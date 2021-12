Ve Špindlu bude na Silvestra plno. Rezervace se kvůli covidu pořád mění

V loňském roce se o Vánocích v největším krkonošském středisku kvůli nařízení vlády nelyžovalo a hotely byly zavřené (boudaři dokonce vezli rakev za Krkonoše).

Zato letos bude nejspíš opět plno. Podle majitele špindlerovské ubytovací kanceláře Martina Jandury se obsazenost silvestrovských termínů pohybovala před letošními vánočními svátky kolem 70 až 80 procent a nejžádanější hotely už hlásily vyprodáno: „Jsou to docela dobrá čísla na to, jak epidemiologická situace vypadala. Máme z toho radost a doufáme, že to tak vydrží.“