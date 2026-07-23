Děti šly na prázdniny, učitelé stěhují školu. Už se nebudou tísnit v domku

Stará budova, která pamatuje ještě doby monarchie, vypadá zvenčí jako obyčejný menší rodinný dům. Učitelé, děti i návštěvníci se v něm proto cítili stísněně. Po vstupu na ně čekaly úzké chodby a těžký vzduch.
„V jedné třídě bylo namačkané úplně všechno. Byla tam jídelna, školka měla postýlky, třída byla rozdělená na dvě části. Když přišla školka na oběd, museli jsme zatáhnout závěs, aby se ve druhé části třídy mohlo dál učit. Bylo to nepříjemné, výuka narušená. Ale museli jsme tomu chod hodiny přizpůsobit,“ popisuje učitelka Natálie Procházková.
O potřebě nové budovy se v malé obci s necelou pětistovkou obyvatel mluvilo už dlouho. Vychovatelka školní družiny Renata Doleželová začala se školou spolupracovat už před 18 lety a už tehdy připomínala budova provizorium.
„Už před lety jsme navrhovali, jestli by nebylo lepší než rekonstruovat starou školu postavit zcela novou. Tehdejší pan starosta si to vzal za své, oslovil mladé architekty a vznikl krásný projekt, který však nakonec skončil v šuplíku, protože přišel covid a ceny letěly nahoru. Už jsme nevěřili, že se to podaří, ale současné zastupitelstvo přišlo opravdu za pět minut dvanáct s tím, že školu postaví,“ vypráví Doleželová.
Dřevostavba v pasivním standardu
Vesnice začala stavět na konci srpna 2024. Vznikla jako dřevostavba ve zcela pasivním standardu. Z ulice jí dominuje antracitově opláštěná fasáda, ze zahrady velké prosklené plochy a dřevěné obklady. O vytápění se stará tepelné čerpadlo.
„Konečné náklady na realizaci nové školy přesáhly částku 51 milionů korun. Přibližně 24 milionů bylo pokryto z dotací a darů. Zbývající část financovala obec jako investor ze svého rozpočtu,“ říká starosta Synkova-Slemena Stanislav Pantůček (nez.).
Jen samotná stavba stála více než 36 milionů korun. Další miliony spolykalo budování zpevněných ploch, zahradní úpravy nebo vybavení. Obec na nové pomůcky vypsala i veřejnou sbírku, v níž se sešlo asi 76 tisíc korun.
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„Stavební práce byly hotové na konci loňského roku. Na jaře jsme ještě realizovali zpevněné plochy a v sousedství komunitní park a celkově zeleň. Hotovo bylo v květnu, proto jsme stěhování logicky směřovali na prázdniny,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav Štefek (nez.).
Slavnostní otevření budovy se konalo v polovině června. Stěhování však odstartovalo až s nástupem prázdnin. Děti se vrátí 1. září.
Starý Merkur na půdě
„Už v minulých měsících jsme schraňovali tašky a krabice. Postupně jsme to sem přenášeli, ale nemůžeme si novou budovu zahltit starými věcmi. Proto jsme přebírali, co budeme potřebovat. Když se něco rok nevytáhne, tak to asi není potřeba. Na půdě jsme však našli krásnou starou stavebnici Merkur, tu jsme si samozřejmě vzali,“ uvádí Renata Doleželová.
Škola pro 30 dětí mateřské školy a 30 žáků prvního stupně malotřídní základky má tvar písmene Y. V kratší části je kuchyně se společnou jídelnou, kde by měla odpoledne fungovat i školní družina. Jedno rameno patří mateřské škole, druhé základní škole.
„Obě části mají samostatné vstupy a vlastní šatny. V části mateřské školy je obrovská vzdušná učebna, zázemí pro učitelky, šatny a sociálky. Základní škola má dvě učebny, sborovnu, sklady a ředitelnu. Celá budova je bezbariérová a klimatizovaná,“ popisuje ředitel školy Lukáš Dušánek, jehož kancelář dosud připomínala spíše úklidovou komoru o ploše asi dvou metrů čtverečních.
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Nové prostory se ihned projevily v zájmu rodičů. Zatímco v loňském roce přišli k zápisu jen tři budoucí prvňáci, letos jich je jedenáct. Od září tak bude do školy chodit 23 dětí a do školky 26 dětí. Stále tak zůstává prostor pro další růst, protože v obci těsně vedle Rychnova se neustále staví nové domy a s nimi přibývají i rodiny s dětmi.
„Těším se na moderní prostory, na to, jak to tady bude vzdušné, hezky barevné, velké a otevřené. Určitě to bude působit pozitivněji než vedle,“ říká učitelka Natálie Procházková.
Stará budova zůstává v majetku obce. Co s ní bude dál, rozhodne zřejmě až budoucí zastupitelstvo.