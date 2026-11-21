Předsezonní investice SkiResortu Černá hora-Pec šly zejména na posílení zasněžování a na úpravy sjezdovek a další provozní techniky. Na Černé hoře na sjezdovkách Hofmanky, Zalomená a Protěž přibylo deset stacionárních sněžných děl. Osm děl posílilo zasněžování v Černém Dole a dvě ve Velké Úpě.
O úpravu sjezdovek se na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou budou starat také čtyři nové rolby. Techniku doplní tři nové sněžné skútry pro Černou horu, Pec a Velkou Úpu.
Sjezdovka Anděl na Černé hoře bývá tradičně prvním místem v Krkonoších, kde začíná lyžařská sezona. V posledních letech to bylo vždy v závěru listopadu. Loni lyžaři měli první den k dispozici 2,5 kilometru sjezdových tratí. Rychlejšímu vysněžení tratí pomohla akumulační nádrž schovaná pod parkovištěm u dolní stanice lanovky Hofmanky Express, kterou areál v loňském roce stavebně dokončil. Spoléhá se na ni také na startu této sezony.
„Při přípravě sjezdovek potřebujeme co nejlépe využít období, kdy jsou pro zasněžování vhodné podmínky. Proto dál posilujeme techniku. Na Černé hoře navazujeme také na loňskou investici do akumulační nádrže, která pomáhá zasněžovat rychleji a připravit kvalitní podmínky pro lyžování,“ sdělil obchodní ředitel SkiResortu Jakub Janda.
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Sněžná děla se na vrcholu Černé hory rozeběhla v noci na neděli. V Janských Lázních u dojezdu ke kabinové lanovce je v provozu technologie SnowFactory, která dokáže vyrábět technický sníh také v plusových teplotách.
Zvýhodnění až 40 procent
Celoresortové skipasy v průměru zdraží o osm procent. Díky pohyblivým cenám však lyžaři mohou při včasném nákupu v internetovém obchodě výrazně ušetřit.
„Zatímco v minulé sezoně dosahovalo zvýhodnění nejvýše třicet procent, letos bude možné online koupit skipasy až se čtyřicetiprocentní slevou oproti pokladně. Platí, že čím dřív lyžaři nakupují, tím levnější skipas je,“ uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Jednodenní skipas pro dospělého bude v hlavní sezoně začínat na 1 190, dětský skipas na 770 korunách. Na kamenné pokladně permanentka vyjde dospělého 1 590 korun, což je o necelých sedm procent více než loni. Dítě za celodenní lístek na pokladně zaplatí 1 030 korun. Naopak samostatné permanentky pro areály Velká Úpa a Černý Důl zůstávají na stejné cenové úrovni třetím rokem.
SkiResort na zimu připravuje 85 akcí, například dětské animace, koncerty, lyžařské závody i apres-ski s DJs. K vrcholům sezony bude patřit noční tanec roleb s exhibicí lyžařských instruktorů Action Show, který se v polovině února uskuteční na Javoru v Peci pod Sněžkou. První akcí bude 5. prosince Mikulášský start zimy v Panorama parku na Černé hoře.
Propojený lyžařský areál
Skiareál Špindlerův Mlýn naplánoval zahájení sezony na 12. prosince. Lyžařům poprvé představí novou část střediska, jehož uzlovým bodem je terminál na parkovišti P1 u Labské přehrady.
„Už letošní zimní sezonu se návštěvníci mohou těšit na jednosměrné lyžařské propojení z Medvědína do Svatého Petra, to bude v obou směrech dokončeno v příštím roce po výstavbě nové kabinové lanovky z P1 na Medvědín,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš.
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Díky dvěma lyžařským mostům budou na P1 ústit sjezdovky Lesní a Přehradní, které se návštěvníkům poprvé otevřou v celé délce. Na Hromovku, odkud bude možné dál pokračovat do Svatého Petra, pojede nová šestimístná lanovka s vyhřívanými sedačkami a krycí bublinou. Ta bude zároveň obsluhovat sjezdovku Přehradní. Do lyžařského propojení skiareál letos investoval téměř 600 milionů korun, celkové náklady projektu překročí miliardu.
V těchto dnech stavební práce finišují. Dělníci dokončují novou provozní budovu s pokladnami, infocentrem a toaletami. Bude zde také parkoviště pro 120 aut. V pátek se na lanové dráze uskutečnil zátěžový test.
Na jaře hned po skončení sezony pak začne stavba desetimístné kabinové lanovky za 290 milionů korun. Dlouhá bude 1 500 metrů a povede z P1 přes sídliště Bedřichov zhruba do poloviny Medvědína.
„Propojení Medvědína a Svatého Petra je pro Špindlerův Mlýn zásadní změnou. Nejde jen o novou lanovku nebo o několik stavebních objektů. Vytváříme propojený lyžařský areál, ve kterém se budou lidé moci pohybovat přirozeněji, rychleji a pohodlněji,“ sdělil René Hroneš.
Předprodej s výhodnějšími cenami
Dalších 50 milionů korun společnost Melida, která areál provozuje, letos vynaložila na modernizaci zasněžování ve Svatém Petru. Čtrnáct nových vysokotlakých sprch zasněžovači na modré sjezdovce naostro vyzkoušeli před týdnem.
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9. října 2026
Ceny skipasů se ve Špindlerově Mlýně budou stejně jako v předchozích letech měnit podle termínu, obsazenosti střediska a dalších faktorů. Skiareál zahájil předprodej celosezonních i jednodenních permanentek.
Přes věrnostní program Gopass je zájemci v prosinci pořídí v rozmezí od 820 do 1 400 korun, už od 820 korun byly permanentky k mání i loni. Na kamenné pokladně budou nyní dospělého stát 1 990 korun, loni to bylo 1 690 korun, zdražení je tedy o 17 procent.
Nový dětský pás v Deštném
Nejviditelnější předsezonní investicí v Deštném v Orlických horách je sedmdesátimetrový pás na dětském hřišti. Středisko opět posílilo zasněžování, před zimou investovalo kolem osmi milionů korun.
„Optimalizovali jsme zasněžování. Propojili jsme elektrické vedení, abychom v případě výpadku proudu měli lépe pokrytý areál,“ uvedl ředitel střediska Petr Prouza. Další novinkou jsou úpravy a rozšíření občerstvení u lanovky v areálu Marta II.
Sezonu chce Deštné podle Prouzy zahájit v první polovině prosince. V poslední listopadové dekádě plánují spustit sněžná děla, pokud to podmínky dovolí.
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Změn doznal také ceník. „Ceny některých tarifů vzrostly do pěti procent. Nejvýhodnější ceny skipasů budou v internetovém obchodě. Čím dřív si lyžaři permanentku pořídí, tím výhodnější budou mít cenu,“ poznamenal ředitel.
Jednodenní lístek v hlavní sezoně na kamenné pokladně vyjde dospělého na 940 korun, v e-shopu bude při včasném nákupu až o 40 procent levnější. Loni vyšel lístek na pokladně 880 korun, letošní cena vzrostla o necelých sedm procent.
V loňském roce v úvodu zimy podmínky vlekařům na východočeských horách mimořádně přály. Poslední listopadový pátek se začalo lyžovat hned v několika střediscích najednou. Sezonu ve stejný den zahájily Černá hora a Špindlerův Mlýn, o víkendu se přidaly Pec pod Sněžkou, Malá Úpa i Říčky v Orlických horách.