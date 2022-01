Škola Sion se dohodla s Hradcem, že v budově zůstane déle. Zaplatí penále

Sion stěhování během výuky dlouhodobě odmítá. O výpovědi se dozvěděl na konci prázdnin a od začátku tvrdí, že nelze školu vystěhovat za plného provozu. Už dopředu tak škola oznámila, že se na konci roku nevystěhuje.

Radnice přitom prostory potřebovala pro děti ze své mateřské školy Sluníčko, kde se chystá další etapa rekonstrukce. Nakonec však našla jiné řešení.

„Co nám zbylo, když jsme narazili na nekorektní jednání a neochotu vyplnit smlouvy. Já jsem prohlásil, že nenechám tuto školu, tedy děti a učitele, vystěhovat násilím Policií České republiky. Oni si tam zůstanou, když chtějí, ale na veškerou odpovědnost pana Doksanského,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS) k prosincové dohodě, při které se obě strany zavázaly, že nebudou ve sporu podnikat žádné právní kroky.

Sion měl 15 let starou nájemní smlouvu se ZŠ Mandysova s výpovědní lhůtou tři měsíce. Jako pojistku si tehdy sjednal, že s výpovědí musí souhlasit rada města. Ta rozhodla v září.

Nyní sice škola získala oddechový čas, ale zároveň za něj může tvrdě zaplatit. Primátor Hrabálek už se nechal slyšet, že bude uplatňovat smluvní sankci ve výši desetinásobku nájemného. Místo 17 tisíc korun tak má škola od nového roku platit 172 tisíc měsíčně. Šéf Sionu Denis Doksanský sumu označil za likvidační.

„Pro nás ve školství jsou to částky astronomické. Abychom platili 172 tisíc měsíčně, to nám škola nevygeneruje. Nicméně my to vnímáme tak, že sankce platí, pokud bychom se rozhodli budovu svévolně neopustit. My jsme však celou dobu jednali a s městem jsme se dohodli, že tam můžeme zůstat. Proto to vnímám tak, že byť je to na základě ústní dohody, nejsme tam nelegálně a takové sankce by byly přehnané,“ odmítl smluvní pokutu ředitel Sion škol Denis Doksanský.

Primátor: sankci žádat musíme

Přestože se obě strany dohodly, že o detailech finančního vypořádání budou ještě jednat, primátor si za smluvní sankcí stojí.

„Samozřejmě, že budeme sankci vyžadovat, protože ji musíme vyžadovat jako řádní hospodáři. Umím si představit, kdybychom slevili z tohoto požadavku, jak by probíhalo jednání na zastupitelstvu,“ upozornil Hrabálek.

Nadto chce město po škole požadovat také úhradu nákladů, které mu vzniknou umístěním dětí ze Sluníčka do náhradních prostor. Jejich výše se nyní počítá.

„My s tím budeme mít nemalé výdaje, které vyčíslíme a předložíme škole Sion k úhradě. Na tomto jsme se domluvili a škola s tím počítá. Neumím si představit, že bychom to měli chtít po rodičích,“ sdělil primátor.

Základní škola Sion sice počítá s tím, že si za prostory bude muset od nového roku připlatit, zároveň však sází také na fakt, že do městského objektu v minulosti investovala.

„Pan primátor mi v září slíbil, že město by s námi mělo vypořádat asi 1,5 milionu na investicích, které jsme do toho objektu vložili,“ nastínil řešení Doksanský.

Radnice chtěla Sion vystěhovat na konci roku, aby stihla prostory přebudovat pro potřeby školkových dětí. Jenže ještě v prosinci neměla ani projektovou dokumentaci a podle Sionu úpravy stejně nestihla do doby, kdy má město prostory v mateřské škole Sluníčko předat stavební firmě. Radnice nakonec problém vyřešila šalamounsky. Pro děti ze Sluníčka našla úplně jiné prostory a ty Sionu tak nyní vůbec nepotřebuje.

„Mě tedy úplně není jasné, co by chtěli kompenzovat. Ta přestavba se nebude realizovat ne proto, že tam ještě jsme, ale protože oni to nestíhají,“ upozornil Doksanský.

Tři třídy místo univerzity, další do provizoria

Radnici nakonec pomohlo stěhování Metropolitní univerzity Praha z areálu největší hradecké Základní školy Štefánikova, která je hned v sousedství Sluníčka. V uvolněných prostorách už nyní našlo azyl 50 dětí ze Sluníčka, které musely uvolnit jeden z pavilonů školky kvůli předchozí etapě rekonstrukce.

„Ve Sluníčku jsou čtyři pavilony, jeden je hotový, druhý má být dokončený v únoru a zbývají tam dva pavilony, kde předpokládáme práce od dubna do srpna. Jde o čtyři třídy, celkem sto dětí,“ přiblížil vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Zbyněk Bárta.

Detaily rozmístění se ještě budou dojednávat, ale podle informací MF DNES by se měla kapacita náhradních prostor na ZŠ Štefánikova navýšit na 75 dětí. Zbylých 25 dětí má najít dočasný azyl v bývalé škole v Třebši, kde sídlí pobočka MŠ Sluníčko.

„Ty prostory nejsou dokonalé, ale lze je využít. Obrátíme se na rodiče, seznámíme je se situací, že se budeme muset stísnit. Není to naší vinou,“ potvrdil Bárta.

Radnice zvažovala také nabídku banky ČSOB na umístění dětí v prostorách takzvané dětské skupiny v objektu banky i možnost pronajmout školku sestavenou z kontejnerových bloků. Obě varianty nakonec odmítla.