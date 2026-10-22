Škola poslance Doksanského z ANO po letech odmítání dosáhla navýšení kapacity

Více než deset let se škola snažila kapacitu zvednout z 240 až na 480 žáků. Vždy neúspěšně. Už v roce 2015 kvůli tomu dokonce studenti Sion High School vyrazili s transparenty na jednání krajského zastupitelstva, které mělo schválit doporučení pro ministerstvo školství. Škola tehdy přijala více žáků, než směla.
Od té doby škola podala deset žádostí. Uspěla až poté, co se ANO dostalo do vedení kraje. Noví radní jí na podzim 2024 odhlasovali nárůst kapacity na 270 míst a ministerstvo školství (MŠMT) souhlasné stanovisko rady potvrdilo.
Letos byla škola ještě úspěšnější. Krajská rada jí dala zelenou na dalších 60 míst, jenže MŠMT těsně před začátkem školního roku zvedlo kapacitu dokonce o 210 míst, tedy na dříve požadovaných 480 žáků.
Díky navýšení kapacity se škole může zvednout roční příspěvek od státu až o 20 milionů korun.