Nové sjezdovky ve Špindlu se osvědčily, propojování areálu bude pokračovat

Nové sjezdovky jsou prvním hmatatelným krokem k propojení areálů Medvědín/Horní Mísečky a Svatý Petr/Hromovka, o kterém se hovoří už desítky let. Obě končí u parkoviště P1 u Labské přehrady, odkud mají na Hromovku a Medvědín vozit lyžaře nové lanovky.

V jaké posloupnosti a časovém harmonogramu budou investice do propojení letos pokračovat, zatím není rozhodnuto. Přehradní sjezdovka vede od horní stanice lanovky na Hromovce až k parkovišti P1. Z pochopitelných důvodů není lyžování až dolů ještě možné, v polovině sjezdovky se proto lyžaři napojují na stávající turistickou cestu vedoucí k dolní stanici Hromovka.

Na Medvědíně se od začátku sezony lyžuje na nové sjezdovce Lesní. Lyžaři na ni odbočují z červené sjezdovky, končí na „křižovatce“ s Vodárenskou sjezdovkou, po které se návštěvníci vrací k medvědínské lanovce. Stejně jako v případě Přehradní je i tato trasa kompletně vybudována včetně technického zasněžování až k budoucí dolní stanici lanovky na parkovišti u Labské přehrady.

Díky Přehradní a Lesní se síť špindlerovských sjezdovek rozšířila o téměř tři kilometry na celkových více než 27 kilometrů. Podle ředitele skiareálu René Hroneše byly obě tratě v hlavní sezoně vytížené a zvýšily návštěvnost střediska. „V měsících, kdy panovaly standardní podmínky, to znamená v prosinci a lednu, jsme měli výrazně vyšší návštěvnost než v uplynulých sezonách, což připisujeme hlavně novým sjezdovkám a investicím do zásadního rozšíření modrých sjezdovek,“ uvedl.

Z lesní cesty nejdelší sjezdovka

Do nových tratí a technického zasněžování šla většina z 300 milionů korun, které společnost Melida, jež špindlerovský areál provozuje, před sezonou investovala. Kromě nových tratí skiareál rozšířil nejvytíženější modrou sjezdovku ve Svatém Petru. Regulérní modrá s moderní technologií pro výrobu umělého sněhu se stala také z Vodovodní cesty, která spojuje Horní Mísečky s dolní stanicí Medvědína.

Ještě vloni to přitom byla lesní cesta, kde se dalo lyžovat pouze na přírodním sněhu. S délkou bezmála tři kilometry to je dnes nejdelší sjezdovka ve Špindlerově Mlýně. Hotová je také nová čerpací stanice vody z Labské přehrady, z níž vlekaři už letos zasněžovali část Hromovky a Svatého Petra.

Díky úpravám stávajících tratí se lyžaři po středisku více rozprostřeli. „Efekt rozšířené Vodovodní cesty je takový, že zatímco dosud na Medvědíně lyžovalo čtyřicet procent návštěvníků a šedesát ve Svatém Petru, letos se to vyrovnalo padesát na padesát. Medvědín se stal plnohodnotným lyžařským střediskem,“ poznamenal René Hroneš.

Zatímco v prosinci a lednu byla návštěvnost nejlepší za poslední roky, únor byl kvůli dlouhotrvající oblevě podprůměrný. Ve Špindlerově Mlýně je přitom v provozu stále většina sjezdových tratí a lyžovat by se mělo až do Velikonoc. „Problém není v tom, že by nebyl sníh, ale lidé už jsou celkově naladěni na jarní počasí a v situaci, kdy v podhůří Krkonoš a nížinách už zimu nic nepřipomíná, je chuť lyžovat menší,“ řekl ředitel.

„Propojení potřebujeme“

Propojení medvědínské a svatopetrské části střediska, které má stát kolem miliardy korun, by mělo pokračovat stavbou lanových drah na parkovišti u horní části Labské přehrady. Na stranu Medvědína má vést desetimístná kabinová lanovka, na opačnou stranu k horní stanici lanovky Hromovka, odkud se dá na lyžích sjet do Svatého Petra, bude lyžaře dopravovat šestisedačková lanová dráha. Každá lanovka bude měřit asi 1,5 kilometru. Návštěvníci se dnes z jednoho areálu do druhého dostanou skibusem nebo autem. Na Medvědíně i Hromovce jsou odstavná parkoviště.

Jakými kroky budou investice do lyžařského propojení obou areálů pokračovat v letošním roce, není podle Hroneše rozhodnuto. „Máme poměrně jasnou představu, kterou budeme řešit po skončení letošní sezony, až si zároveň vyhodnotíme, jak zima dopadla ekonomicky. Důležité také budou výsledky jednání s městem a rychlost nastavení souvisejících smluv a povolovacích procesů. Letošním částečným otevřením sjezdovek to samozřejmě neskončí, lanovkové a sjezdovkové propojení máme zájem dokončit co nejdřív,“ řekl.

Pozemky na parkovišti P1 vlastní město Špindlerův Mlýn. Také starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – město s vizí) věří, že se dlouhé roky připravovaný projekt podaří co nejrychleji uskutečnit. „Špindlerův Mlýn lyžařské propojení Svatého Petra a Medvědína potřebuje. S investorem v současnosti jednáme o podmínkách pronájmu městských pozemků, na kterých mají vzniknout dolní stanice lanovek a dojezdy sjezdovek,“ sdělil.

