Skála musela ustoupit těžbě dřeva, lidé spílají broumovským ochranářům

Správci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v úterý uvedli, že na Pánově cestě v Polických stěnách bylo v ostré zatáčce ve skalní soutěsce odlámáno několik metrů skály.



Uvedli, že na cestě, která je v koruně široká pouhé tři metry, hrozilo při průjezdu dlouhých nákladních vozů se dřevem poškození skály i lesní techniky. O povolení k odstranění části skály požádal podle správců vlastník lesa, tedy Benediktinská hospodářská správa Břevnov.



Vysvětlení přišlo několik dní poté, co se na sociálních sítí strhla ostrá kritika. Desítky uživatelů například sdílely příspěvek známého horolezce Petra Johna, který na Facebooku zveřejnil fotky z daného místa, aby upozornil, že se mu zásahy ve skalách nelíbí.

Desítky dalších lidí na kritiku ve svých komentářích navázaly, stejně jako pod příspěvkem na profilu CHKO Broumovsko.

Výsledek práce lesníků na první pohled opravdu nepůsobí dobře. Poničených skal kousek od známého trampského srubu Red West, který stojí na úpatí srázu, si při procházce nelze nevšimnout. Okolo se válí zbylá hromada rozlámaného pískovce.



Ochranáři z CHKO Broumovsko přiznávají, že udělení výjimky zvažovali, nakonec však podle mnohých nešetrný zásah povolili.

„Předpokládáme, že zatížení cesty se výrazně zvýší kvůli kůrovcovým těžbám. Odtěžená plocha je velká asi tři krát čtyři metry, ve vlhkém prostředí skála opět brzy poroste mechy a lišejníky. Stopy po historických úpravách skal, po lámání kamene nebo po stavbě lesních cest z pískovcových bloků jsou na Broumovsku k vidění na mnoha místech. Tato skála na dně údolí není významným skalním útvarem, nedochovaly se na ní žádné historické ani geodetické značky. Nyní bude cesta bezpečně průjezdná,“ prohlásil Petr Kuna z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Téma v regionu rezonuje

Autora textu jen během uplynulého víkendu oslovilo nezávisle na sobě několik lidí z Police nad Matují, Hlavňova a dalších blízkých míst, kteří jsou udělením výjimky a výsledným pohledem zklamáni. Někteří argumentují, že mohli dělníci poničené skály alespoň zahladit, jiní jsou zcela proti zásahu.

„Já pořád nedokážu pochopit, jak to mohl někdo udělat, ještě v přírodní rezervaci. Prostě příroda stranou a zisky někomu tečou. Fakt mě to dostalo,“ uvedl jeden ze zdejších rodáků. A na Facebooku se přidávají další.

„V naprosté pokoře a úctě k těmto místům se hned vedle v rokli pohybuju bos. A pak tam někdo vyprasí toto,“ napsal například jeden z uživatelů.

„Tento problém je nyní všude, takto zničený je Ostaš, Slavný, Bělý. Už mě to taky pěkně štve, ten bordel, koleje hluboké minimálně po kolena,“ připojila se jiná pisatelka.



„To dřevo se tam vozilo už před 20 lety a dalo se tam projet s návěsem. Takže argumentace, že nešlo dřevo odvézt, je lichá a je to pouhá smyšlenka. To, co tady předvádí CHKO je ohromná ostuda. Jen běda, když chcete přespat v lese nebo se projet mimo vyznačené trasy, to vám vyhrožují pokutou, ne-li vězením. Na co je tomuto regionu organizace jako je CHKO? Jen pro zlost,“ míní další kritik rozhodnutí Správy.

CHKO tvrdí, že podobný zásah ze stejného důvodu byl v pískovcových skalách Broumovska v minulosti povolen i jinde.

„Konkrétně na konci devadesátých let na Kraví hoře v Adršpašsko-teplických skalách. Dnes tam už skalní povrch zcela zestařel a nepoutá pozornost,“ uvedl Petr Kuna. V blízké době se podle správců výrazně zvýší zatížení Pánovy cesty kvůli odvozu dřeva.

„Nedostupnost zdejších skalních terénů totiž způsobuje, že se nedaří zastavit napadení smrkových porostů kůrovcem. Na hřebeni Broumovských a Polických stěn se ohniska kůrovce koncem léta zvětšila nebo propojila. Dříví bude potřeba dopravovat operativně všemi typy odvozních souprav. Na úplně nedostupných místech zůstanou napadené porosty bez zásahu stát, zcela ponechány přírodním procesům, obranná opatření proti šíření kůrovce pak budou v okolí,“ vysvětlil Kuna.

„Naprosto směšné pseudovysvětlení. Momentálně se s typickým tunelovým viděním vše jednorozměrně a krátkozrace podřizuje těžbě kůrovcového dřeva, což je efemerní problém (způsobený jinými idiotskými rozhodnutími v minulosti), kdežto tento následek je trvalý. Přirozený povrch skály byl narušen do hloubky a nyní bude extrémně náchylná k další erozi po velmi dlouhou dobu. Nemluvě o estetické stránce zásahu,“ argumentuje na Facebooku CHKO Broumovsko třeba Pavel Zatloukal.