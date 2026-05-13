Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Autor: ,
  18:31
Největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně letos jednosměrně propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. V lyžařské sezoně 2026/2027 se lyžaři z Medvědína dostanou po nové sjezdovce Lesní přes lyžařský most nad výpadovkou na Vrchlabí přímo k budované lanovce Přehradní a odtud dále do Svatého Petra. Ve středu o tom informovali zástupci skiareálu.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Obousměrné propojení areálu bude plně funkční po zimní sezoně 2027/2028 poté, co vznikne kabinová lanovka směrem na Medvědín.

O propojení špindlerovského areálu se hovoří roky. Celkové náklady na projekt se podle posledních odhadů investora pohybují okolo miliardy korun. Centrálním uzlem celého propojení bude prostor parkoviště P1 u Labské přehrady, kde vznikají dojezdy nových sjezdovek, nástupní stanice budoucích dvou lanovek a také objekt pokladen s infocentrem.

Podle ředitele Skiareálu Špindlerův Mlýn Reného Hroneše bude letošek pro projekt zásadní.

Lyžování v Bedřichově svítá naděje, developer plánuje novou lanovku i snowpark

V dubnu začala výstavba šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou Přehradní, která povede z terminálu P1 do míst k horní stanici Hromovky.

„Největším krokem dopředu, který zákazník pocítí už v letošní zimní sezoně, bude nová moderní lanovka, od níž se bude dát plnohodnotně lyžovat po nové, letos již v plné délce dokončené sjezdovce Přehradní, nebo si po výstupu z ní přejet dále do částí areálů Hromovka a Svatý Petr. Přehradní bude díky své šířce, tvarům a celkovému profilu nejlepší červenou sjezdovkou v ČR,“ řekl Hroneš.

Společně s novou lanovkou bude v prosinci otevřena i červená sjezdovka Přehradní v plné délce, včetně technického zasněžování. Na medvědínské straně údolí bude do konce roku hotová sjezdovka Lesní, také včetně zasněžování, a vznikne také most přes silnici II/295 vedoucí z Vrchlabí směrem do centra Špindlu. „Prakticky tak dojde k jednosměrnému lyžařskému propojení obou stran areálu,“ uvedl Hroneš.

Pro městskou část Bedřichov to bude podle zástupců areálu výrazná změna. Všichni lyžaři z těchto míst se totiž dostanou na sjezdovku vzdálenou jen několik desítek metrů jednoduše po svých, bez jakékoli potřeby využívat k přepravě auta či skibusy.

„Všechny uvedené novinky návštěvníci i místní obyvatelé pocítí již od následující zimní sezony 2026/2027,“ uvedli zástupci areálu.

Po zimě v roce 2027 začne výstavba desetimístné kabinové lanovky směrem na Medvědín. Horní stanice této lanovky bude v místě dolní stanice medvědínského vleku, což je zhruba v polovině Medvědína.

Na vrchol Medvědína neumožňuje dovést kabinovou lanovku ochrana přírody. „Plně funkční a obousměrně propojený areál tak bude k dispozici pro zimní sezonu 2027/2028,“ dodal Hroneš.

Hlavními přínosy projektu propojení špindlerovského areálu jsou podle jeho zástupců zklidnění dopravy ve středisku a zvýšení bezpečnosti návštěvníků i místních.

Lyžařské propojení umožní také rovnoměrné rozptýlení lyžařů po celém areálu. Projekt počítá i s navýšením podílu modrých a červených sjezdovek, které jsou vhodnější pro méně zkušené lyžaře.

Skiareál investoval v roce 2025 do projektu propojení přes 300 milionů korun. V roce 2023 například rozšířil modrou sjezdovku ve Svatém Petru. Vybudoval i zařízení pro čerpání vody pro zasněžování z Labské přehrady.

Skiareál Špindlerův Mlýn provozuje společnost Melida. Akcionáři Melidy jsou pražská společnost SMMR, slovenská společnost Tatry Mountain Resorts podnikatele Igora Rattaje a společnosti Skidor a NVT Development.

Podle informací médií ve vlastnické struktuře Melidy působí například bývalý generální ředitel ČEZ Martin Roman nebo miliardář Michal Korecký.

Harmonogram klíčových prací pro rok 2026:

DubenZahájení návozu technologie lanovky Přehradní, výkopy pro dolní stanici a napojení sítí
KvětenVýkopy pro horní stanici, odlesnění trasy, pokládka zasněžování na Medvědíně a zahájení prací na silničním mostu.
ČervenModelace sjezdovky Přehradní, úpravy ploch na P1, montáž technologií v čerpací stanici a překop přes Labe.
ČervenecBetonáže stanic, osazování podpěr lanovky a montáž ocelové konstrukce mostu přes silnici.
SrpenNapínání lana, dokončení stavební části dolní stanice, uvolnění trasy pro budoucí lanovku na Medvědín.
ZáříDokončení montáže stanic, příprava zkoušek lanovky, instalace zasněžovacích děl a dokončení konstrukce silničního mostu.
ŘíjenFinální terénní úpravy a zatravnění sjezdovek, dokončení povrchů na parkovišti P1.
ListopadZkušební provoz lanovky a revize, spuštění kompletního systému zasněžování v plném režimu.
ProsinecUvedení do zkušebního provozu pro veřejnost.

Zdroj: Skiareál Špindlerův Mlýn

30. prosince 2025
