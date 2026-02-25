Stavbu přeložky zalila voda z Orlice, na silnice v kraji letos půjdou dvě miliardy

Tomáš Hejtmánek
  15:00
Rekordní dvě miliardy korun letos investuje Královéhradecký kraj do staveb nových obchvatů a oprav krajských silnic. Nejvíce peněz půjde na novou silnici z Náchoda do Velkého Poříčí a obchvaty Solnice a Častolovic. Pokračuje také budování přeložky mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí, která vede záplavovým územím. Staveniště tam aktuálně zalila voda.
Zaplavené louky u Týniště nad Orlicí, kde voda pohltila i stavbu přeložky...

Zaplavené louky u Týniště nad Orlicí, kde voda pohltila i stavbu přeložky silnice do Albrechtic (24. února 2026) | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

29 fotografií

Stavba silnice z Týniště nad Orlicí do Albrechtic za víc než 229 milionů korun začala loni v březnu. Na úseku dlouhém lehce přes 500 metrů už stojí tělesa tří inundačních mostů i konstrukce velkého mostu přes Orlici.

Letos mají pokračovat práce na náspech mezi betonovými tělesy, včetně podkladních vrstev vozovky a finálního asfaltu. Zatímco loni se stavbařům velká voda vyhnula, teď se Orlice vylila z břehů a zalila louky u Týniště i celé staveniště.

„Od toho tam ty inundační mosty jsou, aby mohla voda územím odtékat,“ poznamenává náměstek ředitele krajské Údržby silnic Jiří Koutník.

Soustava mostů tvoří téměř polovinu budované komunikace. Stavbaři jsou sice ze země venku, ale další práce se zdrží. Všude totiž proudí voda.

Zaplavené louky u Týniště nad Orlicí, kde voda pohltila i stavbu přeložky silnice do Albrechtic (24. února 2026)
„Tohle přitom ještě nic není, vždyť je to jen po kolena. Kluci na to ale docela koukají, protože vloni to nezažili. Měli obrovskou kliku,“ říká Jiří Makalouš, který se pravidelně na staveniště chodí dívat.

Stavbaři nyní mohou pracovat jen na části komunikace u Týniště nad Orlicí nebo na římsách hlavního mostu přes řeku. Kdy se práce vrátí i na louku není jasné. Podmáčená půda může další postup zkomplikovat.

„Budeme čekat, až voda opadne a zem trochu vyschne. Udělají se sondy, v jakém stavu je podloží, jestli se nebude muset půda zlepšovat,“ přiznává Koutník, že na mokrém terénu se náspy zakládat nedají.

Odříznuté Albrechtice

Projekt přitom v harmonogramu se zdržením kvůli záplavám nepočítal. Když se stavba silnice loni v únoru projednávala s veřejností v týnišťském kulturním centru, silničáři připustili, že záplava by znamenala pro zhotovitele překážku, kvůli níž se může stavba prodloužit. Přesto i nyní věří, že se podaří těleso komunikace vybudovat v létě a dopravu na přeložku přesunout na podzim.

U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

„Silnice by měla být zprovozněná v listopadu letošního roku. Do příštího roku budou přecházet už jen dokončovací práce,“ míní ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Kvůli vylité Orlici byly zcela odříznuté Albrechtice nad Orlicí. Do vesnice, pro kterou je spojení do Týniště klíčové, se po dobu stavby lidé mohli dostat pěšky nebo na kole po cyklostezce vedle původní cesty. Ta je však nyní pod vodou a objízdná trasa přes Borohrádek měří 17 kilometrů. Město proto nechalo na zaplavenou stezku navézt provizorní přemostění v podobě velkých beden.

„Já si pamatuji, jak tady kdysi převáželi chodce před vodu vojáci v tatrovce. Ale to je už dlouhá historie,“ připomíná Makalouš.

Až do loňského roku se chodci a cyklisté při povodních přesouvali ze stezky na vyvýšenou silnici. Jenže tak už je dávno pryč. Zmizet má letos i starý most přes Orlici. Až v létě stavbaři dokončí most nový, přesune se pěší a cyklodoprava na něj. Za mostem se pak napojí zpět na cyklostezku.

Finále v Náchodě

Do provozu by na konci letošního roku mohla jít také přeložka silnice II/303 z Náchoda do Velkého Poříčí. Takzvaný severní obchvat vyvede dopravu na Broumovsko ze severní části Náchoda a za dva roky se napojí i na obchvat Náchoda, který od loňského března buduje stát.

„Poprvé se mi klepe hlas.“ Zahájení stavby obchvatu Náchoda starostu dojalo

Přeložka v Bělovsi je letošní největší investicí kraje do dopravní infrastruktury. Prostavět se tam má v letošním roce 200 milionů z celkové částky 575 milionů korun. Jen o něco málo méně letos půjde na obchvaty Častolovic a Solnice na Rychnovsku. Obě tyto stavby začaly loni a mají být hotové v příštím roce.

„U východního obchvatu Častolovic to nyní vypadá, že bychom mohli být hotoví už letos,“ dává naději řidičům Jana Jiráňová z krajského investičního centra CIRI, které má projekty poblíž automobilky v Kvasinách na starosti.

Obchvat vyžene kamiony od školy i kostela, kolem zámku doprava zhoustne

Už za dva týdny tam čeká řidiče další uzavírka. K současnému uzavření příjezdu do Synkova přibude také uzavírka silnice z Častolovic směrem na Solnici. Stavbaři tam budou stavět kruhový objezd právě na Synkov. Veškerá doprava tak povede přes Kostelec nad Orlicí, Vamberk a Rychnov nad Kněžnou.

Křižovatka musí být hotová do května, protože pak začne výluka na železnici a závod škodovky tak bude muset veškeré vlaky nahradit kamiony.

Rekordní dvě miliardy

Celkem letos Královéhradecký kraj plánuje investovat do silnic téměř dvě miliardy korun. Přes 450 milionů půjde ze státního balíku peněz na rozvoj kolem automobilky v Kvasinách. Téměř 644 milionů získá z evropských fondů a 830 milionů korun má jít z rozpočtu kraje. Tato částka by však ještě mohla klesnout, pokud hejtmanství získá příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Loni to bylo 130 milionů.

„Pokračujeme v trendu investovat každý rok téměř dvě miliardy korun, ale zároveň je to limit, který už nelze překračovat. Kdybychom stavěli více, zablokovali bychom dopravu v celém kraji,“ poznamenává hejtman Petr Koleta (ANO).

Opravy se dočká silnice II/327 ze Skřivan do Smidar na Hradecku, kam letos půjde 100 z celkových 215 milionů korun, pokračovat bude oprava Ruské ulice v Jičíně za 46 milionů nebo spojnice z Nové do Staré Paky za 80 milionů.

Kraj také letos zahájí první část opravy silnice z Kameničné do Jaroslavi pod Orlickými horami za 75 milionů a za 80 milionů opraví cestu z hradecké části Piletice přes Skalici na hranice náchodského okresu.

Vstoupit do diskuse

