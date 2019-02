Na opravu silnice s výmoly čekají roky, hradecká radnice jen slibovala

Místním dochází trpělivost, podle nich si radnice vždy našla výmluvu. Příjezdová cesta k rodinným domům připomíná tankodrom. Obyvatelé se obávají, že si v hlubokých výmolech prorazí pneumatiky.

„Nemůžeme zajet pomalu ani k baráku. Když se mi tady něco stane s autem, kdo mi to zaplatí?“ ptá se paní Jana. Do boje za opravu ulice se pustil před několika lety Pavel Sonda, který v ní žije pětadvacet let: „Ulice byla dlouhé roky ve stejném stavu. Byla to cesta na hliněném podkladu. Někdy koncem 90. let mě to už přestalo bavit.“

Stav celé ulice označuje za katastrofální. Vzpomíná na dobu, kdy jeho starší dcera chodila do školy: „Vždycky si na cestu přes ulici musela na boty natáhnout igelitové pytlíky, aby nevypadala, že přišla z pole. Přes cestu je měla nazuté a na asfaltce si je sundala.“

Proto Pavel Sonda oslovil vedení města. „Po docela dlouhém přemlouvání se povedlo, že sem přijeli s nějakým recyklátem. Zasypali díry trochou asfaltu a přejeli to parním válcem. Cesta držela poměrně dlouho, než se začala stavět kanalizace. Každý den nám tady jezdila těžká technika, která silnici dodělala. K tomu nám bylo řečeno, že až bude kanalizace hotová, silnice bude nová. To se nestalo,“ neskrývá zklamání.

Po následujícím naléhání všech obyvatel ulice město opět přislíbilo opravu. „Když se nic nedělo, vyrazili jsme na úřad. Tam nám bylo sděleno, že teď se bude stavět nová hasičárna a těžká technika by novou silnici rozbila. Prý až se dostaví hasičárna, tak to opraví. Znovu jsme čekali. Hasičárnu však zkolaudovali loni v létě, a silnice je samá díra pořád,“ poukazuje Pavel Sonda na plané sliby bývalého vedení města.

Nejvíc slibů podle něj rozdal hlavní architekt města Petr Brůna, který na veřejném zasedání vždy prohlašoval, že nová silnice bude.

„Co zasedání skončilo, začal obracet, prý je to záplavová oblast a opravu je těžké povolit. Byly to jen samé výmluvy a výmluvy. Teď už se nám nedaří dosáhnout ani provizorního řešení. Jediné, co udělali, bylo, že do děr kydli kousíčky asfaltu. To mělo za následek, že se to vymlátilo a jsou tam díry daleko větší než předtím,“ zdůrazňuje neupřímné jednání bývalého i současného hlavního architekta obyvatel postižené ulice.

Nové vedení města ještě neoslovil: „Myslím, že se musí ještě rozkoukat a že mají asi daleko větší starosti než tohle. Ač tam pan architekt Brůna zůstal, stále se nic neděje. Jak já říkám: Kde je vůle, je i cesta.“

Architekt: Budou-li peníze, silnici opravíme

Boj s větrnými mlýny Hlavní architekt města Petr Brůna se proti výrokům Sondy a dalších obyvatel razantně ohradil: „Já nemohu nikomu nic přislíbit. Když na to nejsou vyčleněny peníze z investičního, nic neudělám. V pondělí jsem předložil návrh panu náměstku Bláhovi. Chceme v místě vytvořit další projekty, které do toho spadají. Samozřejmě ještě nás čeká schůzka s komisí místní samosprávy Březhrad, kde se k tomu vyjádří i její předseda Dušan Ferčák. Pokud na to budou peníze, není důvod, proč by silnice nemohla být opravena.“

Podle architekta se oprava zdržela i kvůli tomu, že bývalé vedení mělo v plánu postavit sportoviště u nové hasičárny, k čemuž však nedošlo.

Náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) v závěru minulého týdne na dotaz redakce odpověděl, že o žádném špatném stavu vozovky neví: „Pokud to nemá komise jako svou prioritu, tak o tom nevím.“

Jenže předseda komise místní samosprávy Březhrad Dušan Ferčák tvrdí, že to pro komisi priorita je. Podle něj však dřív jak za deset let nová silnice nebude.

„Magistrát města o problému ví. V současné době neplánuje investovat do nového povrchu peníze. My se snažíme, aby byla silnice alespoň opravována. To znamená, že vždycky ty největší díry vyfotíme a fotky pošleme na Technické služby města Hradec Králové. Pak je zasypou. Ale to, že by tady položili nový povrch, v tuto chvíli nehrozí,“ uvedl Ferčák.

Na zdevastovanou ulici poukazuje i další obyvatelka Barbora Syrůčková, která se stejně jako Sonda snaží o nápravu.

„Měla jsem i schůzku na magistrátu, aby mi vysvětlili, proč nemohou silnici opravit. I když je teď nové vedení, stejně to beru jako boj s větrnými mlýny. Nyní spoléhám na komisi místní samosprávy Březhrad, která ve zdejší části mívá schůze. Třeba si někdo z nich všimne, že tu jsou obrovské díry, ve kterých se jezdit autem nedá,“ poznamenala.