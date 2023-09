Ženu a jejího psa táhl silný proud k jezu, zachránila je trojice kamarádů

Bylo po 16. hodině 3. května, když 29letá Nikola venčila irského setra. Jak měla ve zvyku, vydali se na procházku do chlumecké části Lučice. Šli po úzké asfaltce, kudy obvykle kvůli uzavřenému mostu přes Cidlinu auta nejezdí. Bylo krásně, svítilo slunce.

„Většinou psa beru před mostem na vodítko, protože se jezu bojím, ale tentokrát byl rychlejší než já. Zaběhl se mi k řece. Protože tam byla hromada naplavenin, asi si myslel, že tam ještě pokračuje pevná zem, a skočil do vody,“ popisuje Nikola okamžiky, které se 35kilovému dvouletému setrovi, ale i jí mohly stát osudnými. Pes totiž podle ní neumí plavat.

„Hned jsem seběhla k vodě a doufala, že ho nenapadlo skočit na klacky. Měla jsem tak dvě vteřiny na rozhodnutí. Skočila jsem za ním, chytla ho za obojek a snažila se dostat ke břehu. Ale proud nás táhl k jezu,“ vypráví. Při skoku za psem si rozrazila bradu. Povedlo se jí zachytit o kamennou zídku, ale dostat psa i sebe na břeh už nedokázala.

„Byla celá bílá, z brady jí tekla krev“

Od nedalekého Lučického rybníka právě odcházeli tři školáci, kteří tam, jako už mnohokrát, vyrazili na ryby. Kluci ve věku 11, 13 a 14 let šli zkusit štěstí k mlýnskému náhonu, který z Cidliny odbočuje jen pár desítek metrů nad jezem. V tu chvíli uslyšeli volání o pomoc.

„Podívali jsme se a viděli paní ve vodě. Hned jsme na ni volali, že už běžíme. Přeběhli jsme most a spěchali k ní,“ vzpomíná u jezu 13letý Tomáš Benisch.

„Říkala, ať vytáhneme psa a potom ji a ať zavoláme hasiče. Byla celá bílá, z brady jí tekla krev,“ vypráví 14letý Petr Drahokoupil, zatímco třetí kamarád Zdeněk Šolta přitakává.

Pomohl cyklista

Jenže kamenná zeď byla příliš vysoká a kluci na ženu bezpečně nedosáhli. Ještě než přijeli hasiči, všimli si cyklisty, který jel okolo. Zastavili ho a s jeho pomocí z vody psa i mladou ženu vytáhli. „Pán si pak vzal kolo a odjel. Teprve potom přijela policie a po ní hasiči i záchranka,“ pokračuje Petr.

O pár stovek metrů dál v sousední obci Olešnice, odkud všichni tři zachránci pocházejí, si matka Tomáše Benische všimla policejního auta. Věděla, že syn má být v tu chvíli u vody. Napadlo ji nejhorší.

„Celou cestu jsem utíkala. Lekla jsem se, že se něco stalo jemu. Když jsem sem přiběhla, paní ležela na zemi, držela si pejska. Samozřejmě jsem pyšná, že jsou kluci tak šikovní,“ říká s odstupem času Simona Benischová.

V šoku byli i další rodiče. Když nejmladší z trojice Zdeněk volal matce, ať pro něj přijede, i ona si přehrávala nejhorší scénáře.

„První mi blesklo hlavou, že je mohla stáhnout do vody s sebou, nebo že kdyby se neudržela a semlelo by ji to, že by to viděli,“ vzpomíná Šoltová.

Záchranka ženu ošetřila, díky rychlému zákroku chlapců nemusela ani do nemocnice.

Ocenění od starosty

Chlapci se svým činem příliš nevychloubali. Teprve až když se strýc Zdeňka Šolty zmínil svým známým, dozvěděli se o hrdinském činu na radnici a rozhodli se chlapce ocenit.

„Zachránit někomu život, to je asi nejvíc, co mohli udělat. Chtěl jsem, aby věděli, že to udělali dobře,“ říká strýc Luboš Kárník.

Na městě se o činu dozvěděli až v průběhu prázdnin. Než se chlapce podařilo kontaktovat a smluvit společný termín, prázdniny byly u konce. Symbolického poděkování se tak chlapcům dostalo až v minulém týdnu.

„Takový čin se nestává běžně a myslím, že jim mohou závidět i dospělí. Ti kluci se k tomu dokázali postavit jako zkušení,“ chválí chlapce starosta Chlumce nad Cidlinou Vladan Kárník (nez.), který coby bývalý učitel jednoho z nich ještě vloni učil tělocvik.

Radnice chce chlapce ocenit ještě jednou - veřejně při předávání výročních cen města, které se bude konat v únoru.