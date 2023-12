Ještě to zkusím, říká provozovatel skiareálu. Petříkovice opět otevírají

Kvůli drahým energiím, rostoucím nákladům na provoz, čím dál teplejším zimám, ale také kvůli zdravotním problémům se Jan Boček loni v prosinci rozhodl po 20 letech zavřít skiareál v Petříkovicích, který s rodinou vybudoval.

Na svazích největšího lyžařského areálu v nadmořské výšce 450 m n. m. v Jestřebích horách však v posledních dnech znovu jela sněžná děla naplno.

„Myslím si, že v našich nadmořských výškách tenhle byznys nemá budoucnost. Opustily nás zimy, obrovsky vzrostly náklady na provoz a lyžaři přijedou, jen když je krásné počasí,“ říkal ještě loni v prosinci Boček. Po dvanácti měsících je všechno jinak. Vlekař se částečně zotavil z vážného úrazu a začátek zimy provází nebývalé množství přírodního sněhu a mrazy, které i v Petříkovicích umožňovaly už začátkem prosince zapnout sněžná děla.

Lidi nám psali, že jim to chybí

A k tomu ceny elektřiny už nejsou zdaleka takovým strašákem, jako tomu bylo před rokem. „Lidi chtějí v Petříkovicích lyžovat. Loni, když jsme nejezdili, nám psali, že jim to chybí. Řekl jsem si, že to ještě zkusím. Navíc zima začala dobře, na můj vkus přišla možná zbytečně brzo. Skončit s tím můžu vždycky,“ říká Jan Boček. Na zdejších svazích leží na 40 centimetrů přírodního a technického sněhu.

Lyžařská sezona v Jestřebích horách začne v sobotu ráno, vlek bude v provozu zatím o víkendu. „V týdnu má přijít obleva, takže asi nepojedeme. Pak uvidíme podle počasí. Hlavní sezona u nás začíná na Vánoce,“ povídá vlekař. Bydlí v domě jen pár metrů od sjezdovek. Od jara do podzimu obhospodařuje desítky hektarů luk včetně těch, na nichž se rozkládá skiareál.

Skiareál v Petříkovicích na Trutnovsku (6. 12. 2023)

Kromě loňské sezony se v Petříkovicích nelyžovalo ani v době covidové pandemie. Jan Boček věří, že lyžaři do skiareálu v Jestřebích horách přijedou navzdory tomu, že bude muset zdražit skipasy. Celodenní permanentka vyjde na 500 korun.

„Petříkovice nejsou středisko, kde by lyžaři trávili celý den. Nejvíc se proto prodávají skipasy na jednu, dvě a tři hodiny,“ poznamenává. Když byly dobré zimy, sezona trvala i tři měsíce. „Pokud to není opravdu průšvih, tak se tady lyžuje dva až dva a půl měsíce,“ dodává.

Udělat něco lepšího

V Petříkovicích jsou čtyři sjezdovky, dva 600metrové kotvové vleky, lyžařská škola, půjčovna a občerstvení. Celková délka tratí dosahuje 3,6 kilometru, většinou se však lyžuje na hlavní sjezdovce a v provozu je jeden vlek. O výrobu technického sněhu se stará pět děl, o úpravu tratí jedna rolba. Středisko si oblíbili lyžaři z Trutnovska i Náchodska, vyhledáváno je hlavně večerní lyžování.

Jan Boček s otcem a bratrem areál vybudovali před více než 20 lety. „Kdysi tady byl vesnický vlek. V rodině rádi lyžujeme a rozhodli jsme se, že tady uděláme něco lepšího,“ říká vlekař. Členové rodiny také zabezpečují zimní provoz. Jan Boček má na starosti zasněžování a rolbování sjezdovek, jeho matka je na pokladně. V sezoně jim pomáhá několik místních brigádníků.

„Když byl covid a areál musel být zavřený, zjistili jsme, že to k životu ani nepotřebujeme. Živí nás zemědělství, tohle je spíš zábava. Bez ní bych vlastně ani nevěděl, co jiného přes zimu dělat,“ poznamenává.

Vzpruhou pro cestovní ruch v Jestřebích horách by podle něj mohla být připravovaná dálnice D11, která spojí Polsko s Hradcem Králové. „Kousek odsud má být sjezd z dálnice. I to byl důvod, proč jsem provoz areálu nechtěl úplně pohřbít. Po dostavění dálnice budou Petříkovice mnohem dostupnější, mohlo by to přinést oživení,“ míní.

Na start lyžařské sezony se připravují také v nedalekých Radvanicích. Dětský vlek se pravděpodobně rozjede příští víkend, s otevřením hlavní čtyřsetmetrové sjezdovky počítají kolem Vánoc. „Chybí nám dosněžit asi dvacet procent, aby byl povrch ideální. Doufáme, že nám bude počasí přát a že to neroztaje jako minulý rok,“ věří provozovatel radvanických vleků Miroslav Mádr.

Plot, který 23. 12. 2021 rozdělil hlavní sjezdovku v Radvanicích u Trutnova.

Skiareál v nadmořské výšce 550 metrů je kompletně pokryt technickým zasněžováním. Před dvěma lety majitel pozemku kvůli sporům s provozovatelem vleků o nájemné přepažil hlavní sjezdovku oplocenkou. Celou zimu tak jel dětský vlek. Před začátkem loňské zimy dal soud vlekaři za pravdu, a tak se na sjezdovce lyžovalo už bez omezení.