Výstavba posledního úseku dálnice D11 Jaroměř–Trutnov začala před třemi měsíci.
„Práce jsme zahájili skrývkami a odvozem ornice a nyní pokračují podél celé trasy budoucí dálnice, s výjimkou tunelu,“ sdělila mluvčí EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS Iveta Štočková.
Připravované dopravní omezení souvisí s výstavbou mostních pilířů v blízkosti silnice mezi obcemi Výšinka a Kocbeře.
„Stavba si z bezpečnostních důvodů vyžádá zábor části vozovky pro pohyb techniky a potřebné stavební práce, takže silnici nebude možné po celou dobu využívat v obou směrech současně,“ uvedla mluvčí Štočková.
Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov. Doprava bude od 20. července vedena kyvadlově v jednom pruhu a řízena světelnou signalizací. Omezení mezi Výšinkou a Kocbeřemi potrvá přibližně rok.
Nyní se pracuje také na založení dálničního mostu přes silnici II/299 mezi obcemi Zboží a Choustníkovo Hradiště. „Nosná konstrukce je navržena jako přesypaná monolitická železobetonová rámová konstrukce o jednom poli o celkové délce 40,695 metru,“ uvedli zástupci EUROVIA CZ.
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26. května 2026
Zprovoznění celého úseku dálnice je naplánováno na rok 2029. Nová dálnice zlepší dopravní situaci do Trutnova a Krkonoš a zároveň uleví obcím, kterými v současnosti projíždí tranzitní doprava.
Na téměř dvacetikilometrové trase vznikne 26 mostních objektů, tunel, dvě mimoúrovňové křižovatky (Choustníkovo Hradiště a Kocbeře), protihluková opatření a další související stavební objekty. Součástí projektu bude také oboustranná odpočívka Brusnice.
Do krajiny se už viditelně zakusuje také další část stavby, a to dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím.