, ve Svobodných Dvorech a v Kuklenách. V tomto město selhalo. V novém územním plánu chybí plochy pro školství.“

Radnice má zatím plán na stavbu jen jedné školky, a to právě v Podzámčí, hned vedle stávající mateřinky. Mělo by jít o její pobočku s kapacitou 100 dětí, přičemž jedna třída by zůstala neobsazená pro případ krizových situací nebo oprav v jiných školkách. Reálně by tak školka mohla nabrat nových 75 dětí.



Varianta rozšíření stávající školky se ukázala jako technicky i administrativně nevýhodná. V sousedství má navíc město jediné pozemky v lokalitě. „Určitě by to bylo fajn, protože bychom už každý rok nemuseli děti odmítat. Byla bych ráda, aby se vychytaly všechny nedostatky, které nás dosud trápily, chybí tu třeba šatna pro zaměstnance, úložné prostory,“ doufá v nápravu Dana Dvořáková.

Ekologická školka za 100 milionů do pěti let?

Město v září vypsalo architektonickou studii, která má být hotová v lednu. Pak půjde záměr do rady a zastupitelstva. Následovat má územní studie a výběr projektanta. Jen práce na dokumentaci se odhadují na 2,5 roku, dalších 2,5 roku by měla trvat stavba.



Náměstek Hanousek totiž prosazuje, aby šlo o ekologickou školku, která bude sloužit i jako místní komunitní centrum. Chce pasivní budovu s minimálními nároky na provoz: „Pasivní budova by měla 30krát nižší spotřebu energie než školky ze 70. let. Chtěli bychom tu udělat první moderní školku. To, co se tu stavělo dosud, nemá žádnou úroveň. Některé školky jsou kontejnerové. To je hrůza!“

Jenže se svým nápadem může v zastupitelstvu tvrdě narazit. Odhadované náklady ze zadání studie totiž hovoří o 75 až 100 milionech korun. Přitom před lety se takzvané modulární školky s poloviční kapacitou stavěly za méně než 10 milionů korun. Jde třeba o objekt v Markově ulici v Kuklenách, který v roce 2011 vznikl za pouhé dva měsíce.

„Modulové školky jsou vyhovující a v budoucnu je lze podle potřeby přestavět třeba na zařízení pro seniory. Nevím, kde na takovou investici chce vzít peníze, protože v současné době má město vícenáklady kvůli koronaviru a navíc nevíme, jak bude vypadat příjmová stránka rozpočtu,“ obává se opoziční zastupitelka bývalá náměstkyně primátora pro školství Anna Maclová (KDU-ČSL).