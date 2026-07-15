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Výstavba mostních pilířů pro D11 omezí tah na Trutnov, dopravu budou řídit semafory

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  14:31
Od pondělí 20. července začne na Trutnovsku na silnici I/37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit dočasné dopravní omezení. Důvodem je výstavba mostních pilířů pro dálnici D11 z Jaroměře do Trutnova. Kyvadlový provoz mezi obcemi Výšinka a Kocbeře budou do července 2027 řídit semafory.

Výstavba posledního úseku dálnice D11 Jaroměř–Trutnov začala před třemi měsíci.

„Práce jsme zahájili skrývkami a odvozem ornice a nyní pokračují podél celé trasy budoucí dálnice, s výjimkou tunelu,“ sdělila mluvčí EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS Iveta Štočková.

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21. května 2026)
V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo stavbu posledního úseku D11 Jaroměř - Trutnov. (8. dubna 2026)
V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo stavbu posledního úseku D11 Jaroměř - Trutnov. (8. dubna 2026)
Zleva ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a polský ministr infrastruktury Dariusz Klimczak předávají kladívka stavbařům při zahájení stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. (8. dubna 2026)
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Připravované dopravní omezení souvisí s výstavbou mostních pilířů v blízkosti silnice mezi obcemi Výšinka a Kocbeře.

„Stavba si z bezpečnostních důvodů vyžádá zábor části vozovky pro pohyb techniky a potřebné stavební práce, takže silnici nebude možné po celou dobu využívat v obou směrech současně,“ uvedla mluvčí Štočková.

Práce se soustředí u odbočky na Kohoutov. Doprava bude od 20. července vedena kyvadlově v jednom pruhu a řízena světelnou signalizací. Omezení mezi Výšinkou a Kocbeřemi potrvá přibližně rok.

Nyní se pracuje také na založení dálničního mostu přes silnici II/299 mezi obcemi Zboží a Choustníkovo Hradiště. „Nosná konstrukce je navržena jako přesypaná monolitická železobetonová rámová konstrukce o jednom poli o celkové délce 40,695 metru,“ uvedli zástupci EUROVIA CZ.

26. května 2026

Zprovoznění celého úseku dálnice je naplánováno na rok 2029. Nová dálnice zlepší dopravní situaci do Trutnova a Krkonoš a zároveň uleví obcím, kterými v současnosti projíždí tranzitní doprava.

Na téměř dvacetikilometrové trase vznikne 26 mostních objektů, tunel, dvě mimoúrovňové křižovatky (Choustníkovo Hradiště a Kocbeře), protihluková opatření a další související stavební objekty. Součástí projektu bude také oboustranná odpočívka Brusnice.

Do krajiny se už viditelně zakusuje také další část stavby, a to dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím.

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