Příjezd do Jičína je samá prasklina, opravy silnice přijdou na 300 milionů

Na investici se kromě města budou podílet Královéhradecký kraj a Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín. Práce potrvají tři roky.

Při pohledu na komunikaci, která přivádí motoristy z obchvatu do historického centra Jičína, je jasné, proč potřebuje rekonstrukci. Vozovka je rozpraskaná, plná záplat a na řadě míst propadlá, v některých úsecích připomíná nakloněnou rovinu. Auta parkují všude, kde se dá. Na chodnících se střídají snad všechny druhy povrchů.

„Je to všude záplatované a křivé, ale ještě mi to nepřijde tak hrozné. Jezdil jsem šedesát roků náklaďákem, znám mnohem horší silnice,“ říká Miroslav Sádlo z Kopidlna, který do Jičína jezdí několikrát týdně.

Ruská a Poděbradova ulice patří mezi nejfrekventovanější v Jičíně. Velkým hendikepem je chybějící cyklostezka nebo alespoň vyznačený pruh pro cyklisty. Ti musí manévrovat mezi automobily.

„Tady projede tolik aut, to si nedovedete představit. Bydlím hned u silnice a nemůžu ani vyvětrat. Je to, jako když mi projíždějí obývákem. Jak je silnice rozbitá, tak to o to víc drncá, hlavně když má auto za sebou vozík,“ popisuje Jaroslava Samková. „Podívejte se, jak vypadají chodníky. Za mostem je to kalamita, v některých místech je místo dlažebních kostek naházený štěrk,“ ukazuje na konec Ruské ulice.

V plánu je rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, vozovka dostane nový povrch, dojde k opravě chodníků a k doplnění nového mobiliáře. U jižní části obchvatu vznikne retenční nádrž na zadržování dešťové vody. Projektovou dokumentaci město připravovalo deset let, největší komplikace byly se zajištěním dešťové kanalizace.

Parkování bude podle norem

Zásadní novinkou budou tři kruhové objezdy. Stavaři je vybudují na místě stávajících křižovatek s ulicemi 17. listopadu a nábřeží Irmy Geisslové, další bude u nájezdu na obchvat. K velké změně dojde v organizaci parkování.

V Poděbradově a Ruské ulici je málo oficiálních parkovacích míst, řidiči tak při parkování mnohdy porušují dopravní předpisy, aniž by si to uvědomovali.

„Počet vyznačených parkovacích míst bude vyšší podle zákonných norem. V ulicích budou takové úpravy, aby se už nedalo parkovat s porušováním předpisů,“ naznačuje mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Do konce roku chce Jičín ve spolupráci s krajem a vodohospodáři vysoutěžit dodavatele stavebních prací. Zakázku vypíše Údržba silnic Královéhradeckého kraje. Ještě předtím musí vedení všech tří zainteresovaných subjektů schválit zadávací dokumentaci, radní Jičína to udělali už na konci srpna.

„Vzhledem ke složitosti zakázky se obtížně předpovídá, jak rychle se podaří najít zhotovitele a podepsat s ním smlouvu o dílo. Cílem je během zimy zakázku úspěšně vyhodnotit a podepsat smlouvu, aby práce mohly začít se stavební sezonou 2025,“ říká Jan Jireš. Práce by podle něj měly skončit v roce 2027.

Velká omezení v dopravě

Obyvatelé Jičína se musí připravit na velká omezení v dopravě, která potrvají celé tři roky. Investor předpokládá rozložení prací do tří etap. Bez úplných uzavírek se tak velká rekonstrukce neobejde.

„S ohledem na rozsah a charakter prací bude určitě minimálně po část doby výstavby realizovaný úsek uzavřen,“ potvrzuje Jakub Šmíd, vedoucí odboru investiční výstavby na jičínském městském úřadu.

Z předpokládaného asi 336milionového rozpočtu Jičín zaplatí 174 milionů, z toho více než 25 milionů korun pokryje dotace od Evropské unie. Město bude financovat rekonstrukci chodníků, autobusových zastávek, parkovacích míst, veřejného osvětlení, stavbu cyklostezky a úpravy zeleně.

Královéhradecký kraj opraví silnici II. třídy a most přes Cidlinu, vodohospodáři vybudují v celé délce novou kanalizační a vodovodní síť včetně přípojek.