Adršpašské skály zavřela velká voda, jezírko museli upouštět

Skalní okruh v národní přírodní rezervaci provozuje obec Adršpach. To, že jsou skály zaplavené, zjistili její zaměstnanci hned po příchodu do práce po 6. hodině.

„Metuje se ve skalách vylila už během noci, dopoledne kolem 11. hodiny voda začala opadat. Velká část turistických tras byla však kompletně zatopená. Nebylo by rozumné tam pouštět turisty, proto jsme nechali okruh uzavřený,“ uvedla Kateřina Menšíková ze společnosti Adršpašské skály.

„Byla jsem se ve skalách podívat, přes Sloní náměstí se dalo projít jen ve vysokých holinkách. Pod vodou byla část až k Malému vodopádu. Výše položený Velký vodopád vypadal až hrozivě, převozníci do něj museli upouštět z jezírka vodu,“ řekla Kateřina Menšíková. Na okruhu se podle ní několik lidí pokoušelo projít.

V regionu dosud vydatně prší. Provozovatelé však předpokládají, že stezky pískovcovým skalním městem otevřou zřejmě už ve čtvrtek.

Adršpašské skály jsou v provozu i přes vládní omezení kvůli koronaviru. Lidé se tam mohou pohybovat v šestičlenných skupinách, takto se dá plavit i na lodičkách. Do infocentra se vchází jednotlivě.

Turisty v posledních dnech odrazuje od výletů do přírody deštivé a chladné počasí. „Návštěvnost byla malá, pohyb lidí ve skalách se tak nechá celkem dobře zvládnout a kontrolovat. Oproti jaru je to rozdíl, nyní nejsou obavy, že by se tu lidé nějak srocovali,“ popsala Menšíková.

Povodně v Adršpašských skalách nejsou výjimečné, upomínají na ně i některé staré značky na skalních útvarech. Metuje pramení vně skalního města na Kalousech, pak teče Vlčí roklí a dál prochází přes uměle vybudované jezírko Adršpašskými skalami. Skalním městem teče v délce asi kilometru.

Potíže s velkou vodou se dotkly také dalších obcí na Broumovsku. Ve středu v 9:00 překročila nakrátko řeka Stěnava v Meziměstí nejvyšší 3. stupeň povodňové aktivity, kvůli dešti tam za celou noc stoupla hladina o 60 centimetrů.

Například obyvatelé Hynčic měli zatopené některé zahrady, zalitá tam byla i část silnice u řeky.

„Jsme v plné pohotovosti a hlídáme situaci. Pracovníci technických služeb zkontrolovali kanály, mostky a propustky, jestli se v nich něco nezachytilo,“ popsal starosta Meziměstí a dosavadní krajský radní Pavel Hečko (ČSSD).

Podle něj se rozvodnily menší přítoky Stěnavy, vylil se Starostínský potok a také Vižňovský potok, voda z něj se však mohla rozlít na větší ploše nad meziměstským koupalištěm. Pracovníci města rozmístili u mostku ve Starostíně pytle s pískem. Stěnava kulminovala na odtoku z republiky v Otovicích v 11:00, kde dosáhla 2. stupně. Hladina se tam zvedla o 130 centimetrů.