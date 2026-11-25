Stavba přeložky silnice II/305 z Albrechtic do Týniště nad Orlicí začala loni v dubnu. Královéhradecký kraj ji připravoval dlouhé roky kvůli špatnému stavu mostů v záplavovém území a především havarijnímu stavu mostu přes Orlici, kde úřady zakázaly vjezd těžkým náklaďákům i velkým autobusům. Stavbaře sice ještě čeká hodně práce, avšak doprava se už mohla na nový úsek vrátit.
„V pondělí odpoledne byly odstraněny zábrany a v úterý po nové silnici jezdily i linkové autobusy,“ potvrdila starostka Albrechtic nad Orlicí Eva Králová (nez.).
Od začátku prací byla spojnice obou obcí pro auta neprůjezdná. Nejkratší objížďka vedla přes Borohrádek, místo 500 metrů cesta měřila 17 kilometrů. Pěší a cyklisté se dostali podél staveniště po cyklostezce a dál po starém mostě. Když letos v srpnu devadesátiletý Jiruškův most šel k zemi, stál už vedle jeho nástupce. Pohyb pěších a cyklistů tak byl zajištěný i nadále.
Spojení na Týniště je pro Albrechtice klíčové. Albrechtické děti tam chodí na druhý stupeň základní školy, další obyvatelé míří do Týniště na vlak nebo do práce. Aby radnice mobilitu lidí podpořila, spustila spolu s Týništěm projekt sdílených kol. Za řekou je také týnišťská místní část Štěpánovsko.
„Zprovoznění nové silnice je důležitou zprávou především pro místní obyvatele a řidiče, kteří museli během výstavby využívat objízdnou trasu. Nejde ale jen o obnovení dopravního spojení. Vznikla moderní komunikace s novými mosty, která zvýší bezpečnost dopravy a současně zohledňuje specifické podmínky záplavového území řeky Orlice,“ uvedl při obnovení provozu hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).
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Délka nové komunikace je 513 metrů. Stavbaři opravili také navazujících 197 metrů silnice v Albrechticích. Téměř polovina trasy vede po mostech. Přes louku, kam se pravidelně rozlévá Orlice, vede soustava tří inundačních mostků o celkové délce 172 metrů. Nový most přes řeku má 60 metrů.
Stavbaři silnici částečně napřímili, a mosty jsou tak více kolmé k toku povodňové vody. Díky tomu se zlepší propustnost záplavového území. Výškově silnice počítá se stoletou vodou.
„Stavba přináší výrazné zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu. V zastavěné části Týniště nad Orlicí je komunikace doplněna o vyhrazený prostor pro cyklisty a vyvýšený pás pro pěší a cyklisty,“ popsal radní kraje pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Vzniklo také nové napojení původní stezky pro chodce a cyklisty. Kvůli zvednutí vozovky musí kolaři u řeky nově projet velký oblouk. Zatím by na něj měli zamířit i chodci. Projekt však počítá i s doplněním schodů, které cestu od mostu na stezku výrazně zkrátí. Chodci také musejí za mostem přejít silnici, protože chodník vede po opačné straně než navazující stezka.
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„Nepříjemné také je, že veřejné osvětlení bude namontováno zhruba za měsíc a půl. Bude osvětlovat právě místo pro přecházení, takže opatrnost je na místě,“ upozornila Králová.
Stavba nyní funguje v režimu předčasného užívání. Zůstala zatím omezená tonáž mostu, chybí dokončení terénních úprav a další práce. Hotovo má být v květnu příštího roku.