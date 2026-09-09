Nová vizuální identita od studia OBA Creators staví na tématu propojení, které má symbolický i skutečný význam. Přichází v době, kdy skiareál realizuje největší projekt na českých horách – lyžařské propojení Svatého Petra a Medvědína.
Město, společnost Melida, která skiareál provozuje, a další subjekty dosud používaly různá loga a fonty písma, přestože je spojuje stejné místo a jeho jméno.
„Návštěvník přijíždějící do Špindlu neřeší, co je města a co skiareálu. Naší společnou značkou je Špindlerův Mlýn. Chceme, aby Špindlerův Mlýn vystupoval navenek jednotně. Jedno horské středisko potřebuje jednu tvář,“ vysvětlil René Hroneš, ředitel skiareálu a předseda představenstva společnosti Melida.
Cesta k nové značce, která bude charakterizovat lyžařské středisko, trvala poměrně dlouho.
„Bavili jsme se o tom přibližně pět let, intenzivně poslední rok. Nebylo jednoduché se rozhodnout, ale myslím si, že se nám podařilo najít identitu, která nás všechny spojuje,“ řekl špindlerovský starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí).
Inspirace z Tyrolska
Vizuální identitu budou postupně zavádět městské organizace. Stejně tak budou mít možnost ji vedle svého loga umístit hoteliéři a podnikatelé.
„Nová identita vytváří základ pro širší zapojení dalších subjektů působících ve Špindlerově Mlýně. Budou moci ji používat ve své komunikaci. Společný vizuální jazyk umožní každému zachovat vlastní charakter a zároveň posilovat značku místa, jehož je součástí,“ dodal starosta.
Špindlerův Mlýn se inspiroval v rakouském Innsbrucku, který s turistickými organizacemi dlouhodobě rozvíjí společnou zastřešující značku. Jednotná komunikační strategie propojuje hlavní středisko Tyrolska a region se zhruba 40 okolními obcemi.
„Innsbruck je příkladem toho, že když se najde silná značka, tak i konkurenční subjekty jsou ochotny zakomponovat jeden název do jedné vizuální identity,“ poznamenal René Hroneš.
„Najdete tu turistu i místňáka“
Autoři nové značky ze studia OBA Creators vycházeli z unikátního postavení Špindlerova Mlýna. Vizuální identitu postavili na tématu propojení, které posiluje aktuální rozvoj střediska a projekt lyžařského propojení dvou vzdálených areálů.
|
Závod s časem. Skiareál ve Špindlu staví terminál lanovky i dojezd sjezdovek
„Je to jedinečná lokalita v srdci Krkonoš, město leží v údolí Labe, na jedné straně je Medvědín, na druhé Svatý Petr. Je tu plus patnáct i minus patnáct, potkáte tu turistu i místňáka,“ vysvětlila Tereza Bauerová z OBA Creators.
Základem identity je typografický princip, jenž v názvu Špindlerův Mlýn pracuje s propojením plných tvarů a prostoru kolem nich. Klíčovým detailem je zaříznuté písmeno N vytvářející optický efekt. Zářez zároveň připomíná půdorys otevřených dveří, které jsou metaforou Špindlu coby brány do Krkonoš.
Autoři také vytvořili 70 ikon s charakteristickými motivy horského střediska, které se mohou na plakátech nebo propagačních předmětech prolínat i spojovat.
Hotovo do dvou měsíců
Špindlerovský skiareál dokončuje klíčovou etapu lyžařského propojení Svatého Petra a Medvědína. Díky tomu se lyžaři mezi dvěma vzdálenými areály dostanou na lyžích, aniž by museli nasednout do auta nebo skibusu. Na parkovišti P1 u Labské přehrady je hotová dolní stanice nové šestisedačkové lanovky, která lyžaře vyveze na Hromovku, odkud budou moci na lyžích sjet do Svatého Petra.
„Začínáme dělat povrchové úpravy ve velínu lanové dráhy, příští týden se budou montovat elektrorozvody,“ popsal projektový manažer skiareálu Václav Janda.
|
Miliardové propojení Medvědína a Svatého Petra v Krkonoších je za polovinou
Podobu hrubé stavby má zatím provozní budova s infocentrem, toaletami a pokladnami. Dělníci pracují na dojezdech sjezdovek Lesní a Přehradní, které skiareál postavil v roce 2023. Obě budou ústit na lyžařské mosty.
V polovině srpna jeřáb usadil 37 metrů dlouhou konstrukci mostu přes hlavní silnici pro sjezdovku Lesní, už loni v listopadu překlenula mostní konstrukce Labe na druhé straně údolí. Končit zde bude medvědínská sjezdovka Přehradní.
„Realizujeme sjezd z lyžařské lávky přes Labe a v příštím týdnu bychom měli začít dělat stejnou železobetonovou konstrukci, která se vysype zeminou, u druhého mostu,“ řekl Janda.
Dva tisíce lyžařů za hodinu
Téměř hotová je také horní stanice 1 400 metrů dlouhé lanovky, nachází se nedaleko horní stanice lanovky Hromovka ve výšce 1 037 metrů nad mořem. Její součástí je železobetonové depo pro 57 sedaček. V trase lanové dráhy s převýšením 339 metrů už stojí deset sloupů vysokých od 10 do 17 metrů.
|
Položeno. Nad příjezdovou cestou do Špindlu už je část mostu pro lyžaře
Lanovka s vyhřívanými sedačkami a krycími bublinami proti nepříznivému počasí přepraví dva tisíce lidí za hodinu. Zátěžové testy skiareál plánuje na polovinu října.
Letošní práce na parkovišti P1 začaly v dubnu, do dvou měsíců má být celá stavba hotová. Součástí bude parkoviště pro 120 aut.
Novinku spustí od 12. prosince
„Výstavba je enormní. Vše směřuje k tomu, abychom v letošní zimě zprovoznili novou lanovku a dvě sjezdovky, čímž dojde k jednosměrnému propojení Medvědína a Svatého Petra,“ sdělil ředitel skiareálu René Hroneš.
Nová lanovka a sjezdovky se lyžařům poprvé otevřou 12. prosince. Hned po skončení nadcházející zimní sezony začne stavba desetimístné kabinové lanovky z terminálu P1 na Medvědín. Po jejím zprovoznění se Svatý Petr a Medvědín pro lyžaře propojí v obou směrech.
Celkové náklady vizionářského projektu, o kterém se mluvilo od poloviny 90. let, dosáhnou částky 1,2 miliardy korun. Polovinu rozpočtu špindlerovský skiareál proinvestuje letos.