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Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

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  9:44
Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset několik metrů nad zemí, další čtyři lidé čekali těsně pod vrcholem. Zásah skončil kolem čtvrt na šest ráno.

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O pomoc si skupina zavolala na tísňovou linku v sobotu před třetí hodinou ráno. „Celá parta začala s výstupem na skalní útvar až v odpoledních hodinách kolem 16. hodiny, což se posléze ukázalo jako špatné načasování,“ uvedli hasiči na Facebooku.

Na místo vyrazili profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí, kde jsou také hasiči s lezeckou specializací, dobrovolní hasiči z Teplic nad Metují a Adršpachu, zdravotnická záchranná služba a dobrovolníci ze Skalní záchranné služby.

„Když se dostali zasahující na místo, na laně visela několik metrů nad zemí jedna z osob, která se pokusila slanit dolů, ale nebyla schopna už tento manévr dokončit. Tím pádem zůstali uvězněni těsně pod vrcholem Milenců další čtyři lidé,“ popsali hasiči. Celá skupina byla po více než deseti hodinách na skále vyčerpaná, zmoklá a prochladlá.

Pomohl hasič – lezec

Do příjezdu lezeckého družstva se hasiči snažili osobu na laně navést na základní způsob sebezáchrany, kvůli vyčerpání už toho ale nebyla schopna. „Hasič – lezec se proto vydal po laně nahoru, kdy pomohl nejprve se slaněním uvázlé osoby a poté pokračoval i ke zbytku skupiny, který byl v několika desítkách metrů u posledního jistícího kruhu pod vrcholem,“ informovali hasiči.

Hasiči pak dostali všechny členy skupiny jednoho po druhém bezpečně na zem. Pětice byla schopna v doprovodu dojít k nejblíže zaparkovanému vozidlu dobrovolných hasičů, kteří ji převezli ke vstupu do skal.

„Posádka záchranářů všechny prochladlé lezce zkontrolovala,“ dodali hasiči. Přeprava do nemocnice ale nebyla třeba a hasiči jim následně pomohli s přepravou do Teplic nad Metují.

Celý zásah trval přibližně dvě a půl hodiny a skončil kolem 5.15 ráno, kdy se jednotky začaly vracet na základny.

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